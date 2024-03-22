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Новини Відео Війна
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У пораненого окупанта димить нижче спини. ВIДЕО 18+

Бійці 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи зафільмували останні миті життя на полі бою одного із тяжкопоранених окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, видно, що окупанта поранено нижче спини. З місця ураження у загарбника йде дим і періодично з'являється полум'я.

Дивіться: Аеророзвідники тролять окупанта, який утопив свою бронемашину: "Сидить він на березі і думає: "#бать! Вот это насчитают за БТР! Это - п#здец!". ВIДЕО

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із не стійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант горить живцем на полі бою. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17854) знищення (7586) 54 окрема бригада (180)


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Топ коментарі
+31
Оце буквально "Пердак пылает!"
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22.03.2024 11:15 Відповісти
+20
Пердак газує
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22.03.2024 11:14 Відповісти
+12
Згорів на роботі
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22.03.2024 11:14 Відповісти
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Пердак газує
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22.03.2024 11:14 Відповісти
Який газує, пердак уже розірвало
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22.03.2024 11:35 Відповісти
Газгольдер.
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22.03.2024 18:22 Відповісти
Хоть у нього щось газує , а кацап терплячий виявився
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22.03.2024 18:43 Відповісти
Згорів на роботі
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22.03.2024 11:14 Відповісти
Оце буквально "Пердак пылает!"
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22.03.2024 11:15 Відповісти
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22.03.2024 12:09 Відповісти
Не бачу!
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22.03.2024 12:24 Відповісти
Зробіть із цього GIFку. Я її буду кацапам постити за нагоді "Пердак пылает!"
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22.03.2024 12:42 Відповісти
Зроби
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22.03.2024 12:45 Відповісти
Зроблю, якщо ти не зробиш. Таке красівоє терять нізя.
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22.03.2024 13:32 Відповісти
не цікаво....
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22.03.2024 13:51 Відповісти
Я собі ці 11 мегабайт загрузив. Прігаліца
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22.03.2024 14:16 Відповісти
сказав би краще, що не вмієш, а так типа під розумного косиш.
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23.03.2024 11:33 Відповісти
"сказав би краще, що не вмієш, а так типа під розумного косиш." - заявив неук, який не знає української мови!
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23.03.2024 11:47 Відповісти
знову брешеш, і так постійно.
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23.03.2024 12:25 Відповісти
Тобі "видніше"...
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23.03.2024 12:33 Відповісти
Яєчня від ЗСУ.
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22.03.2024 11:16 Відповісти
Дивлюся, а він ще встигає ногою мух відганяти.
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22.03.2024 11:23 Відповісти
дьімит пукан, что тут необьічного?
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22.03.2024 11:26 Відповісти
Рєшеньє приймає- БИОС запускає...
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22.03.2024 11:29 Відповісти
Як повідомляє , на відеозаписі, який https://t.me/videoreaktor/523 опублікований у соцмережах видно, що окупанта поранено нижче спини. З місця ураження у загарбника йде дим і періодично з'являється полум'я. Джерело:
То йде "прогрів" двигуна перед переходом на "свєрхзвукову" телепортацію на концерт до йосі.
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22.03.2024 11:29 Відповісти
Разница в видосиках с кацапами колоссальная. Кажется они видят все и средств и способов поражения значительно больше.

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22.03.2024 11:32 Відповісти
"Єжєлі тєбє кажэтся, то тєбє крестітся надо..."
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22.03.2024 11:46 Відповісти
Про средства поражения не кажэтся.
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22.03.2024 11:54 Відповісти
Это шо, они типа с факелами идут?
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22.03.2024 15:15 Відповісти
То русский мир, то русью пахнет....
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22.03.2024 11:37 Відповісти
Відкрився портал для скреп.
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22.03.2024 11:45 Відповісти
орк-мангал
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22.03.2024 11:48 Відповісти
Кадирівці очко порвали?
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22.03.2024 12:04 Відповісти
Похоже, там целый батальон побывал!
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23.03.2024 19:32 Відповісти
https://ibb.co/Jv4vG3y
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22.03.2024 12:04 Відповісти
Ета проста руzкій дух іх рашиста виходіт...
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22.03.2024 12:06 Відповісти
Колбаску с яичницей решил пожарить.
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22.03.2024 12:23 Відповісти
Оце перднув кацапе
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22.03.2024 12:23 Відповісти
ЕВРО-1
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22.03.2024 12:28 Відповісти
Они там наверное все под наркотой.
С такими ранениями он должен был корчиться от боли, а он лежит себе как на пляже...
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22.03.2024 12:33 Відповісти
схоже, що він балдєєт
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22.03.2024 13:05 Відповісти
Іде на заліт, включив форсаж.
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22.03.2024 13:23 Відповісти
Это у него от тоски по родине.
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22.03.2024 14:23 Відповісти
Это русский дух выходит.
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22.03.2024 15:38 Відповісти
орки добули вогонь трєнієм
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22.03.2024 16:01 Відповісти
Зачем тушить когда тепло, кацапский кальян.
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22.03.2024 18:07 Відповісти
Если бы это случилось с человеком, можно ужаснуться увиденному.
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22.03.2024 20:25 Відповісти
Газоіоє абразованіє в брюшной полості с паслєдующім мєтєорізмом !
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22.03.2024 21:30 Відповісти
Вєчний аґонь з дупи)))
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22.03.2024 21:44 Відповісти
Чим їх там годують? Питання риторичне.
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22.03.2024 21:50 Відповісти
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23.03.2024 01:22 Відповісти
Как говно в лесу лежит
В жопу раненый рашист
Далеко не убежит
У него пердак горит.
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23.03.2024 10:34 Відповісти
основной "мозг" кипит.
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23.03.2024 10:55 Відповісти
Вход в путенский рай только через жопу! Человек-пароход.
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23.03.2024 12:49 Відповісти
Кацапу настав кінець 🤬
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23.03.2024 12:57 Відповісти
 
 