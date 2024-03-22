У пораненого окупанта димить нижче спини. ВIДЕО 18+
Бійці 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи зафільмували останні миті життя на полі бою одного із тяжкопоранених окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, видно, що окупанта поранено нижче спини. З місця ураження у загарбника йде дим і періодично з'являється полум'я.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із не стійкою психікою!
Топ коментарі
+31 Яр Холодний
показати весь коментар22.03.2024 11:15 Відповісти Посилання
+20 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар22.03.2024 11:14 Відповісти Посилання
+12 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар22.03.2024 11:14 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То йде "прогрів" двигуна перед переходом на "свєрхзвукову" телепортацію на концерт до йосі.
С такими ранениями он должен был корчиться от боли, а он лежит себе как на пляже...
В жопу раненый рашист
Далеко не убежит
У него пердак горит.