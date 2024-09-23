Росіяни погрожують позбавити прав мешканців ТОТ, які не отримали паспорт РФ, - Центр нацспротиву
Росіяни створюють реєстр іноземців, які перебувають у країні незаконно та погрожують внести туди усіх громадян України з тимчасово окупованих територій, які не мають паспорта РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.
Українцям яких внесуть в реєстр, буде заборонено, зокрема:
- керувати автомобілем;
- користуватися банківськими послугами;
- реєструвати власність;
- укладати та розривати шлюби;
- а також оформляти дітей у дошкільні та навчальні заклади.
"За задумом кремля це має наростити темпи паспортизації населення тимчасово окупованих територій, адже наразі українці продовжують саботувати отримання червоно макулатури ворога", - зазначають в ЦНС.
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