Окупант підірвав себе гранатою на полі бою. ВIДЕО

Окупант самознищився на полі бою, підірвавши себе гранатою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що загарбник зубами висмикує чеку гранати.

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