Взорван автомобиль "начальника физической охраны" ЗАЭС Короткого, который пошел на сотрудничество с РФ, - ГУР. ВИДЕО

Сегодня, 4 октября, в оккупированном Энергодаре взорвалось авто, в котором находился "начальник физической охраны" Запорожской АЭС Короткий Андрей Юрьевич.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Взрыв прогремел около 7 утра.

"Короткий - коллаборационист, причастен к организации и выполнению военных преступлений и репрессий украинцев в оккупации. После захвата ЗАЭС он добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками, выдал россиянам списки работников станции с их персональными данными, указав на граждан с проукраинской позицией", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мелитополе украинские подпольщики подорвали ВАЗ с оккупантами, - ГУР

Также он участвовал в репрессиях персонала АЭС, военных преступлениях против гражданских оккупированного Энергодара.

Короткий организовывал меры, направленные на поддержку российской оккупационной армии. Возглавлял так называемый "совет депутатов" от партии Путина "Единая Россия".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Судья-предатель Ломейко ликвидирован в оккупированном Бердянске, - ГУР. ВИДЕО+ФОТО