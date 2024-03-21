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Новини Відео Війна
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Окупант застрелився на полі бою поблизу Мар’їнки на Донеччині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант пустив собі кулю в голову зі свого автомата.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент самогубства зафільмували оператори БПЛА "Гаруда" 46-ї ОАБр поблизу Мар'їнки на Донеччині.

Дивіться: Окупант підірвав себе гранатою на полі бою. ВIДЕО

Також дивіться: Українські аеророзвідники спостерігають за полем бою: "Руський застрелився в окопі! Застрелився!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17854) самогубство (646) Донецька область (8824)


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Топ коментарі
+20
самый дебильный кацапский квест "народа побежателя":
- добираться сотни-тысячи километров скотовозами с другой, такой же бесправной, худобой из мокшанских ыбеней, мерзнуть-голодать-копать-таскать-вкалывать, получать от своих же пзды (за то за сё), беречь или терять свою жопу от "зэков-кадыровцев", жить-спать в говне (своём и чужом), быть кинутым на бабло-зряплату, от безысходности пойти в банзай-атаку и в конце застрелиться...
- дарвинисты нервно, в непонятках, плачут в сторонке наблюдая броуновское движение этой тупиковой ветви развития кацапского гомункула-людоеда
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21.03.2024 12:59 Відповісти
+15
Правильний вибір!
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21.03.2024 12:41 Відповісти
+15
там все куди простіше. вони йдуть на штурми обдовбані амфетамінами. а може і регулярно на цьому сидять. це виснажує мозок і всю нервову систему. тому, коли дія наркоти проходить, мозок не може компенсувати нестачу гормонів. звідси надзвичайно глибока депресія і страхи, які підсилюються оточуючим виглядом, кишками, м'ясом. при цьому якшо тіло отримало поранення - то ще й не здатне боротися з болем (адже годину-дві назад ше ніякого болю не відчувалося). тому і не витримують. але, нажаль, не всі.
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21.03.2024 13:12 Відповісти
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Радии за нього
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21.03.2024 12:40 Відповісти
Правильний вибір!
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21.03.2024 12:41 Відповісти
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21.03.2024 13:30 Відповісти
Хароший рускій
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21.03.2024 12:42 Відповісти
Варварі + лада.
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21.03.2024 12:44 Відповісти
Лад немає. Пельмені або білети до цирку.
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21.03.2024 12:48 Відповісти
Прішол увідєл падох...
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21.03.2024 12:48 Відповісти
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21.03.2024 12:52 Відповісти
Як жило, так і померло. У багнюці, без перспектив і невідомо за що.

Премію Дарвіна цьому дебілу.
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21.03.2024 12:54 Відповісти
самый дебильный кацапский квест "народа побежателя":
- добираться сотни-тысячи километров скотовозами с другой, такой же бесправной, худобой из мокшанских ыбеней, мерзнуть-голодать-копать-таскать-вкалывать, получать от своих же пзды (за то за сё), беречь или терять свою жопу от "зэков-кадыровцев", жить-спать в говне (своём и чужом), быть кинутым на бабло-зряплату, от безысходности пойти в банзай-атаку и в конце застрелиться...
- дарвинисты нервно, в непонятках, плачут в сторонке наблюдая броуновское движение этой тупиковой ветви развития кацапского гомункула-людоеда
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21.03.2024 12:59 Відповісти
У мене така здогадка майнула : що така велика кількість самогубців не "просто так" І навіть не "безнадьога" тому причиною Здається мені що стріляються ті що "натворили ділов" на території України і бояться потрапить у полон та влетіть під суд (а то й під самосуд) Адже вже й до "глубінки" стали слухи доходить про наші розслідування та заочні вироки таким "героям"Вони ж не впевнені що у нас на фронті немає виходу на судові реєстри! А якщо після потрапляння в полон вияснять що стосовно їх є вирок? І щоб не "морочиться" з направленням до тюрми - його просто "хлопнуть" десь у траншеї?
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21.03.2024 13:03 Відповісти
там все куди простіше. вони йдуть на штурми обдовбані амфетамінами. а може і регулярно на цьому сидять. це виснажує мозок і всю нервову систему. тому, коли дія наркоти проходить, мозок не може компенсувати нестачу гормонів. звідси надзвичайно глибока депресія і страхи, які підсилюються оточуючим виглядом, кишками, м'ясом. при цьому якшо тіло отримало поранення - то ще й не здатне боротися з болем (адже годину-дві назад ше ніякого болю не відчувалося). тому і не витримують. але, нажаль, не всі.
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21.03.2024 13:12 Відповісти
Одне другому не заважає Там усе "в комплексі"!
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21.03.2024 13:14 Відповісти
я до того, що там наврядчи відбуваються якійсь високі когнітивні функції, радше напів-інстинкти: все погано, болить, це кінець, перспектив нема - бах.
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21.03.2024 13:26 Відповісти
Прям гордость за него взяла. Как там на рашке говорят, самая большая страна в мире, с многочисленными ресурсами которым все завидуют. Вот и наблюдаем одного из представителей той страны счастливой и богатой страный которой завидует весь мир, в какой то канаве себе мозги выпустил ради б/у унитаза.
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21.03.2024 13:12 Відповісти
святая цель...скрєпная....- б/у унитаз
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21.03.2024 13:43 Відповісти
столько мучаться, куда-то ехать, мог это сделать дома
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21.03.2024 13:16 Відповісти
Наглядний посібник "Як стати харошим рускім"...
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21.03.2024 13:19 Відповісти
курок шукає))) шо то значить парашний пітух )) ні дня без курок ))
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21.03.2024 14:07 Відповісти
А що таке? На рашу не хотів вертатися ?
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21.03.2024 14:34 Відповісти
Бачив одне наше відео з нагрудної камери. 47 ніби. Так там наш медик важкому 300-му каже: " Ти полеж тут, я за підмогою! але не надумай себе гранатою підірвати! виживеш, витягнемо!". Важко поранений не хоче мучатись і ставати інвалідом та обузою сім"ї. просить або добити, або сам собі життя вкорочує.
Певно і цього важко поранили, ноги перебили, кишки витиснули. От собі віку і вкоротив, щоб не конати довго.
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21.03.2024 15:48 Відповісти
на 9 травня на дрючок нанизати
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21.03.2024 16:01 Відповісти
"Йево прiмер - другiм наука!"
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21.03.2024 16:30 Відповісти
Попав???? А то трєвожна за наслідки...
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21.03.2024 17:04 Відповісти
Превратился в белую ладу.... Во технологии пошли
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21.03.2024 18:50 Відповісти
Ну ти диви як економно! Переплюнути можна хіба якщо почнуть стрілятися на раісі. Тільки отримав весло з патронами - одразу самоліквідуйся!
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21.03.2024 22:08 Відповісти
 
 