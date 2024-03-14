Окупант підірвав себе гранатою на полі бою. ВIДЕО
Окупант самознищився на полі бою, підірвавши себе гранатою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що загарбник зубами висмикує чеку гранати.
Топ коментарі
+21 Влад В #552760
показати весь коментар14.03.2024 14:54 Посилання
+20 Грицько Злий
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+12 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар14.03.2024 14:42 Посилання
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а ну його все накуй...
Так і цей кацап - він достеменно знає, що евакуації для штурмовиків не буває в засрашинській армії і що йому, пораненому, ще 1-2 доби посеред поля "доходити" в муках. От і "відгризає собі лапу" - зменшує біль, як може. А може - тільки гранатою за пазуху...
Це не героїзм, це тваринна поведінка. Майже несвідома.