У пораненого окупанта димить нижче спини. ВIДЕО 18+

Бійці 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи зафільмували останні миті життя на полі бою одного із тяжкопоранених окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, видно, що окупанта поранено нижче спини. З місця ураження у загарбника йде дим і періодично з'являється полум'я.

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