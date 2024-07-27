Все засыпано трупами российских штурмовиков: воины 54 ОМБр показали зачищенные от врага окопы. ВИДЕО

Воины батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады показали как выглядят окопы, набитые трупами российских штурмовиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, один из пехотинцев застрелился, а еще один россиянин, которого показали на видео, пока дышит, но на всякий случай держит гранату, чтобы подорвать себя при приближении опасности.

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