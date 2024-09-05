Россиянин с шевроном "V" и флагом РФ в руках погиб от ранения в зад после сброса с украинского дрона. ВИДЕО

Операторы дронов из 54-й ОМБр имени гетмана Ивана Мазепы ликвидировали оккупанта, который бежал по полю с флагом РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи ликвидации захватчика видно, что после сброса боеприпаса с дрона, один из осколков попал россиянину в зад.

Смотрите также: Оккупант тщетно убегает от сброса боеприпаса, держа в руках триколор. ВИДЕО