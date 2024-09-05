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Росіянин із шевроном "V" та прапором РФ у руках загинув від поранення у зад після скиду з українського дрона. ВIДЕО

Оператори дронів із 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи ліквідували окупанта, який біг полем із прапором РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі ліквідації загарбника видно, що після скиду боєприпасу із дрона, один із осколків потрапив росіянину у зад.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У пораненого окупанта димить нижче спини. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17399) знищення (7251) 54 окрема бригада (179)


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Топ коментарі
+18
А третю гранату для чого ? Хай би собі потихеньку конав.
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05.09.2024 09:51
+11
Під час перегляду, я два рази сказав про себе: "Ну навіщо???"
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05.09.2024 09:53
+10
Раніше в зад кацапу потрапляв дагестанець, а тепер осколок.
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05.09.2024 09:55
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А третю гранату для чого ? Хай би собі потихеньку конав.
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05.09.2024 09:51 Відповісти
Четверту!
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05.09.2024 10:15 Відповісти
Чотири гранати! Та він у себе вдома в своїх музхосранськах скільки добра не мав)))
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05.09.2024 10:37 Відповісти
То наші новачків тренують. На живцях.
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05.09.2024 11:03 Відповісти
... на кацапських НЕживцях
гойда!
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05.09.2024 13:09 Відповісти
Під час перегляду, я два рази сказав про себе: "Ну навіщо???"
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05.09.2024 09:53 Відповісти
навіщо що?
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05.09.2024 09:59 Відповісти
ще дві гранати скидати... хай би обдумав свою поведінку...
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05.09.2024 10:19 Відповісти
це називаєтся "піймати кураж" все ж таки "прапороносец"
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05.09.2024 10:28 Відповісти
Ось і загинув Байрактаром! 😁 Хіба міг мріяти?! Бо турецькою байрактар - то прапороносець
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05.09.2024 11:55 Відповісти
а оператор оказвся гуманістом. бо мальчік в трусіках кричав від болю.
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05.09.2024 18:32 Відповісти
Таки виявився гуманістом. Ми ж не вони.
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05.09.2024 23:19 Відповісти
Раніше в зад кацапу потрапляв дагестанець, а тепер осколок.
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05.09.2024 09:55 Відповісти
Вот нах было устраивать ему эвтаназию, гуманисты?
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05.09.2024 09:56 Відповісти
Вот нах ему было устраивать эвтаназию, гуманисты?
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05.09.2024 09:57 Відповісти
?
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05.09.2024 09:58 Відповісти
Флаговтик не вдався ))
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05.09.2024 09:59 Відповісти
Для чого витрачати боеприпаси по трупу
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05.09.2024 10:05 Відповісти
бо ******* маяться від генерала в кабінеті за 800 км від фронту, до дринаря в підвалі за 5 км від ЛБЗ...
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05.09.2024 19:18 Відповісти
Сто відсотків хотів "мєдальку" від ху#ла заробити,а отримав смерть.
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05.09.2024 10:07 Відповісти
Чи не натякаєте ви, що краще б він засунув держак з імперської ганчірки собі в джописько? Був би не целкою, але цілішим?
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05.09.2024 10:11 Відповісти
Так це відео вчора вже було викладено.
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05.09.2024 10:10 Відповісти
То насолоджуйся, балувана галя.
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05.09.2024 10:12 Відповісти
Може це @V@, який приперся в моє містоо у березні 2022-го ?
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05.09.2024 10:15 Відповісти
"V"...
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05.09.2024 10:17 Відповісти
так жеж...вчора це було...хіба ні ?
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05.09.2024 10:21 Відповісти
Якщо вчора було то не счітается? Чи що?
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05.09.2024 10:58 Відповісти
а я вчора не бачив... тіко сьогодні...
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05.09.2024 17:39 Відповісти
Хочеться спитати:"а за що подох і навіщо стільки гранат перевели на одного покидька?"
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05.09.2024 10:29 Відповісти
Кацап знайшов пригоди на свою сраку.
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05.09.2024 10:31 Відповісти
Що, немає куди дівати **********? Чи то був політ дрона в один кінець?
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05.09.2024 10:31 Відповісти
Остання граната була зайвою. Хоча... Ні! Контрольною.
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05.09.2024 10:40 Відповісти
це "ідейна" потвора,ті що за гроші таке не роблять, добре що подохла.
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05.09.2024 10:42 Відповісти
Кацап здох і триколорна шмата йому не допомогла
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05.09.2024 11:31 Відповісти
Аж настрій піднявся.
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05.09.2024 11:31 Відповісти
Явна перевитрата ***********.
Крім того, давно відомо, що поранений шкодить економіці і логістиці країни супротивника сильніше, ніж загиблий.
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05.09.2024 11:50 Відповісти
Ну ви теж... 4 гранати на одну кацапську макітру. Майже безкоштовно. Плюс наші трохи потренувалися. Тобто профіт навіть вийшов
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05.09.2024 12:18 Відповісти
За то что посмел воткнуть флажок москальских орков в святую украинскую землю
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05.09.2024 12:23 Відповісти
Всех русских оккупантов в зад
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05.09.2024 11:58 Відповісти
Чувствуется ненависть. Оператора выбесила лапотная тряпка и он порвал оккупанта на британский флаг.
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05.09.2024 12:25 Відповісти
Ну ось... А то кричав "...я узкий, я узкий..."
Розвальцювали там де вузько було.
Тепер можна і "...идти до конца".
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05.09.2024 12:38 Відповісти
Зачем раненых добивать. Они отвлекают ресурсы, возможно поражение группы эвакуации. Это всё непрактично с военной точки зрения.
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05.09.2024 12:54 Відповісти
Еще как практично. Граната стоит копейки. Оператор учится точно кидать в боевых условиях. А этот мусор русские бабы еще нарожают.
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05.09.2024 15:02 Відповісти
Есть видео с миллионами просмотров как 2 финских легионера ВСУ эвакуируют раненого камрада. Комментарий с наибольшим числом лайков - один раненый способен вывести из боя двух комбатантов.
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05.09.2024 15:30 Відповісти
гуманіст попався за пультом. человеческий фактор.
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05.09.2024 18:31 Відповісти
На юного володю дубiнiна, та ще й прапороносця, хiба щось шкода?
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05.09.2024 13:45 Відповісти
А метальник слабак, в яблучко ще не вмiе, все коло дупи , та коло дупи.
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05.09.2024 13:47 Відповісти
та попадав він норм, вони засранки котилися. укатано, що граната котиться чи не рівно, що відплигує
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05.09.2024 18:29 Відповісти
Власовець.
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05.09.2024 16:11 Відповісти
О нем буду легенды сочинять, как он флагом сбил три байрактара и спас роту.
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05.09.2024 16:47 Відповісти
гуманнєнько.
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05.09.2024 18:28 Відповісти
До Рейхстрагу залишалося якихось 2 000 км...
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05.09.2024 19:10 Відповісти
Так обережно, майже як скальпелем, обрізали зайве.
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05.09.2024 19:48 Відповісти
Лучшая работа в мире!
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05.09.2024 21:16 Відповісти
 
 