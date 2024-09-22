Росіяни планують влаштувати "ветеранів СВО" лекторами у захоплених вишах на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях дефіцит кадрів стосується усіх галузей, зокрема й освіти.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни планують набрати лекторів для захоплених університетів з-поміж "ветеранів СВО", навіть без досвіду роботи. Єдиною умовою працевлаштування є наявність вищої освіти та бажання переїхати остаточно на окуповані території.

"Таким чином у Москві планують розв’язати три проблеми за раз: подолати дефіцит, працевлаштувати бойовиків та завезти в регіон росіян. Проте проблемою є те, що кількість окупантів з вищою освітою невелика, а з них не всі охочі ставати "лекторами" й переїжджати на ТОТ", - додали в ЦНС.

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Раніше повідомлялося, що росіянам платитимуть до 5 млн рублів за переїзд на окуповані території України. Так, російський диктатор Володимир Путін видав указ, який передбачає соціальні гарантії тим росіянам, які переїдуть на тимчасово окуповані території України. Йдеться про захоплені райони Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини та Криму. Виплати обіцяють у сумі від трьох до п’яти мільйонів російських рублів