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Оккупант тщетно убегает от сброса боеприпаса, держа в руках триколор. ВИДЕО

Бойцы 54-й отдельной механизированной бригады ликвидировали российского захватчика. Оккупант как раз убегал от сброса боеприпаса с дрона, держа в руках триколор.

Соответствующее видео было обнародовано в соцсети, сообщает Цензор.НЕТ

Также смотрите: Все засыпано трупами российских штурмовиков: воины 54 ОМБр показали зачищенные от врага окопы. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3542) 54 отдельная мехбригада (183)


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Топ комментарии
+34
2 гранати були зайвими
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04.09.2024 19:37
+19
Та й гуманізм був зайвим - хай би падло помучилось, а дві зекономлені гранати дістались би його спільникам.
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04.09.2024 19:45
+14
І то варто заради тої шмати здохнути? Але ж то орки, їх життєвий шлях - вбити, пограбувати і здохнути...
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04.09.2024 19:35
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І то варто заради тої шмати здохнути? Але ж то орки, їх життєвий шлях - вбити, пограбувати і здохнути...
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04.09.2024 19:35 Ответить
тепер це відео будуть показувати в школах кацапам і розказувати, як хєройскі пагіб ніізвєсний рузкій вонюшка защіщіає власовскій тріколор
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05.09.2024 07:21 Ответить
2 гранати були зайвими
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04.09.2024 19:37 Ответить
Та й гуманізм був зайвим - хай би падло помучилось, а дві зекономлені гранати дістались би його спільникам.
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04.09.2024 19:45 Ответить
Все могло буть простіше - у дрона сідала батарея і оператору треба було повертать апарат додому А поблизу не було ніяких інших цілей!
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04.09.2024 19:51 Ответить
І все одно "бритва Оккама" наше хазяйновите "всьо" - "не примножуй без необхідності числа сутностей". Тобто, досягай з меншим більшого, а якщо зовсім просто - "мінімум зусиль". В ідеалі було б кожному окупанту по кулі в живіт. І хай конає...
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04.09.2024 20:00 Ответить
А може все навпаки, батарея на 100 %, а оператор *** поклав на всі конвенції,гуманізм,і решту правової *** ні , і просто отримував задоволення!!!
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04.09.2024 20:48 Ответить
Він не зрозумів, що це режим "Deathmatch" а не "Capture the flag"
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04.09.2024 19:37 Ответить
Одной гранаты вполне хватило.
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04.09.2024 19:39 Ответить
Червоний колор зі сраки потік. Во дебіл ***********.
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04.09.2024 19:40 Ответить
Незаконная рекламная деятельность зубной фреш аквафреш преследуется законом гранатой
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04.09.2024 19:40 Ответить
Іздох "За Родіну!За Путіна!"
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04.09.2024 19:44 Ответить
то він позначив своє місце положення )) центр приняття рішень ушкоджено ))
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04.09.2024 19:46 Ответить
лапатнік хатєл павтаріть-дабєжать да бєрліна і ваткнуть тряпку на рєйхстаг но нє павєзло нє фартанула...
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04.09.2024 19:50 Ответить
У накбздона в фан-зоне водрузит)
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04.09.2024 20:30 Ответить
Отдуши уже мужики орку гранат набросали что аж кровью срать начал. Вот теперь ему тот флаг в жопу засунуть и екскурсии водить чтобы все видели как рузкиймир приходил и что получил
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04.09.2024 19:56 Ответить
А прутіну з матвієнчихою, тупо наплювати, на цих >610.000 мішків сруських орків!!
Вялічіє …. Впєрдє … Сруськай міф… Табори ГУЛАГУ забули, і полізло з болота, в Мирну Україну!
Орк біг на бірлін, за нємкамі… Меркельша, видно адрес дала…
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04.09.2024 20:02 Ответить
Щось то зажирно аж 4 міни на шмат гівна, нібито *********** постійно не вистачає. Схоже на те, що для операторів дронів це забава якась😠
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04.09.2024 20:03 Ответить
Орден хотів... за винос прапора з полю бою. Мабуть не отримає.
Стільки *********** на виродка витратили.
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04.09.2024 20:04 Ответить
якби встромив в сраку то врятувався
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04.09.2024 20:11 Ответить
Хотів земельки застовбити -- не в цьому житті
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04.09.2024 20:11 Ответить
Якби була така граната, яка перед вибухом могла трьохкольорову ганчірку засунуть йому в зад.
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04.09.2024 20:16 Ответить
А що то в нього потекло прямісінько с центра приннятія решеній
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04.09.2024 20:18 Ответить
Решения и потекли.
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05.09.2024 03:55 Ответить
Ну це вже садизм - гранату в задницю. Хоча голова в нього певно була така сама.
.
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04.09.2024 20:45 Ответить
Не спасла рашиста ганчірка власовця.
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04.09.2024 21:04 Ответить
в Північній Кореї є закон ,де необхідно рятувати, навіть ціною власного життя портрети Инів
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04.09.2024 21:14 Ответить
Ой не треба моралізувати через дві зайві гранати. Зате кіно вийшло цікаве та кумедне.
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04.09.2024 21:41 Ответить
Шкода, що добили. А так мав би час подумати. Щиро шкода.
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04.09.2024 21:52 Ответить
забили як камінням
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04.09.2024 21:56 Ответить
Флаговтик пішов не за планом
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05.09.2024 07:45 Ответить
Три гранати на якогось черв'яка...
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05.09.2024 08:18 Ответить
эпично
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05.09.2024 08:26 Ответить
 
 