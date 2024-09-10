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Росіяни залучають вчителів на ТОТ для виявлення проукраїнськи налаштованих жителів через вплив на їхніх дітей, - Центр нацспротиву

Росіяни шукають проукраїнських громадян на ТОТ

На тимчасово окупованих територіях росіяни підготували вчителів для виявлення дітей які "потенційно підтримують Україну".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Жорстка кампанія по виявленню проукраїнського населення на тимчасово окупованих територіях України набула нових форм. Тепер у школах на ТОТ до проведення уроків будуть залучатися і спеціально підготовлені поліцаї. Усе для того, аби виявляти через дітей проукраїнські настрої їхніх батьків", - йдеться в поівдомленні Центру.

За інформацією ЦНС, "апередодні нового навчального року вчителі, які пішли на співпрацю із ворогом, пройшли спеціальний вишкіл щодо виявлення дітей які "потенційно підтримують Україну".

Окупанти назвають це "девіантною поведінкою".

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Казламордий фашизм.
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10.09.2024 01:55 Відповісти
А що робиться в Україні для виявлення прокацапськи налаштованих жителів і їхніх дітей??!!
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10.09.2024 02:39 Відповісти
У післявоєнний період на землях Західної України було те саме. Присилали вчителів та інших працівників соціальної сфери і зобов"язували "стучать". Саме за це їх вбивали бандерівці - а не за те, що вони вчили та лікували людей
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10.09.2024 02:39 Відповісти
"Детей же систематически настраивают против родителей, учат шпионить за ними и доносить об их отклонениях. По существу, семья стала придатком полиции мыслей. К каждому человеку круглые сутки приставлен осведомитель - его близкий."

1984, Джордж Оруэлл.
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10.09.2024 05:31 Відповісти
Рашисты постоянно привлекают учителям для помощи против проукраинских жителей.
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10.09.2024 07:11 Відповісти
Це робить козломорда кацапня:

Що коїть путінська армія у Глушково й інших місцях Курської області? Повально розграбовані магазини, салони мобільного зв'язку. Двері в "Билайн" навіть підірвали - так кортіло дірватися до чужого добра.

У розвиненій, цивілізованій і в доброму сенсі сильній державі армія - одна з опорних стін. Уособлення ордунгу, дисципліни. У цьому її, армії, сенс: коли країна з тих чи інших причин вступає в період турбулентності, саме армія буде найменш доступною для низьких пристрастей
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10.09.2024 07:29 Відповісти
А тепер ті ж самі училки, які колись сиділи в виборчих комісіях і Янику голоси примальовували, вірно служать окупантам і здають їм українських дітей.
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10.09.2024 08:02 Відповісти
А для того чтобы мы совсем не расстроились, и не вопили "будто все меня предали"
Нам сообщают что это не все учителя, а только учителя, которые пошли на сотрудничество с врагом, Источник:
Так и представляю:
В российской школе педагогический коллектив разделился на два лагеря. Одни не пошли на сотрудничество с врагом, а другие пошли.
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10.09.2024 09:24 Відповісти
 
 