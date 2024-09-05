Росіянин із шевроном "V" та прапором РФ у руках загинув від поранення у зад після скиду з українського дрона. ВIДЕО
Оператори дронів із 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи ліквідували окупанта, який біг полем із прапором РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі ліквідації загарбника видно, що після скиду боєприпасу із дрона, один із осколків потрапив росіянину у зад.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У пораненого окупанта димить нижче спини. ВIДЕО 18+
Топ коментарі
+18 Сергій Малецький
показати весь коментар05.09.2024 09:51
+11 Сергій #587786
показати весь коментар05.09.2024 09:53
+10 Gary Grant
показати весь коментар05.09.2024 09:55
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
гойда!
Крім того, давно відомо, що поранений шкодить економіці і логістиці країни супротивника сильніше, ніж загиблий.
Розвальцювали там де вузько було.
Тепер можна і "...идти до конца".