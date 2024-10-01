В Мелитополе украинские подпольщики подорвали ВАЗ с оккупантами, - ГУР
Во временно оккупированном Мелитополе украинские подпольщики под координацией ГУР 1 октября уничтожили автомобиль ВАЗ 2110 с тремя оккупантами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
ДЕТАЛИ ОПЕРАЦИИ
1 октября 2024 года, в День защитников и защитниц Украины, вблизи завода автотракторных запчастей во временно оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль ВАЗ 2110.
В салоне находились трое военнослужащих российской оккупационной армии.
Операцию по уничтожению захватчиков, причастных к жестокому террору местного населения, под координацией ГУР осуществили украинские подпольщики, устроив врагу минную ловушку.
"ГУР МО Украины напоминает - каждого военного преступника ждет справедливое возмездие", - добавили в ведомстве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль