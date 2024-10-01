УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11792 відвідувача онлайн
Новини
3 165 4

У Мелітополі українські підпільники підірвали ВАЗ із окупантами, - ГУР

У Мелітополі знищено ВАЗ із окупантами

У тимчасово окупованому Мелітополі українські підпільники під координацією ГУР 1 жовтня знищили автомобіль ВАЗ 2110 з трьома окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

ДЕТАЛІ ОПЕРАЦІЇ

1 жовтня 2024 року, у День захисників та захисниць України, поблизу заводу автотракторних запчастин у тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль ВАЗ 2110.

У салоні перебували троє військовослужбовців російської окупаційної армії.

Операцію зі знищення загарбників, причетних до жорстокого терору місцевого населення, під координацією ГУР здійснили українські підпільники, влаштувавши ворогу мінну пастку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія перетворює школи окупованого Мелітополя на військові казарми для дітей, - Центр нацспротиву

"ГУР МО України нагадує ― кожного воєнного злочинця чекає справедлива відплата", - додали у відомстві.

Автор: 

Мелітополь (772) знищення (7357) ГУР (520)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Може він сам, того вибухнув?
показати весь коментар
01.10.2024 18:53 Відповісти
бАданова це не врятує - посол... в африку!
показати весь коментар
01.10.2024 18:53 Відповісти
Бережіть себе, рідненькі. Бог у поміч
показати весь коментар
01.10.2024 21:06 Відповісти
Хочби гiфку якусь приклеiли
показати весь коментар
02.10.2024 00:49 Відповісти
 
 