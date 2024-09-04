Оккупант тщетно убегает от сброса боеприпаса, держа в руках триколор. ВИДЕО

Бойцы 54-й отдельной механизированной бригады ликвидировали российского захватчика. Оккупант как раз убегал от сброса боеприпаса с дрона, держа в руках триколор.

Соответствующее видео было обнародовано в соцсети, сообщает Цензор.НЕТ

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