Росіянин із шевроном "V" та прапором РФ у руках загинув від поранення у зад після скиду з українського дрона. ВIДЕО

Оператори дронів із 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи ліквідували окупанта, який біг полем із прапором РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі ліквідації загарбника видно, що після скиду боєприпасу із дрона, один із осколків потрапив росіянину у зад.

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