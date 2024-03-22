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У раненого оккупанта дымится ниже спины. ВИДЕО 18+

Бойцы 54-й ОМБр имени гетмана Ивана Мазепы сняли последние мгновения жизни на поле боя одного из тяжелораненых оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что оккупант ранен ниже спины. С места поражения у захватчика идет дым и периодически появляется пламя.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Оккупант горит живьем на поле боя. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19715) уничтожение (7280) 54 отдельная мехбригада (184)


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Топ комментарии
+31
Оце буквально "Пердак пылает!"
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22.03.2024 11:15 Ответить
+20
Пердак газує
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22.03.2024 11:14 Ответить
+12
Згорів на роботі
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22.03.2024 11:14 Ответить
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Пердак газує
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22.03.2024 11:14 Ответить
Який газує, пердак уже розірвало
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22.03.2024 11:35 Ответить
Газгольдер.
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22.03.2024 18:22 Ответить
Хоть у нього щось газує , а кацап терплячий виявився
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22.03.2024 18:43 Ответить
Згорів на роботі
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22.03.2024 11:14 Ответить
Оце буквально "Пердак пылает!"
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22.03.2024 11:15 Ответить
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22.03.2024 12:09 Ответить
Не бачу!
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22.03.2024 12:24 Ответить
Зробіть із цього GIFку. Я її буду кацапам постити за нагоді "Пердак пылает!"
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22.03.2024 12:42 Ответить
Зроби
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22.03.2024 12:45 Ответить
Зроблю, якщо ти не зробиш. Таке красівоє терять нізя.
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22.03.2024 13:32 Ответить
не цікаво....
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22.03.2024 13:51 Ответить
Я собі ці 11 мегабайт загрузив. Прігаліца
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22.03.2024 14:16 Ответить
сказав би краще, що не вмієш, а так типа під розумного косиш.
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23.03.2024 11:33 Ответить
"сказав би краще, що не вмієш, а так типа під розумного косиш." - заявив неук, який не знає української мови!
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23.03.2024 11:47 Ответить
знову брешеш, і так постійно.
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23.03.2024 12:25 Ответить
Тобі "видніше"...
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23.03.2024 12:33 Ответить
Яєчня від ЗСУ.
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22.03.2024 11:16 Ответить
Дивлюся, а він ще встигає ногою мух відганяти.
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22.03.2024 11:23 Ответить
дьімит пукан, что тут необьічного?
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22.03.2024 11:26 Ответить
Рєшеньє приймає- БИОС запускає...
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22.03.2024 11:29 Ответить
Як повідомляє , на відеозаписі, який https://t.me/videoreaktor/523 опублікований у соцмережах видно, що окупанта поранено нижче спини. З місця ураження у загарбника йде дим і періодично з'являється полум'я. Джерело:
То йде "прогрів" двигуна перед переходом на "свєрхзвукову" телепортацію на концерт до йосі.
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22.03.2024 11:29 Ответить
Разница в видосиках с кацапами колоссальная. Кажется они видят все и средств и способов поражения значительно больше.

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22.03.2024 11:32 Ответить
"Єжєлі тєбє кажэтся, то тєбє крестітся надо..."
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22.03.2024 11:46 Ответить
Про средства поражения не кажэтся.
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22.03.2024 11:54 Ответить
Это шо, они типа с факелами идут?
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22.03.2024 15:15 Ответить
То русский мир, то русью пахнет....
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22.03.2024 11:37 Ответить
Відкрився портал для скреп.
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22.03.2024 11:45 Ответить
орк-мангал
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22.03.2024 11:48 Ответить
Кадирівці очко порвали?
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22.03.2024 12:04 Ответить
Похоже, там целый батальон побывал!
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23.03.2024 19:32 Ответить
https://ibb.co/Jv4vG3y
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22.03.2024 12:04 Ответить
Ета проста руzкій дух іх рашиста виходіт...
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22.03.2024 12:06 Ответить
Колбаску с яичницей решил пожарить.
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22.03.2024 12:23 Ответить
Оце перднув кацапе
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22.03.2024 12:23 Ответить
ЕВРО-1
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22.03.2024 12:28 Ответить
Они там наверное все под наркотой.
С такими ранениями он должен был корчиться от боли, а он лежит себе как на пляже...
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22.03.2024 12:33 Ответить
схоже, що він балдєєт
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22.03.2024 13:05 Ответить
Іде на заліт, включив форсаж.
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22.03.2024 13:23 Ответить
Это у него от тоски по родине.
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22.03.2024 14:23 Ответить
Это русский дух выходит.
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22.03.2024 15:38 Ответить
орки добули вогонь трєнієм
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22.03.2024 16:01 Ответить
Зачем тушить когда тепло, кацапский кальян.
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22.03.2024 18:07 Ответить
Если бы это случилось с человеком, можно ужаснуться увиденному.
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22.03.2024 20:25 Ответить
Газоіоє абразованіє в брюшной полості с паслєдующім мєтєорізмом !
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22.03.2024 21:30 Ответить
Вєчний аґонь з дупи)))
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22.03.2024 21:44 Ответить
Чим їх там годують? Питання риторичне.
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22.03.2024 21:50 Ответить
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23.03.2024 01:22 Ответить
Как говно в лесу лежит
В жопу раненый рашист
Далеко не убежит
У него пердак горит.
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23.03.2024 10:34 Ответить
основной "мозг" кипит.
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23.03.2024 10:55 Ответить
Вход в путенский рай только через жопу! Человек-пароход.
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23.03.2024 12:49 Ответить
Кацапу настав кінець 🤬
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23.03.2024 12:57 Ответить
 
 