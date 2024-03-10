Раненый российский оккупант застрелился из автомата на поле боя. ВИДЕО
Российский солдат застрелился из автомата после ранения на поле боя
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксирован момент, когда захватчик давит на спусковой крючок автомата, направленный ему в голову.
Топ комментарии
+36 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий10.03.2024 11:02 Ответить Ссылка
+32 govtva
показать весь комментарий10.03.2024 11:09 Ответить Ссылка
+20 Яр Холодний
показать весь комментарий10.03.2024 11:13 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бѣснующійся, пьяный, сгнившій отъ сифилиса звѣрь 1/4 столѣтія губитъ людей, казнитъ, жжетъ, закапываетъ живыхъ въ землю, заточаетъ жену, распутничаетъ, мужеложствуетъ, пьянствуетъ, самъ забавляясь рубитъ головы, кощунствуетъ, ѣздитъ съ подобіемъ креста изъ чубуковъ въ видѣ дѣтородныхъ членовъ и подобіями Евангелій - ящикомъ съ водкой славить Христа, т. е. ругаться надъ вѣрою, коронуетъ ***** свою и своего любовника, раззоряетъ Россію и казнитъ сына и умираетъ отъ сифилиса, и не только не поминаютъ его злодѣйствъ, но до сихъ поръ не перестаютъ восхваленія доблестей этаго чудовища, и нѣтъ конца всякаго рода памятниковъ ему. Послѣ него начинается рядъ ужасовъ и безобразій подобныхъ его царствованію, одна блудница за другой безчинствуютъ на престолѣ мучаетъ и губитъ народъ и заставляетъ однихъ мучать другихъ и воцаряется безъ всякихъ правъ на престолъ, мужеубійца, ужасающая своимъ развратомъ блудница, дающая полный просторъ звѣрства своимъ перемѣняющимся любовникамъ, и всѣ ужасы - казни, убійство мужа, мученія и убійство законнаго наслѣдника, закрѣпощеніе половины Россіи, войны, развращеніе и раззореніе народа, все забывается и до сихъ поръ восхваляется какое то величіе мудрость, чуть не нравственная высота этой мерзкой *****. Мало того, что восхваляютъ ее, возхваляютъ ея звѣрей любовниковъ. То же съ отцеубійцей Александромъ. То же съ Палкинымъ. Все забыто. И выдуманы несуществующія доблести и заслуги для отечества".
Они будут оторваны от мирного труда, от своих жен, матерей, детей. Будут зябнуть, голодать, болеть, умирать от болезней на полях битв, убивая людей которых они никогда не видали и не знали, которые им ничего дурного не сделали.
И когда наберутся тысячи русских больных, раненых и убитых, что некому будет подбирать с полей и когда воздух уже заразится гноем пушечного мяса, они кое-как раненых, свалят кучами. Убитых зароют как попало... И опять поведут толпу дикарей дальше...
И остервенеют и озвереют окончательно.
Любовь от действий варваров отодвинется на десятки и сотни лет. И опять скажут, что война была необходима и станут приучать к этой мысли будущие поколения, развращая тем самым их души и сердца..."
Л.Н.Толстой.
"Христианство и патриотизм".
"демілітаризація"ДЕРАШИЗАЦІЯ!
*****!!!!!
всі орки їдейні!
у них за партію, за путіна, це святе.
що їх кругом оточують вороги, це в крові!
що треба здохнути за *****, це для них як подарунок долі!
так що всі орки орчихи та їх орчинята ніколи не були
не є та не будуть нам братами
навіть вихідці з України які в оркостаня, стали вірними рабами *****
дірка в голові то фігня, дохтур ліза заштопає і буде як "новий"
так более зрелищно.
і добавляти « бо не фер пертись до чужого»
Взял и застрелился...
Нервова система виявилась дуже слабенькою...)))