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Россиянин с шевроном "V" и флагом РФ в руках погиб от ранения в зад после сброса с украинского дрона. ВИДЕО

Операторы дронов из 54-й ОМБр имени гетмана Ивана Мазепы ликвидировали оккупанта, который бежал по полю с флагом РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи ликвидации захватчика видно, что после сброса боеприпаса с дрона, один из осколков попал россиянину в зад.

Смотрите также: Оккупант тщетно убегает от сброса боеприпаса, держа в руках триколор. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19318) уничтожение (6980) 54 отдельная мехбригада (183)


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Топ комментарии
+18
А третю гранату для чого ? Хай би собі потихеньку конав.
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05.09.2024 09:51
+11
Під час перегляду, я два рази сказав про себе: "Ну навіщо???"
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05.09.2024 09:53
+10
Раніше в зад кацапу потрапляв дагестанець, а тепер осколок.
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05.09.2024 09:55
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А третю гранату для чого ? Хай би собі потихеньку конав.
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05.09.2024 09:51 Ответить
Четверту!
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05.09.2024 10:15 Ответить
Чотири гранати! Та він у себе вдома в своїх музхосранськах скільки добра не мав)))
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05.09.2024 10:37 Ответить
То наші новачків тренують. На живцях.
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05.09.2024 11:03 Ответить
... на кацапських НЕживцях
гойда!
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05.09.2024 13:09 Ответить
Під час перегляду, я два рази сказав про себе: "Ну навіщо???"
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05.09.2024 09:53 Ответить
навіщо що?
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05.09.2024 09:59 Ответить
ще дві гранати скидати... хай би обдумав свою поведінку...
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05.09.2024 10:19 Ответить
це називаєтся "піймати кураж" все ж таки "прапороносец"
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05.09.2024 10:28 Ответить
Ось і загинув Байрактаром! 😁 Хіба міг мріяти?! Бо турецькою байрактар - то прапороносець
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05.09.2024 11:55 Ответить
а оператор оказвся гуманістом. бо мальчік в трусіках кричав від болю.
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05.09.2024 18:32 Ответить
Таки виявився гуманістом. Ми ж не вони.
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05.09.2024 23:19 Ответить
Раніше в зад кацапу потрапляв дагестанець, а тепер осколок.
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05.09.2024 09:55 Ответить
Вот нах было устраивать ему эвтаназию, гуманисты?
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05.09.2024 09:56 Ответить
Вот нах ему было устраивать эвтаназию, гуманисты?
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05.09.2024 09:57 Ответить
?
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05.09.2024 09:58 Ответить
Флаговтик не вдався ))
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05.09.2024 09:59 Ответить
Для чого витрачати боеприпаси по трупу
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05.09.2024 10:05 Ответить
бо ******* маяться від генерала в кабінеті за 800 км від фронту, до дринаря в підвалі за 5 км від ЛБЗ...
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05.09.2024 19:18 Ответить
Сто відсотків хотів "мєдальку" від ху#ла заробити,а отримав смерть.
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05.09.2024 10:07 Ответить
Чи не натякаєте ви, що краще б він засунув держак з імперської ганчірки собі в джописько? Був би не целкою, але цілішим?
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05.09.2024 10:11 Ответить
Так це відео вчора вже було викладено.
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05.09.2024 10:10 Ответить
То насолоджуйся, балувана галя.
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05.09.2024 10:12 Ответить
Може це @V@, який приперся в моє містоо у березні 2022-го ?
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05.09.2024 10:15 Ответить
"V"...
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05.09.2024 10:17 Ответить
так жеж...вчора це було...хіба ні ?
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05.09.2024 10:21 Ответить
Якщо вчора було то не счітается? Чи що?
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05.09.2024 10:58 Ответить
а я вчора не бачив... тіко сьогодні...
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05.09.2024 17:39 Ответить
Хочеться спитати:"а за що подох і навіщо стільки гранат перевели на одного покидька?"
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05.09.2024 10:29 Ответить
Кацап знайшов пригоди на свою сраку.
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05.09.2024 10:31 Ответить
Що, немає куди дівати **********? Чи то був політ дрона в один кінець?
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05.09.2024 10:31 Ответить
Остання граната була зайвою. Хоча... Ні! Контрольною.
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05.09.2024 10:40 Ответить
це "ідейна" потвора,ті що за гроші таке не роблять, добре що подохла.
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05.09.2024 10:42 Ответить
Кацап здох і триколорна шмата йому не допомогла
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05.09.2024 11:31 Ответить
Аж настрій піднявся.
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05.09.2024 11:31 Ответить
Явна перевитрата ***********.
Крім того, давно відомо, що поранений шкодить економіці і логістиці країни супротивника сильніше, ніж загиблий.
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05.09.2024 11:50 Ответить
Ну ви теж... 4 гранати на одну кацапську макітру. Майже безкоштовно. Плюс наші трохи потренувалися. Тобто профіт навіть вийшов
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05.09.2024 12:18 Ответить
За то что посмел воткнуть флажок москальских орков в святую украинскую землю
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05.09.2024 12:23 Ответить
Всех русских оккупантов в зад
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05.09.2024 11:58 Ответить
Чувствуется ненависть. Оператора выбесила лапотная тряпка и он порвал оккупанта на британский флаг.
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05.09.2024 12:25 Ответить
Ну ось... А то кричав "...я узкий, я узкий..."
Розвальцювали там де вузько було.
Тепер можна і "...идти до конца".
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05.09.2024 12:38 Ответить
Зачем раненых добивать. Они отвлекают ресурсы, возможно поражение группы эвакуации. Это всё непрактично с военной точки зрения.
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05.09.2024 12:54 Ответить
Еще как практично. Граната стоит копейки. Оператор учится точно кидать в боевых условиях. А этот мусор русские бабы еще нарожают.
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05.09.2024 15:02 Ответить
Есть видео с миллионами просмотров как 2 финских легионера ВСУ эвакуируют раненого камрада. Комментарий с наибольшим числом лайков - один раненый способен вывести из боя двух комбатантов.
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05.09.2024 15:30 Ответить
гуманіст попався за пультом. человеческий фактор.
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05.09.2024 18:31 Ответить
На юного володю дубiнiна, та ще й прапороносця, хiба щось шкода?
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05.09.2024 13:45 Ответить
А метальник слабак, в яблучко ще не вмiе, все коло дупи , та коло дупи.
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05.09.2024 13:47 Ответить
та попадав він норм, вони засранки котилися. укатано, що граната котиться чи не рівно, що відплигує
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05.09.2024 18:29 Ответить
Власовець.
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05.09.2024 16:11 Ответить
О нем буду легенды сочинять, как он флагом сбил три байрактара и спас роту.
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05.09.2024 16:47 Ответить
гуманнєнько.
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05.09.2024 18:28 Ответить
До Рейхстрагу залишалося якихось 2 000 км...
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05.09.2024 19:10 Ответить
Так обережно, майже як скальпелем, обрізали зайве.
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05.09.2024 19:48 Ответить
Лучшая работа в мире!
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05.09.2024 21:16 Ответить
 
 