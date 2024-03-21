Окупант горить живцем на полі бою. ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент, як окупант горить живцем на полі бою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений за допомогою камери безпілотника.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+31 Грицько Злий
показати весь коментар21.03.2024 15:53 Відповісти Посилання
+29 Денис Власенко #415292
показати весь коментар21.03.2024 15:50 Відповісти Посилання
+28 Прощай немытая раССея
показати весь коментар21.03.2024 15:51 Відповісти Посилання
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