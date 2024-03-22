У раненого оккупанта дымится ниже спины. ВИДЕО 18+
Бойцы 54-й ОМБр имени гетмана Ивана Мазепы сняли последние мгновения жизни на поле боя одного из тяжелораненых оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что оккупант ранен ниже спины. С места поражения у захватчика идет дым и периодически появляется пламя.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+31 Яр Холодний
показать весь комментарий22.03.2024 11:15 Ответить Ссылка
+20 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий22.03.2024 11:14 Ответить Ссылка
+12 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показать весь комментарий22.03.2024 11:14 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То йде "прогрів" двигуна перед переходом на "свєрхзвукову" телепортацію на концерт до йосі.
С такими ранениями он должен был корчиться от боли, а он лежит себе как на пляже...
В жопу раненый рашист
Далеко не убежит
У него пердак горит.