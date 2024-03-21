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Новини Відео Війна
25 028 100

Окупант горить живцем на полі бою. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент, як окупант горить живцем на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений за допомогою камери безпілотника.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант застрелився на полі бою поблизу Мар’їнки на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17854) знищення (7586) бойові дії (4087)


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Топ коментарі
+31
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21.03.2024 15:53 Відповісти
+29
Ruzka kurwa!
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21.03.2024 15:50 Відповісти
+28
Пересмажився....песикам не сподобається...
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21.03.2024 15:51 Відповісти
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Ruzka kurwa!
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21.03.2024 15:50 Відповісти
Сгорел Максим -ну и уголёк с ним! Или с него, как кому нравиться. Надо было не унитазы, а огнетушители мародерить, раз уж удержаться не могли.
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21.03.2024 15:52 Відповісти
Реклама фірми GORENJE?
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21.03.2024 15:50 Відповісти
"ти бурят? как я рад". )
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21.03.2024 15:50 Відповісти
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21.03.2024 15:53 Відповісти
"вьі бурят? - как я рад" (с) кабздон
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21.03.2024 21:28 Відповісти
Пересмажився....песикам не сподобається...
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21.03.2024 15:51 Відповісти
Так, а бушлат скинути ньє?
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21.03.2024 15:51 Відповісти
Проспиртований. То горить не одяг, а "узкій дух"
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21.03.2024 16:06 Відповісти
Аааа... Ну тоді в нього шансів не було
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21.03.2024 17:08 Відповісти
Казав мені знайомий лікар - людина, що горить, часто впадає в таку паніку, що не розуміє, що треба робить...
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21.03.2024 17:09 Відповісти
Вам надо с Вассерманом Анатолием баттл устроить, кто самый всезнайка
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21.03.2024 17:12 Відповісти
Тебе "завидки беруть"? Я вивчав судову медицину! Тобі це про щось говорить?
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21.03.2024 17:16 Відповісти
тобі вірити, то ти все вивчав, а по факту нфіга не знаєш, так поверхнево триндиш щось
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21.03.2024 22:16 Відповісти
Ну то не вір - я ж тебе не вмовляю...
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21.03.2024 22:27 Відповісти
а ти не бреши
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22.03.2024 00:50 Відповісти
А ти доведи що я брешу! Ходжа Насреддін колись казав: "Мкільки не кричи "Халва!" - в роті солодко не стане!"
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22.03.2024 04:50 Відповісти
так отож, просто не бреши.
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23.03.2024 07:10 Відповісти
Ну - покричи ще "Не бреши! Не бреши! Не бреши!" Може, хтось повірить?
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23.03.2024 07:27 Відповісти
навіщо кричати, це факт, що ти брехло.
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23.03.2024 07:36 Відповісти
Ну - твій "факт" ще треба довести! І я тебе давно прошу - "ДОВЕДИ"!
А ти все - "халва"! халва!"!
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23.03.2024 07:43 Відповісти
Та всім форумчанам відомо, що цей "Яр" - кандідат околовсячєскіх наук, совєццкій ґеній ізобрєтатєль. Стався до нього поблажливо. Очевидно, іншої радості в житті, як стросити коменти на форумі і дивитись, скільки лайків назбирав кожен, цей почесний пенсіонер не має
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23.03.2024 07:51 Відповісти
Мені все стало ясно, коли я побачив - ХТО тобі "лайкнув" Я "Канєвського" не раз ловив на брехні та "тикав носом" у неї Так що прислів"я "Скажи мені, хто твій друг - і я скажу ХТО ти", цілком підтверджується!
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23.03.2024 07:31 Відповісти
не виправдовуйся, брехло.
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23.03.2024 07:42 Відповісти
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23.03.2024 07:44 Відповісти
не.... не может...
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21.03.2024 19:51 Відповісти
Згорів на роботі
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21.03.2024 15:53 Відповісти
проспіртований?
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21.03.2024 15:53 Відповісти
Хотел убивать хохлов а теперь будет поджаренным кормом для местной фауны
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21.03.2024 15:53 Відповісти
Жах! Ото треба було пертись сюди по бажанню *****, щоб кінчити такою страшною смертю.
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21.03.2024 15:55 Відповісти
💔💔💔
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21.03.2024 18:12 Відповісти
Мазахист мабуть.
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21.03.2024 19:33 Відповісти
Інквізіційний костер, можна продавати квитки. орку респект.
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21.03.2024 15:56 Відповісти
Що згорить те не згниє. А взагалі такі відео укріплюють психіку та піднімають настрій.
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21.03.2024 16:00 Відповісти
Я так поняв на 3 секунді один орк за БМп подивився та сховався навіть недопоміг підору своєму.
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21.03.2024 16:01 Відповісти
Гуд йор опiнiум, верi найс.
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21.03.2024 16:21 Відповісти
Нет, он просто ноги сгибал в коленях и их стало видно из-за техники
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21.03.2024 16:39 Відповісти
😁
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21.03.2024 16:44 Відповісти
чому б не жити в себе дома, бухати, ригати, жрати пЫво ?
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21.03.2024 16:01 Відповісти
Вот любой ухилянт тоже не понимает почему
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21.03.2024 16:07 Відповісти
Пиво дороге. Бояра, і пальонка з домішками ацетону і склоомивача - ось справжня радість пересічного москалопітека
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23.03.2024 07:54 Відповісти
Давненько не було свіжосмаленої кацапсятини.
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21.03.2024 16:04 Відповісти
Так это же Джонни Штомр
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21.03.2024 16:06 Відповісти
Нет, то была Жанна Д'Арк.
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21.03.2024 20:16 Відповісти
"А потом он догорал..." (майор Чернобаев) Жека Вольнов - привіт!
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21.03.2024 16:08 Відповісти
Файне аутодафе
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21.03.2024 16:15 Відповісти
Знатно горит , йошкин корень. А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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21.03.2024 16:19 Відповісти
А вот нехрен было утверждать, что Земля вращается вокруг солнца.
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21.03.2024 20:24 Відповісти
Ну шо - "Тіпло лі тібе девіца, тіпло лі тібе ****-красная?"...
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21.03.2024 16:19 Відповісти
"Нравiца-не нравица - терпи мая красавiца".
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21.03.2024 16:23 Відповісти
Ано галубое, мардва уся снохаческая.
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21.03.2024 19:35 Відповісти
Яка безглузда смерть...
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21.03.2024 16:19 Відповісти
та тю на вас... Какие милые залаштунки...
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21.03.2024 16:25 Відповісти
Чому це безглузда? Таке задоволення приніс купі народу! Мене, наприклад, після сьогоднішнього бомбардування Києва навіть попустило після таких чудових заспокійливих кадрів!!!
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21.03.2024 20:59 Відповісти
Яке життя,така й смерть
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22.03.2024 02:20 Відповісти
...за что хоть горишь, дебил? - унитаз, даже цветнОй телевизор с пультом, того точно не стоит
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21.03.2024 16:26 Відповісти
Благодатный огонь для экзорцизма
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21.03.2024 16:27 Відповісти
Для кацапа все - намного проще, там в долю секунды у него в голове всi метелики пересношались, тобто жистя его жалкая промелькнула одним мультиком.
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21.03.2024 16:37 Відповісти
псу шелудивому..собачья смерть...на одного лишнехромосомного меньше...
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21.03.2024 16:35 Відповісти
він прийшов нас вбивати і наших дітей. Ніякого жалю
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21.03.2024 16:43 Відповісти
Просто механик попался в промасленной робе. О таких кацапах говорят, мол , как ты ваню не крути, (ф)едераст це будешь ты.
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21.03.2024 16:43 Відповісти
Курва, це ж треба скільки не прати одяг, щоб він просякнув всіляким лайном і потожировими виділеннями, щоб так горів.
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21.03.2024 16:54 Відповісти
Це вам підорам за відрізані яйця. Уроди горіти вам усім
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21.03.2024 16:58 Відповісти
Угальёк? Аганьёк? А може Гомер той самий?
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21.03.2024 17:00 Відповісти
Я дійсно дуже добра і чуйна людина, але це відео досить гпрне і повчальне для підарів. Головне щоб дійшло до їх отбитої голови.
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21.03.2024 17:03 Відповісти
Нехай горять , кацапські тварюки , заслужили 🙁
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21.03.2024 17:03 Відповісти
ЖАРЕННАЯ *************** СВИНОСОБАКА!и паяльной лампы не надо!
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21.03.2024 17:10 Відповісти
за пуйла-то хоть успел проголосовать???
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21.03.2024 17:12 Відповісти
Так он еще и на следующих выборах за куйла голосовать будет. Главное, чтоб списки избирателей у них не потерялись
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21.03.2024 19:29 Відповісти
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21.03.2024 17:16 Відповісти
Шо на пис павтарить.
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21.03.2024 19:36 Відповісти
Сейчас, наверное, думает зря в Украину попёрся.
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21.03.2024 17:25 Відповісти
Масхи уже у мардвы закипели ат этих мыслев, шо не видно.
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21.03.2024 19:37 Відповісти
--Вперед--вперед " БРА-ТИ ". до світлої мети !!!
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21.03.2024 17:37 Відповісти
Респект та подальших успіхів в роботі українській інквізиції!
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21.03.2024 18:00 Відповісти
Гори-гори ясно, тварюка...
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21.03.2024 18:33 Відповісти
Цікаво, що воно блекотало, коли смажилось?🤔
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21.03.2024 18:40 Відповісти
при жизни горел и в аду гореть тоже будет!
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21.03.2024 18:50 Відповісти
Тренеруецца.
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21.03.2024 19:38 Відповісти
і Х...й з ним.
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21.03.2024 19:13 Відповісти
Сгарел на работе.
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21.03.2024 19:31 Відповісти
Prekrasno gorit! Zhalj, chto odjin, a nje tisjacha rashistov!
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21.03.2024 19:46 Відповісти
Коперник,мля..))
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21.03.2024 20:31 Відповісти
Коперник помер своєю смертю. То Джордано Бруно був спалений на вогнищі
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21.03.2024 21:08 Відповісти
Окупант горить, прапор майорить. Хто не вирив яму ще собі, то має рить!
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21.03.2024 20:33 Відповісти
Нехай згорять усі кацапи!
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21.03.2024 20:40 Відповісти
Свята інквізиція в обхід Папи виконала аутодафе руками українських воїнів!
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21.03.2024 21:01 Відповісти
Відно сразу -- інфаркт мікарда ! Вот такой рубєц ! Точна !!!
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21.03.2024 21:21 Відповісти
Нєт! Ета аторваный тромб!
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21.03.2024 22:06 Відповісти
Могет бить... Толька не аторваний, а аборваний, уважаємий колллєга !
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21.03.2024 23:29 Відповісти
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
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21.03.2024 22:55 Відповісти
А кобздон й питає- ти бурят? Как я рад! Укріплє психику такі відео
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22.03.2024 06:10 Відповісти
Давайте дивитись, як горить кацап, і НЕ дивитись на пожежу на Дніпрогес та інших енергетичних обʼєктах.
Так спокійніше…
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22.03.2024 08:46 Відповісти
Що, мокша, муляє? Тобі б хотілось щоб ми публічно "зализували рани", саме для того і була організована ця атака? А ми зробимо це мовчки, а публічно повтішаємось як горить орк, адже його брат і запускав ракети по ГЕС.
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22.03.2024 16:18 Відповісти
якесь воно кволе.. горить бєз аганька
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22.03.2024 09:39 Відповісти
Йому у його сибіру зимно (яке красиве слово!) було. От і поїхав в Україну погрітися.
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22.03.2024 11:16 Відповісти
відео вартістю 2 млн фублєй
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22.03.2024 12:31 Відповісти
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22.03.2024 13:09 Відповісти
Я давно звернув увагу що російська форма і плитлноски горять так ніби їх горючкою полили.
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22.03.2024 16:13 Відповісти
 
 