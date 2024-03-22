У раненого оккупанта дымится ниже спины. ВИДЕО 18+

Бойцы 54-й ОМБр имени гетмана Ивана Мазепы сняли последние мгновения жизни на поле боя одного из тяжелораненых оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что оккупант ранен ниже спины. С места поражения у захватчика идет дым и периодически появляется пламя.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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