Россиянин с шевроном "V" и флагом РФ в руках погиб от ранения в зад после сброса с украинского дрона. ВИДЕО
Операторы дронов из 54-й ОМБр имени гетмана Ивана Мазепы ликвидировали оккупанта, который бежал по полю с флагом РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи ликвидации захватчика видно, что после сброса боеприпаса с дрона, один из осколков попал россиянину в зад.
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+18 Сергій Малецький
показать весь комментарий05.09.2024 09:51
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+10 Gary Grant
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гойда!
Крім того, давно відомо, що поранений шкодить економіці і логістиці країни супротивника сильніше, ніж загиблий.
Розвальцювали там де вузько було.
Тепер можна і "...идти до конца".