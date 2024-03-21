Окупант горить живцем на полі бою. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент, як окупант горить живцем на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений за допомогою камери безпілотника.

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