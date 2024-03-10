УКР
Поранений російський окупант застрелився з автомата на полі бою. ВIДЕО

Російський солдат застрелився із автомата після того, як був поранений на полі бою

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксований момент, коли загарбник тисне на спусковий гачок автомата, який спрямований йому у голову.

+36
От лапатний дурік-і стоіла раді етава пєрєцца в Україну,нада била проста здохнуть в запарєбрікє...
+32
+20
"Съ Петра I начинаются особенно поразительные и особенно близкіе и понятные намъ ужасы русской исторіи.
Бѣснующійся, пьяный, сгнившій отъ сифилиса звѣрь 1/4 столѣтія губитъ людей, казнитъ, жжетъ, закапываетъ живыхъ въ землю, заточаетъ жену, распутничаетъ, мужеложствуетъ, пьянствуетъ, самъ забавляясь рубитъ головы, кощунствуетъ, ѣздитъ съ подобіемъ креста изъ чубуковъ въ видѣ дѣтородныхъ членовъ и подобіями Евангелій - ящикомъ съ водкой славить Христа, т. е. ругаться надъ вѣрою, коронуетъ ***** свою и своего любовника, раззоряетъ Россію и казнитъ сына и умираетъ отъ сифилиса, и не только не поминаютъ его злодѣйствъ, но до сихъ поръ не перестаютъ восхваленія доблестей этаго чудовища, и нѣтъ конца всякаго рода памятниковъ ему. Послѣ него начинается рядъ ужасовъ и безобразій подобныхъ его царствованію, одна блудница за другой безчинствуютъ на престолѣ мучаетъ и губитъ народъ и заставляетъ однихъ мучать другихъ и воцаряется безъ всякихъ правъ на престолъ, мужеубійца, ужасающая своимъ развратомъ блудница, дающая полный просторъ звѣрства своимъ перемѣняющимся любовникамъ, и всѣ ужасы - казни, убійство мужа, мученія и убійство законнаго наслѣдника, закрѣпощеніе половины Россіи, войны, развращеніе и раззореніе народа, все забывается и до сихъ поръ восхваляется какое то величіе мудрость, чуть не нравственная высота этой мерзкой *****. Мало того, что восхваляютъ ее, возхваляютъ ея звѣрей любовниковъ. То же съ отцеубійцей Александромъ. То же съ Палкинымъ. Все забыто. И выдуманы несуществующія доблести и заслуги для отечества".
Всі хочуть побачити біндєрівця і сразу в пакєт і за порєбрік.
Гойда-ааааааааааааааа!!!
З дозою наркоти оркам видають інструкцію "в плєн нє сдаваться".
як ми всi засмученнi давайте ще))
«Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи - великой, просвещенной, [страны] большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой Матушки России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами», - рассуждал папа.
Треба додати, що це цитата від графа Льва Толстого, класика російської літератури.
"...Зазвонят колокола и оденутся русские люди в золотые одежды и начнут молиться за убийства. И начнется старое, давно известное всем ужасное дело. Засуетятся люди под видом патриотизма, засуетятся всякого рода чиновники, предвидя возможность украсть больше денег, засуетятся военные, получающие двойное жалованье за убийство людей. Они будут получать ленты, кресты, галуны и звезды. Будут заглушать свои души развратом, пошлостью и водкой...

Они будут оторваны от мирного труда, от своих жен, матерей, детей. Будут зябнуть, голодать, болеть, умирать от болезней на полях битв, убивая людей которых они никогда не видали и не знали, которые им ничего дурного не сделали.

И когда наберутся тысячи русских больных, раненых и убитых, что некому будет подбирать с полей и когда воздух уже заразится гноем пушечного мяса, они кое-как раненых, свалят кучами. Убитых зароют как попало... И опять поведут толпу дикарей дальше...

И остервенеют и озвереют окончательно.
Любовь от действий варваров отодвинется на десятки и сотни лет. И опять скажут, что война была необходима и станут приучать к этой мысли будущие поколения, развращая тем самым их души и сердца..."
Л.Н.Толстой.
"Христианство и патриотизм".
А контрольнии?
Шкода, що не всім москалям !..
Красавчік!
Навіщо це робити в Україні? Міг би в себе на болотах.
Русская рулєтка (фемінітизм), він - русскій рулєт.
Ото взяли б і всі дружненько і застрелилися!
не став чекать на солдатів нато ))
Так це "демілітаризація"? "Денацифікація"? Чи просто "депопуляція"? "Депопуляция расейскава народа"?
це "демілітаризація" ДЕРАШИЗАЦІЯ!
і хтось скаже що путін ***** а народ обманутий???
*****!!!!!
всі орки їдейні!
у них за партію, за путіна, це святе.
що їх кругом оточують вороги, це в крові!
що треба здохнути за *****, це для них як подарунок долі!
так що всі орки орчихи та їх орчинята ніколи не були
не є та не будуть нам братами
навіть вихідці з України які в оркостаня, стали вірними рабами *****
так це і є ОБМАНУТІ
Так має зробити кожна свинособака.
набридло чекати на "квиток", взяв і сам себе "обілетив".
дірка в голові то фігня, дохтур ліза заштопає і буде як "новий"
Здох Нікодім та і х..й з ним
Їбануті,
В последнее время много постов о суициде противника - почему? В первые дни войны такое наблюдалось только со стороны вражеских летчиков, не желавших попадать к нам в плен.
Тому що наші потрапляли до них в полон і вони бояться що такі самі катування будуть над ними які вони витворяли. Ці хто стріляються є живодьори!
кацапам нужно разрешить синий кит
голова не репнула, міски не бризнули - імітація суїциду. Прикинувся мертвим, падлюка. Кацап брехливий
Кацапам такі дії треба на стрельбищах ще в засРашці відпрацьовувати.
У них тут масове самогубство. Як секта якась https://t.me/frontline_news_ua
кацапы, лучше гранатой.
так более зрелищно.
******* з боліт, тобі, що не сказали, що лади каліни вже закінчилися.
И стоило ваньке ехать хрен знает откуда чтобы застрелится?
Треба писати « оккупант застрелився на украінський землі»

і добавляти « бо не фер пертись до чужого»
Ще один "хороший русссскій"
- Жизнь гавно, жена *****, дети бездельники, - подумал руззкий, - вот возьму и застрелюсь!
Взял и застрелился...
Раби по ДНК. Дохнуть пачками, стріляються замість того щоб одного сЦарька недомерка скинути. Раби!
Здох кацап, ну й куй на нього!😗
корисний ідіот, премія дарвіна 3-ступення. Не чиТало вОНО про боротьбу за виживання..... вимирающий вид кацапоЇДЫ!!! х...уйло давай на премію 1-ступеня!!!!
От тепер відішліть це відео маскалям - х*й вони отримають, а не "виплати"...
Це була самоліквідація від дисонансу. По ящику кажуть одне, а приїхав в Україну - інше.
Нервова система виявилась дуже слабенькою...)))
Нет чтобы застрелиться еще при получении оружия... Надо приехать в Украину, грпбить и насловать, получить по самое нехочу и пустить себе пулю в рот. Романтика!!!
Одно понять НЕ могу , нахрена надо было так далеко ехать , чтоб самоубиться ?
