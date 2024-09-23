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Росіяни погрожують позбавити прав мешканців ТОТ, які не отримали паспорт РФ, - Центр нацспротиву

Паспортизація на ТОТ: росіяни планують позбавити прав українців без паспорта РФ

Росіяни створюють реєстр іноземців, які перебувають у країні незаконно та погрожують внести туди усіх громадян України з тимчасово окупованих територій, які не мають паспорта РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.

Українцям яких внесуть в реєстр, буде заборонено, зокрема:

  • керувати автомобілем;
  • користуватися банківськими послугами;
  • реєструвати власність;
  • укладати та розривати шлюби;
  • а також оформляти дітей у дошкільні та навчальні заклади.

"За задумом кремля це має наростити темпи паспортизації населення тимчасово окупованих територій, адже наразі українці продовжують саботувати отримання червоно макулатури ворога", - зазначають в ЦНС.

Читайте: Росіяни планують влаштувати "ветеранів СВО" лекторами у захоплених вишах на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

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а, якщо тамтешні отримають паспорти - одразу будуть мобілізовані м'ясом "наБерлин"
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23.09.2024 02:05 Відповісти
дочекалня та отимуйте - ви вже давно всім відомі....
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23.09.2024 02:10 Відповісти
Нічого не змінилося на параші спочатку окуповують а потім або йди до війська або сибір відроджувать бо місцеві як не п,янь безпробудна так просто імбіцили невміють нічого тільки пить та драться
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23.09.2024 05:41 Відповісти
Кацапи , свої порядки втілюйте на кацапіі, а не в Украіні 😡
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23.09.2024 06:45 Відповісти
Навіть нацисти до подібного не опускалися! Тільки дві армії гнали підкорені народи воювать за себе - монгольська і армія Тамерлана...
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23.09.2024 06:49 Відповісти
Вони не видавали тому, що українці - то не вища раса. Доречі, совєти видавали паспорти тільки лояльним до влади. Інших - на 101 км.
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23.09.2024 07:14 Відповісти
Якраз при німцях і були для всіх людей окупованих земель запроваджені "посвідчення особи" - "аусвайси" Я такий сам в руках тримав - бабка показувала Казала - при німцях себе людиною відчула - а не "кріпачкою" Бо при Сталіні у нас було відроджене саме "кріпосне право" Тільки людьми не торгували - як скотиною Але чим примусове направлення на роботи у визначене державою місце відрізнялося сильно від "кріпаччини"? Подруг моєї дружини після закінчення навчання розіслали по всьому Союзу" - не питаючись - хочуть вони того, чи ні І це вже було при Брєжнєві - коли всім дали безстрокові паспорти загальносоюзного зразка! Ну а моя поїхала зі мною у дальній гарнізон
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23.09.2024 07:44 Відповісти
 
 