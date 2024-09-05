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Тело ликвидированного оккупанта лежит на обочине вблизи рекламного плаката армии РФ. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снято тело ликвидированного оккупанта, валяющееся на обочине вблизи рекламного щита с рекламным плакатом армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчик был ликвидирован украинскими воинами во время, вероятно, курской операции.

Смотрите также: Россиянин с шевроном "V" и флагом РФ в руках погиб от ранения в зад после сброса с украинского дрона. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19318) пропаганда (3680) Курск (1113)


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Топ комментарии
+27
Так то він з плаката зліз!
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05.09.2024 13:23
+14
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05.09.2024 13:44
+8
Дієва реклама для рашистів!!
Це у них, така ГОЙДА…
Смерть рашистам, за злочини в Україні, з лютого 2014 року!!
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05.09.2024 13:27
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Так то він з плаката зліз!
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05.09.2024 13:23 Ответить
Український наступ в Курщину має багато відео.
Іх притримують для ІПСО - колись в один момент вивалять все і одразу.
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05.09.2024 13:35 Ответить
Або весь архів заберуть слуги єрмака і знищать. Скажуть військова таємниця.
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05.09.2024 14:59 Ответить
Ну знищать - і що? Це як оцінити? "зрада"? "перемога"? "поуй"?
тобі лише пост написати? впихнувши обов'язково туди свого коханця єрмака? У вас любов? довго?
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05.09.2024 15:36 Ответить
так, найкраща реклама ))) хоча є варіант, що він поліз за обяцянами виплатами ))
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05.09.2024 13:36 Ответить
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05.09.2024 13:37 Ответить
ти за ним? чи тобі жалко кацапа??
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05.09.2024 13:43 Ответить
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05.09.2024 14:28 Ответить
у нього вже деменція, він всім каже куди він пішов, щоб знали де шукати, як загубиться, але не враховує, що нафіг нікому не потрібен, тим більш пішовши
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05.09.2024 16:41 Ответить
дуже схоже ))
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05.09.2024 19:17 Ответить
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05.09.2024 13:24 Ответить
Здох максім, да і йух з ним.
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05.09.2024 13:24 Ответить
Про йух - он часто без него...
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05.09.2024 14:24 Ответить
Дієва реклама для рашистів!!
Це у них, така ГОЙДА…
Смерть рашистам, за злочини в Україні, з лютого 2014 року!!
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05.09.2024 13:27 Ответить
Таманская казачья дивизия во главе с атаманом Ермаком Тимофеевичем должны быль в двинуться в Курскую область,чтобы противодействовать ВСУ,но в решающий момент храбрый атаман не смог собрать свой ряженный сброд,Они попросту разбежались
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05.09.2024 13:34 Ответить
Особливо кумедно, що в цей момент ліліпутін кушкав яблука в Казахстані 🤣
Думаєш совпадєніє?
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05.09.2024 13:36 Ответить
Кони отказались идти в атаку без бронежилетов, шлемов и баллистических очков.
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05.09.2024 13:41 Ответить
Ти ба, ще не всі мізки пропили
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05.09.2024 13:55 Ответить
Кращої реклами для орківської армії не вигадаєш ))
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05.09.2024 13:35 Ответить
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05.09.2024 13:44 Ответить
😁😂😂👍
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05.09.2024 18:58 Ответить
" ... Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно сраку.

Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля у куфайці,
Видно руки, видно ноги, видно "пальці"."
("Комарик")
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05.09.2024 13:35 Ответить
Відео з саундтреком терміново на номінацію Grammy Awards
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05.09.2024 13:38 Ответить
Це орк позує для іншого рекламного плакату "Я решил секономить на похоронной фирме" "Возвратим не живим", тому валяється на вулиці.
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05.09.2024 13:38 Ответить
музика - зачот. А реклама була би більш креативною якби його прибили прямо до бігборда.
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05.09.2024 13:39 Ответить
Яка гламурна інсталяція - не вистачає собак, що рвуть його на шматки.
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05.09.2024 14:38 Ответить
Це не тіло, це труп. Вони не люди.
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05.09.2024 16:14 Ответить
Відео дня і навіть не сперечайтесь
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05.09.2024 21:18 Ответить
Мертві сраму не імуть.Треба бути людьми.Тим паче,що на російській землі українці теж не вдома.
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06.09.2024 03:45 Ответить
Старость его дома не застанет - он в дороге , он в пути ( к Кобзону)
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06.09.2024 14:34 Ответить
 
 