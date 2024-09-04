Оккупант тщетно убегает от сброса боеприпаса, держа в руках триколор. ВИДЕО
Бойцы 54-й отдельной механизированной бригады ликвидировали российского захватчика. Оккупант как раз убегал от сброса боеприпаса с дрона, держа в руках триколор.
Соответствующее видео было обнародовано в соцсети, сообщает Цензор.НЕТ
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власовскійтріколор закономгранатой
Вялічіє …. Впєрдє … Сруськай міф… Табори ГУЛАГУ забули, і полізло з болота, в Мирну Україну!
Орк біг на бірлін, за нємкамі… Меркельша, видно адрес дала…
Стільки *********** на виродка витратили.
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