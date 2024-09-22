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окупація (6542) Центр національного спротиву (755)

Росіяни планують влаштувати "ветеранів СВО" лекторами у захоплених вишах на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях дефіцит кадрів стосується усіх галузей, зокрема й освіти.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни планують набрати лекторів для захоплених університетів з-поміж "ветеранів СВО", навіть без досвіду роботи. Єдиною умовою працевлаштування є наявність вищої освіти та бажання переїхати остаточно на окуповані території.

"Таким чином у Москві планують розв’язати три проблеми за раз: подолати дефіцит, працевлаштувати бойовиків та завезти в регіон росіян. Проте проблемою є те, що кількість окупантів з вищою освітою невелика, а з них не всі охочі ставати "лекторами" й переїжджати на ТОТ", - додали в ЦНС.

Також читайте: Росіяни залучають вчителів на ТОТ для виявлення проукраїнськи налаштованих жителів через вплив на їхніх дітей, - Центр нацспротиву

Раніше повідомлялося, що росіянам платитимуть до 5 млн рублів за переїзд на окуповані території України. Так, російський диктатор Володимир Путін видав указ, який передбачає соціальні гарантії тим росіянам, які переїдуть на тимчасово окуповані території України. Йдеться про захоплені райони Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини та Криму. Виплати обіцяють у сумі від трьох до п’яти мільйонів російських рублів

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Топ коментарі
+6
Ганібалами лєкторами?
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22.09.2024 16:02
+3
ой..а ви,мабуть не знали ?
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22.09.2024 15:45
+3
А куди ж іх ще? -- лекторами вихователями в дитячии садочок
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22.09.2024 15:46
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ой..а ви,мабуть не знали ?
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22.09.2024 15:45 Відповісти
А куди ж іх ще? -- лекторами вихователями в дитячии садочок
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22.09.2024 15:46 Відповісти
Отаке що і два слова без матюка не скажуть! Ой доведеться нам після такого навчання отих спудеїв відправляти на кацапію бо наслідки вже невиліковні будуть.
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22.09.2024 15:56 Відповісти
Ганібалами лєкторами?
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22.09.2024 16:02 Відповісти
У другому шлюбі у Ганнібала народився Осип Абрамович Ганнібал - дід О. С. Пушкіна по материнській лінії.
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22.09.2024 16:32 Відповісти
онук - Ганнібал-Лектор
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22.09.2024 19:23 Відповісти
У кацапів нічого не міняється, - лєктори общєства Знаніє все так же парять мозги насєлєнію...

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22.09.2024 16:02 Відповісти
цілі...
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22.09.2024 16:07 Відповісти
Відео лекції буде складатися виключно з "пі, пі, пі, пі-і-і-і, пі-пі..."
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22.09.2024 16:13 Відповісти
Кадирівці, очевидно, готуватимуть бакалаврат з зоофілії.
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22.09.2024 16:20 Відповісти
 
 