Тело ликвидированного оккупанта лежит на обочине вблизи рекламного плаката армии РФ. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой снято тело ликвидированного оккупанта, валяющееся на обочине вблизи рекламного щита с рекламным плакатом армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчик был ликвидирован украинскими воинами во время, вероятно, курской операции.
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Іх притримують для ІПСО - колись в один момент вивалять все і одразу.
тобі лише пост написати? впихнувши обов'язково туди свого коханця єрмака? У вас любов? довго?
Це у них, така ГОЙДА…
Смерть рашистам, за злочини в Україні, з лютого 2014 року!!
Думаєш совпадєніє?
Видно руки, видно ноги, видно сраку.
Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Поховали москаля у куфайці,
Видно руки, видно ноги, видно "пальці"."
("Комарик")