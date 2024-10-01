У Мелітополі українські підпільники підірвали ВАЗ із окупантами, - ГУР
У тимчасово окупованому Мелітополі українські підпільники під координацією ГУР 1 жовтня знищили автомобіль ВАЗ 2110 з трьома окупантами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
ДЕТАЛІ ОПЕРАЦІЇ
1 жовтня 2024 року, у День захисників та захисниць України, поблизу заводу автотракторних запчастин у тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль ВАЗ 2110.
У салоні перебували троє військовослужбовців російської окупаційної армії.
Операцію зі знищення загарбників, причетних до жорстокого терору місцевого населення, під координацією ГУР здійснили українські підпільники, влаштувавши ворогу мінну пастку.
"ГУР МО України нагадує ― кожного воєнного злочинця чекає справедлива відплата", - додали у відомстві.
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Александр Иванов #442761
показати весь коментар01.10.2024 18:53 Відповісти Мені подобається 2
Luk Viktor
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Чайка Київ
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