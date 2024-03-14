Оккупант подорвал себя гранатой на поле боя. ВИДЕО
Оккупант самоуничтожился на поле боя, взорвав себя гранатой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно, что захватчик зубами выдергивает чеку гранаты.
Топ комментарии
+21 Влад В #552760
показать весь комментарий14.03.2024 14:54 Ссылка
+20 Грицько Злий
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+12 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий14.03.2024 14:42 Ссылка
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а ну його все накуй...
Так і цей кацап - він достеменно знає, що евакуації для штурмовиків не буває в засрашинській армії і що йому, пораненому, ще 1-2 доби посеред поля "доходити" в муках. От і "відгризає собі лапу" - зменшує біль, як може. А може - тільки гранатою за пазуху...
Це не героїзм, це тваринна поведінка. Майже несвідома.