Взорван автомобиль "начальника физической охраны" ЗАЭС Короткого, который пошел на сотрудничество с РФ, - ГУР. ВИДЕО
Сегодня, 4 октября, в оккупированном Энергодаре взорвалось авто, в котором находился "начальник физической охраны" Запорожской АЭС Короткий Андрей Юрьевич.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
Взрыв прогремел около 7 утра.
"Короткий - коллаборационист, причастен к организации и выполнению военных преступлений и репрессий украинцев в оккупации. После захвата ЗАЭС он добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками, выдал россиянам списки работников станции с их персональными данными, указав на граждан с проукраинской позицией", - говорится в сообщении.
Также он участвовал в репрессиях персонала АЭС, военных преступлениях против гражданских оккупированного Энергодара.
Короткий организовывал меры, направленные на поддержку российской оккупационной армии. Возглавлял так называемый "совет депутатов" от партии Путина "Единая Россия".
і я не бачив.
розсосався як геморой після Кашпіровського
Мент, мусор, аваковський орел, тобто.
И орка стон!
В актовом зале -
масляков и кобзон...
Роботи ще багато!
хтось з наших патріотів скоротив судові видатки нашим судам на післявоєнний час,
до того ж не факт, що наші корумповані суди їх належно тоді будуть карати
Цей ГУРа, враховуючи МІЛЬЯРДНІ грошові вливання, позабюджетні надходження (які наближаються за обсягом до бюджетних), особисті "вась-вась" Муданова з препіздентом, просто "спить і псує повітря" замість реального виконання покарання зрадників та колаборантів, яких приютила та годує Зє-влада. Але іллюстрація т.зв. "роботи ГУР" справляє враження на нарід.
Це не Моссад, а жалюгідна пародія.