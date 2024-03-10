РУС
Раненый российский оккупант застрелился из автомата на поле боя. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксирован момент, когда захватчик давит на спусковой крючок автомата, направленный ему в голову.

Также смотрите: Украинские аэроразведчики наблюдают за полем боя: "Россиянин застрелился в окопе! Застрелился!". ВИДЕО

армия РФ (20363) ликвидация (3981) самоубийство (1024)
От лапатний дурік-і стоіла раді етава пєрєцца в Україну,нада била проста здохнуть в запарєбрікє...
10.03.2024 11:02 Ответить
10.03.2024 11:09 Ответить
"Съ Петра I начинаются особенно поразительные и особенно близкіе и понятные намъ ужасы русской исторіи.
Бѣснующійся, пьяный, сгнившій отъ сифилиса звѣрь 1/4 столѣтія губитъ людей, казнитъ, жжетъ, закапываетъ живыхъ въ землю, заточаетъ жену, распутничаетъ, мужеложствуетъ, пьянствуетъ, самъ забавляясь рубитъ головы, кощунствуетъ, ѣздитъ съ подобіемъ креста изъ чубуковъ въ видѣ дѣтородныхъ членовъ и подобіями Евангелій - ящикомъ съ водкой славить Христа, т. е. ругаться надъ вѣрою, коронуетъ ***** свою и своего любовника, раззоряетъ Россію и казнитъ сына и умираетъ отъ сифилиса, и не только не поминаютъ его злодѣйствъ, но до сихъ поръ не перестаютъ восхваленія доблестей этаго чудовища, и нѣтъ конца всякаго рода памятниковъ ему. Послѣ него начинается рядъ ужасовъ и безобразій подобныхъ его царствованію, одна блудница за другой безчинствуютъ на престолѣ мучаетъ и губитъ народъ и заставляетъ однихъ мучать другихъ и воцаряется безъ всякихъ правъ на престолъ, мужеубійца, ужасающая своимъ развратомъ блудница, дающая полный просторъ звѣрства своимъ перемѣняющимся любовникамъ, и всѣ ужасы - казни, убійство мужа, мученія и убійство законнаго наслѣдника, закрѣпощеніе половины Россіи, войны, развращеніе и раззореніе народа, все забывается и до сихъ поръ восхваляется какое то величіе мудрость, чуть не нравственная высота этой мерзкой *****. Мало того, что восхваляютъ ее, возхваляютъ ея звѣрей любовниковъ. То же съ отцеубійцей Александромъ. То же съ Палкинымъ. Все забыто. И выдуманы несуществующія доблести и заслуги для отечества".
10.03.2024 11:13 Ответить
Всі хочуть побачити біндєрівця і сразу в пакєт і за порєбрік.
10.03.2024 11:39 Ответить
Гойда-ааааааааааааааа!!!
10.03.2024 21:03 Ответить
З дозою наркоти оркам видають інструкцію "в плєн нє сдаваться".
10.03.2024 11:03 Ответить
як ми всi засмученнi давайте ще))
10.03.2024 11:04 Ответить
«Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи - великой, просвещенной, [страны] большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой Матушки России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами», - рассуждал папа.
10.03.2024 11:04 Ответить
Треба додати, що це цитата від графа Льва Толстого, класика російської літератури.
10.03.2024 11:44 Ответить
"...Зазвонят колокола и оденутся русские люди в золотые одежды и начнут молиться за убийства. И начнется старое, давно известное всем ужасное дело. Засуетятся люди под видом патриотизма, засуетятся всякого рода чиновники, предвидя возможность украсть больше денег, засуетятся военные, получающие двойное жалованье за убийство людей. Они будут получать ленты, кресты, галуны и звезды. Будут заглушать свои души развратом, пошлостью и водкой...

Они будут оторваны от мирного труда, от своих жен, матерей, детей. Будут зябнуть, голодать, болеть, умирать от болезней на полях битв, убивая людей которых они никогда не видали и не знали, которые им ничего дурного не сделали.

И когда наберутся тысячи русских больных, раненых и убитых, что некому будет подбирать с полей и когда воздух уже заразится гноем пушечного мяса, они кое-как раненых, свалят кучами. Убитых зароют как попало... И опять поведут толпу дикарей дальше...

И остервенеют и озвереют окончательно.
Любовь от действий варваров отодвинется на десятки и сотни лет. И опять скажут, что война была необходима и станут приучать к этой мысли будущие поколения, развращая тем самым их души и сердца..."
Л.Н.Толстой.
"Христианство и патриотизм".
10.03.2024 11:48 Ответить
А контрольнии?
показать весь комментарий
10.03.2024 11:04 Ответить
10.03.2024 13:34 Ответить
Шкода, що не всім москалям !..
10.03.2024 21:38 Ответить
Красавчік!
10.03.2024 11:04 Ответить
Навіщо це робити в Україні? Міг би в себе на болотах.
10.03.2024 11:05 Ответить
Русская рулєтка (фемінітизм), він - русскій рулєт.
10.03.2024 11:05 Ответить
Ото взяли б і всі дружненько і застрелилися!
10.03.2024 11:07 Ответить
не став чекать на солдатів нато ))
10.03.2024 11:08 Ответить
Так це "демілітаризація"? "Денацифікація"? Чи просто "депопуляція"? "Депопуляция расейскава народа"?
10.03.2024 11:09 Ответить
це "демілітаризація" ДЕРАШИЗАЦІЯ!
10.03.2024 11:27 Ответить
10.03.2024 11:09 Ответить
і хтось скаже що путін ***** а народ обманутий???
*****!!!!!
всі орки їдейні!
у них за партію, за путіна, це святе.
що їх кругом оточують вороги, це в крові!
що треба здохнути за *****, це для них як подарунок долі!
так що всі орки орчихи та їх орчинята ніколи не були
не є та не будуть нам братами
навіть вихідці з України які в оркостаня, стали вірними рабами *****
10.03.2024 11:18 Ответить
так це і є ОБМАНУТІ
10.03.2024 11:51 Ответить
Так має зробити кожна свинособака.
10.03.2024 11:18 Ответить
набридло чекати на "квиток", взяв і сам себе "обілетив".
дірка в голові то фігня, дохтур ліза заштопає і буде як "новий"
10.03.2024 11:27 Ответить
Здох Нікодім та і х..й з ним
10.03.2024 11:29 Ответить
Їбануті,
10.03.2024 11:29 Ответить
В последнее время много постов о суициде противника - почему? В первые дни войны такое наблюдалось только со стороны вражеских летчиков, не желавших попадать к нам в плен.
10.03.2024 11:31 Ответить
Тому що наші потрапляли до них в полон і вони бояться що такі самі катування будуть над ними які вони витворяли. Ці хто стріляються є живодьори!
10.03.2024 12:46 Ответить
кацапам нужно разрешить синий кит
10.03.2024 11:31 Ответить
голова не репнула, міски не бризнули - імітація суїциду. Прикинувся мертвим, падлюка. Кацап брехливий
10.03.2024 11:48 Ответить
Кацапам такі дії треба на стрельбищах ще в засРашці відпрацьовувати.
10.03.2024 11:49 Ответить
У них тут масове самогубство. Як секта якась https://t.me/frontline_news_ua
10.03.2024 11:53 Ответить
кацапы, лучше гранатой.
так более зрелищно.
10.03.2024 12:00 Ответить
******* з боліт, тобі, що не сказали, що лади каліни вже закінчилися.
10.03.2024 12:02 Ответить
И стоило ваньке ехать хрен знает откуда чтобы застрелится?
10.03.2024 12:05 Ответить
Треба писати « оккупант застрелився на украінський землі»

і добавляти « бо не фер пертись до чужого»
10.03.2024 12:30 Ответить
Ще один "хороший русссскій"
10.03.2024 13:06 Ответить
- Жизнь гавно, жена *****, дети бездельники, - подумал руззкий, - вот возьму и застрелюсь!
Взял и застрелился...
10.03.2024 13:30 Ответить
Раби по ДНК. Дохнуть пачками, стріляються замість того щоб одного сЦарька недомерка скинути. Раби!
10.03.2024 14:23 Ответить
Здох кацап, ну й куй на нього!😗
10.03.2024 14:24 Ответить
корисний ідіот, премія дарвіна 3-ступення. Не чиТало вОНО про боротьбу за виживання..... вимирающий вид кацапоЇДЫ!!! х...уйло давай на премію 1-ступеня!!!!
10.03.2024 14:33 Ответить
От тепер відішліть це відео маскалям - х*й вони отримають, а не "виплати"...
10.03.2024 15:12 Ответить
Це була самоліквідація від дисонансу. По ящику кажуть одне, а приїхав в Україну - інше.
Нервова система виявилась дуже слабенькою...)))
10.03.2024 15:16 Ответить
Нет чтобы застрелиться еще при получении оружия... Надо приехать в Украину, грпбить и насловать, получить по самое нехочу и пустить себе пулю в рот. Романтика!!!
10.03.2024 16:22 Ответить
Одно понять НЕ могу , нахрена надо было так далеко ехать , чтоб самоубиться ?
10.03.2024 19:43 Ответить
 
 