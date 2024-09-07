РФ влаштує фестиваль пропагандистів на окупованій Донеччині, - Центр нацспротиву
Вже вдруге російські пропагандисти на тимчасово окупованій Донеччині проведуть фестиваль своїх ручних псевдожурналістів. Захід організовує фонд розвитку "нових медіа" за підтримки путінського фонду культурних ініціатив. Головна мета фестивалю – навчити своїх рупорів нових методів спотворення правди та донесення інформації про "перемоги" у "сво", героїзації її учасників.
Повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр національного спротиву.
"Фестиваль відбуватиметься у листопаді. Але вже сьогодні місцеві колаборанти розпочали реєстрацію охочих поповнити ряди пропагандистів.
В сучасній росії журналістика мертва й не потрібна, але кремлю потрібні ті, хто будуть ретранслювати накази царя. Для цього росіяни почали готувати так званих воєнних кореспондентів серед усіх внз, де навчають "журналістів".
Центр національного спротиву нагадує про відповідальність за спотворення правди та оспівування злочинів російських окупантів. Виявляти таких псевдожурналістів може кожен небайдужий громадянин. Маєш інформацію про таких, а також про ворога та його колаборантів – повідомляй сюди. Анонімність гарантуємо", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Віктор Медведчук - колишній лідер нині забороненої проросійської партії «Опозиційна платформа - За життя», відомий у медіа як кум путіна, який є хрещеним батьком доньки Медведчука.
У вересні 2022 року Медведчука обміняли на військовополонених захисників Маріуполя.
Нині проживає у Росії, де створив організацію «Другая Украина», яка повторює і поширює меседжі російської пропаганди.
Хай бавовна співає
А Українці тримайтеся подалі від орків!!