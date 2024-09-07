РФ устроит фестиваль пропагандистов на оккупированной Донетчине, - Центр нацсопротивления
Уже второй раз российские пропагандисты на временно оккупированной Донетчине проведут фестиваль своих ручных псевдожурналистов. Мероприятие организует фонд развития "новых медиа" при поддержке путинского фонда культурных инициатив. Главная цель фестиваля - научить своих рупоров новым методам искажения правды и донесения информации о "победах" в "сво", героизации ее участников.
Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Фестиваль будет проходить в ноябре. Но уже сегодня местные коллаборационисты начали регистрацию желающих пополнить ряды пропагандистов.
В современной России журналистика мертва и не нужна, но кремлю нужны те, кто будет ретранслировать приказы царя. Для этого россияне начали готовить так называемых военных корреспондентов среди всех вузов, где обучают "журналистов".
Центр национального сопротивления напоминает об ответственности за искажение правды и воспевание преступлений российских оккупантов. Выявлять таких псевдожурналистов может каждый неравнодушный гражданин. Имеешь информацию о таких, а также о враге и его коллаборационистах - сообщай сюда. Анонимность гарантируем", - говорится в сообщении.
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Віктор Медведчук - колишній лідер нині забороненої проросійської партії «Опозиційна платформа - За життя», відомий у медіа як кум путіна, який є хрещеним батьком доньки Медведчука.
У вересні 2022 року Медведчука обміняли на військовополонених захисників Маріуполя.
Нині проживає у Росії, де створив організацію «Другая Украина», яка повторює і поширює меседжі російської пропаганди.
Хай бавовна співає
А Українці тримайтеся подалі від орків!!