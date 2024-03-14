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Оккупант подорвал себя гранатой на поле боя. ВИДЕО

Оккупант самоуничтожился на поле боя, взорвав себя гранатой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно, что захватчик зубами выдергивает чеку гранаты.

Также смотрите: Раненый российский оккупант застрелился из автомата на поле боя. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19613) самоубийство (1011) 81 отдельная аэромобильная бригада (69)


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Топ комментарии
+21
Це треба робити у себе в дома....
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14.03.2024 14:54
+20
Правильно й зробив кацап
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14.03.2024 14:37
+12
Проявив розуміння - шоб не тратились на скид з дрона
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14.03.2024 14:42
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Правильно й зробив кацап
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14.03.2024 14:37 Ответить
полежав орк, подумав, тай вирішив
а ну його все накуй...
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14.03.2024 14:38 Ответить
Проявив розуміння - шоб не тратились на скид з дрона
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14.03.2024 14:42 Ответить
Це треба робити у себе в дома....
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14.03.2024 14:54 Ответить
правильно, причому масово..., їхати до нас не обов'язково...
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14.03.2024 15:02 Ответить
у руцкого зуби? ))) але коли може була пара, то й ті повибивало )))
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14.03.2024 14:55 Ответить
Чому вони не роблять це десь у своєму військкоматі?
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14.03.2024 15:00 Ответить
Тому що він все життя мріяв стати популярною кінозіркою, а там його ніхто не знімав.
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14.03.2024 15:10 Ответить
Так ніЗЗя. Його так чекав курський мер. Щоб ... за компанію.
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14.03.2024 15:01 Ответить
А кому він потрібен вдома - безногий?
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14.03.2024 15:04 Ответить
Воно і з ногами нах нікому непотрібне було вдома, тому в Україні і опинилося
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14.03.2024 15:19 Ответить
здається там вже і підривати не було шо..
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14.03.2024 15:20 Ответить
А кажуть, що хАроших кацапів не буває - бувають, ось приклад
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14.03.2024 15:23 Ответить
він занадто довго був поганим. чому вони хорошими стають тільки приїхавши в Україну, чому до них це не доходить у себе на болотах?
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14.03.2024 18:01 Ответить
Мабуть, він любив радянські фільми про війну 1941-45. Там часто були такі приколи, що чеку виривали зубами (хоча руки і пальці у персонажів були цілі), і робилося це з великим пафосом таким, що глядачі мріяли саме так красиво здохнути на якійсь майбутній війні
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14.03.2024 15:26 Ответить
Ні, не думаю. Видно, що в нього побита права нога і прав рука скривавлена. Він поранений, йому дуже боляче. Ото він, майже несвідомо, і зменшує собі біль, бо достепенно знає, що евакуації для штурмовиків там не буває і йому, пораненому, ще 1-2 доби посеред поля в муках "доходити". Це тваринна поведінка. Майже інстинктивна. Пафосу там нуль. В нього 1 рука працює.
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14.03.2024 20:55 Ответить
Як розповідає зараз Арестович на радість кацапів, русскіє рєбята смєлиє і не здаютса в плєн
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14.03.2024 15:33 Ответить
Харошій рюське, з економив патон для ЗСУ.
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14.03.2024 15:41 Ответить
А раньше нельзя было, говна кусок
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14.03.2024 16:03 Ответить
Цивільні та екологія місцева, не постраждали . Фсьо..
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14.03.2024 16:48 Ответить
цн не потрібно робити з чмобіків матросова.
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14.03.2024 17:54 Ответить
Та який матросов?!? Це як вовк, який потрапив у капкан. Він же перегризає собі лапу не з-за того, що хоче на волю, а з-за того, що дуже вже боляче тисне той капкан і тварина просто намагається зменшити той постійний пекельний біль від роздробленої лапи.

Так і цей кацап - він достеменно знає, що евакуації для штурмовиків не буває в засрашинській армії і що йому, пораненому, ще 1-2 доби посеред поля "доходити" в муках. От і "відгризає собі лапу" - зменшує біль, як може. А може - тільки гранатою за пазуху...

Це не героїзм, це тваринна поведінка. Майже несвідома.
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14.03.2024 20:52 Ответить
на Мокше быть дебилом и сдохнуть за чемодан ***** с его дерьмом- это подвиг
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14.03.2024 18:12 Ответить
Норм, русские своих не бросают - последнюю гранатку и ту пополам! Как бы еще живым донести, что "соображать" надо на троих, а не на двоих?
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14.03.2024 18:51 Ответить
Дуже хотів здохнути. Дуже. Бо висмикнути зубами "чєку" - там дуже не легке завдання. Половину зубів можна виламати. Але кацап був дуже рішуче налаштований здохнути на українській землі - зуби зайві виплюнув просто.
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14.03.2024 20:48 Ответить
Кацапы переходите на самообслуживание!
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15.03.2024 21:25 Ответить
Больовий шок. Розумів, що все одно не жилець, то навіщо страждати? Лише одна рука більш меньш працювала. Товаришу пощастило більше, він раніше "тудой"
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17.03.2024 09:01 Ответить
 
 