Тело ликвидированного оккупанта лежит на обочине вблизи рекламного плаката армии РФ. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снято тело ликвидированного оккупанта, валяющееся на обочине вблизи рекламного щита с рекламным плакатом армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчик был ликвидирован украинскими воинами во время, вероятно, курской операции.

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