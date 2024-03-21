Окупант застрелився на полі бою поблизу Мар’їнки на Донеччині. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант пустив собі кулю в голову зі свого автомата.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент самогубства зафільмували оператори БПЛА "Гаруда" 46-ї ОАБр поблизу Мар'їнки на Донеччині.
Топ коментарі
+20 igor koval #550777
показати весь коментар21.03.2024 12:59 Відповісти Посилання
+15 Alex Vassago
показати весь коментар21.03.2024 12:41 Відповісти Посилання
+15 untrollable
показати весь коментар21.03.2024 13:12 Відповісти Посилання
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Премію Дарвіна цьому дебілу.
- добираться сотни-тысячи километров скотовозами с другой, такой же бесправной, худобой из мокшанских ыбеней, мерзнуть-голодать-копать-таскать-вкалывать, получать от своих же пзды (за то за сё), беречь или терять свою жопу от "зэков-кадыровцев", жить-спать в говне (своём и чужом), быть кинутым на бабло-зряплату, от безысходности пойти в банзай-атаку и в конце застрелиться...
- дарвинисты нервно, в непонятках, плачут в сторонке наблюдая броуновское движение этой тупиковой ветви развития кацапского гомункула-людоеда
Певно і цього важко поранили, ноги перебили, кишки витиснули. От собі віку і вкоротив, щоб не конати довго.