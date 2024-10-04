РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8634 посетителя онлайн
Новости Видео Война
15 026 32

Взорван автомобиль "начальника физической охраны" ЗАЭС Короткого, который пошел на сотрудничество с РФ, - ГУР. ВИДЕО

Сегодня, 4 октября, в оккупированном Энергодаре взорвалось авто, в котором находился "начальник физической охраны" Запорожской АЭС Короткий Андрей Юрьевич.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Взрыв прогремел около 7 утра.

"Короткий - коллаборационист, причастен к организации и выполнению военных преступлений и репрессий украинцев в оккупации. После захвата ЗАЭС он добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками, выдал россиянам списки работников станции с их персональными данными, указав на граждан с проукраинской позицией", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мелитополе украинские подпольщики подорвали ВАЗ с оккупантами, - ГУР

Также он участвовал в репрессиях персонала АЭС, военных преступлениях против гражданских оккупированного Энергодара.

Короткий организовывал меры, направленные на поддержку российской оккупационной армии. Возглавлял так называемый "совет депутатов" от партии Путина "Единая Россия".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Судья-предатель Ломейко ликвидирован в оккупированном Бердянске, - ГУР. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

взрыв (6875) Энергодар (159) ГУР (553)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
у короткого й життя коротке...
показать весь комментарий
04.10.2024 10:31 Ответить
+19
Підрозділ МВС.
Мент, мусор, аваковський орел, тобто.
показать весь комментарий
04.10.2024 10:41 Ответить
+16
Сподіваюсь воно здохло
показать весь комментарий
04.10.2024 10:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
у короткого й життя коротке...
показать весь комментарий
04.10.2024 10:31 Ответить
Здох Максим і жуй з ним
показать весь комментарий
04.10.2024 14:26 Ответить
а Ви бачили там підараса????
і я не бачив.
розсосався як геморой після Кашпіровського
показать весь комментарий
04.10.2024 19:27 Ответить
Фізична охорона? Щось нове
показать весь комментарий
04.10.2024 10:32 Ответить
Підрозділ МВС.
Мент, мусор, аваковський орел, тобто.
показать весь комментарий
04.10.2024 10:41 Ответить
Сподіваюсь воно здохло
показать весь комментарий
04.10.2024 10:36 Ответить
Так хотілось би знати, воно вже всьо, чи карачиться у лікарні. Хоча судячи з вибуху, скоріше всьо, а ніж ні.
показать весь комментарий
04.10.2024 10:37 Ответить
Судячи з відео, в кращому випадку залишиться інвалідом
показать весь комментарий
04.10.2024 11:02 Ответить
Здохло вже..
показать весь комментарий
04.10.2024 13:20 Ответить
Взрыв раздался
И орка стон!
В актовом зале -
масляков и кобзон...
показать весь комментарий
04.10.2024 10:37 Ответить
То й розмова має бути коротка, не довше автоматної черги!
показать весь комментарий
04.10.2024 10:44 Ответить
треба вже писати про наслідки для цього товариша, а що авто, він купить собі нове...
показать весь комментарий
04.10.2024 10:49 Ответить
Класний пук і запроданцю - каюк.
показать весь комментарий
04.10.2024 10:51 Ответить
Дуже гарно!
Роботи ще багато!
показать весь комментарий
04.10.2024 10:55 Ответить
Здох чи ні?
показать весь комментарий
04.10.2024 11:00 Ответить
Бий своїх щоб чужі боялися...
показать весь комментарий
04.10.2024 11:00 Ответить
Короткий стал ещё короче. Что-то взрывом точно оторвало .
показать весь комментарий
04.10.2024 11:11 Ответить
Ну таке бл, підірвати вчителя фізичної культури який ніхто , і нікому і нах не потрібен. А що, якогось новопризначеного кацапа відправити в пекло віра не дозволяє чи щось інше? Да, "заглядатєль в глаза" *******?
показать весь комментарий
04.10.2024 11:11 Ответить
гарне кіно.
показать весь комментарий
04.10.2024 11:19 Ответить
У Франції після II WW колаборантів вішали,
хтось з наших патріотів скоротив судові видатки нашим судам на післявоєнний час,
до того ж не факт, що наші корумповані суди їх належно тоді будуть карати
показать весь комментарий
04.10.2024 11:26 Ответить
ох і фізична охорона
показать весь комментарий
04.10.2024 11:29 Ответить
свої мочать своїх а на кацапії все тихо
показать весь комментарий
04.10.2024 11:39 Ответить
ГУР надо по скромнее быть. Зачем такую гидоту у себя на странице выкладывать.
показать весь комментарий
04.10.2024 11:45 Ответить
Якщо така позасудова розправа на українськими громадянами на території України законна, то це фіаско.
показать весь комментарий
04.10.2024 12:12 Ответить
Пропонуєш на території України перед перестрілками десь там в Покровську чи Вугледарі запитувати у ворожих солдат громадянство та зачитувати їм постанову українського суду?
показать весь комментарий
04.10.2024 13:25 Ответить
Після сніданку треба було перднуть і викурити цигарку на дворі а не в авто, ішак козломордий.
показать весь комментарий
04.10.2024 13:12 Ответить
«А што єто так бумкнуло?» (с)
показать весь комментарий
04.10.2024 16:32 Ответить
Як про нього писано - https://www.youtube.com/watch?v=SK1G9FmZlhY
показать весь комментарий
04.10.2024 19:03 Ответить
Моссад Насралу ліквідували і пейджери повзривали а наші якогось охоронця сільпо ліквідували а пропагандони, рос депутати і бізнесмени/олігархи які виробляють зброю для русні тоннами досі ходять по світу как не в чем не бывало
показать весь комментарий
05.10.2024 01:34 Ответить
"харашо, но мало!"
Цей ГУРа, враховуючи МІЛЬЯРДНІ грошові вливання, позабюджетні надходження (які наближаються за обсягом до бюджетних), особисті "вась-вась" Муданова з препіздентом, просто "спить і псує повітря" замість реального виконання покарання зрадників та колаборантів, яких приютила та годує Зє-влада. Але іллюстрація т.зв. "роботи ГУР" справляє враження на нарід.
Це не Моссад, а жалюгідна пародія.
показать весь комментарий
05.10.2024 08:36 Ответить
 
 