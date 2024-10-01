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В Мелитополе украинские подпольщики подорвали ВАЗ с оккупантами, - ГУР

У Мелітополі знищено ВАЗ із окупантами

Во временно оккупированном Мелитополе украинские подпольщики под координацией ГУР 1 октября уничтожили автомобиль ВАЗ 2110 с тремя оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

ДЕТАЛИ ОПЕРАЦИИ

1 октября 2024 года, в День защитников и защитниц Украины, вблизи завода автотракторных запчастей во временно оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль ВАЗ 2110.

В салоне находились трое военнослужащих российской оккупационной армии.

Операцию по уничтожению захватчиков, причастных к жестокому террору местного населения, под координацией ГУР осуществили украинские подпольщики, устроив врагу минную ловушку.

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"ГУР МО Украины напоминает - каждого военного преступника ждет справедливое возмездие", - добавили в ведомстве.

Автор: 

Мелитополь (614) уничтожение (7040) ГУР (443)


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Може він сам, того вибухнув?
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01.10.2024 18:53 Ответить
бАданова це не врятує - посол... в африку!
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01.10.2024 18:53 Ответить
Бережіть себе, рідненькі. Бог у поміч
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01.10.2024 21:06 Ответить
Хочби гiфку якусь приклеiли
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02.10.2024 00:49 Ответить
 
 