В Мелитополе украинские подпольщики подорвали ВАЗ с оккупантами, - ГУР

Во временно оккупированном Мелитополе украинские подпольщики под координацией ГУР 1 октября уничтожили автомобиль ВАЗ 2110 с тремя оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

ДЕТАЛИ ОПЕРАЦИИ

1 октября 2024 года, в День защитников и защитниц Украины, вблизи завода автотракторных запчастей во временно оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль ВАЗ 2110.

В салоне находились трое военнослужащих российской оккупационной армии.

Операцию по уничтожению захватчиков, причастных к жестокому террору местного населения, под координацией ГУР осуществили украинские подпольщики, устроив врагу минную ловушку.

Читайте также: Россия превращает школы оккупированного Мелитополя в военные казармы для детей, - Центр нацсопротивления

"ГУР МО Украины напоминает - каждого военного преступника ждет справедливое возмездие", - добавили в ведомстве.