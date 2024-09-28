Росія перетворює школи окупованого Мелітополя на військові казарми для дітей, - Центр нацспротиву

У тимчасово окупованому Мелітополі окупанти розпочали впровадження кремлівської програми з мілітаризації українських дітей "служу отєчєству". Для цього активно залучаються бойовики армії рф. Зокрема голова обласної асоціації терористів "сво" олександр остапенко разом із місцевими колаборантами на базі місцевих шкіл створює спеціалізовані класи-казарми для учнів старших класів.

Про це повідомляє Центр нацспротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти роблять усе для того, щоб перетворити наших дітей на майбутній мобілізаційний резерв, готуючи їх до служби в російській армії. Через подібні "виховні" заходи російська влада намагається створити нове покоління, лояльне до окупантів і готове брати участь у війнах за інтереси кремля.

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Подвоїти кількість учнів шкіл з військовою підготовкою окупаційна влада кремля планує вже до кінця цього навчального року. Відбудеться це насамперед на базі нахімовського училища у Маріуполі.

Центр національного спротиву закликає протистояти цій злочинній політиці асиміляції українських дітей. Повідомляй про ворога, його розташування та тих, хто пішов на співпрацю з окупаційною адміністрацією на наш анонімний чат-бот", - йдеться у повідомленні.