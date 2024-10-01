У Мелітополі українські підпільники підірвали ВАЗ із окупантами, - ГУР

У тимчасово окупованому Мелітополі українські підпільники під координацією ГУР 1 жовтня знищили автомобіль ВАЗ 2110 з трьома окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

ДЕТАЛІ ОПЕРАЦІЇ

1 жовтня 2024 року, у День захисників та захисниць України, поблизу заводу автотракторних запчастин у тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль ВАЗ 2110.

У салоні перебували троє військовослужбовців російської окупаційної армії.

Операцію зі знищення загарбників, причетних до жорстокого терору місцевого населення, під координацією ГУР здійснили українські підпільники, влаштувавши ворогу мінну пастку.

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"ГУР МО України нагадує ― кожного воєнного злочинця чекає справедлива відплата", - додали у відомстві.