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Новости Видео Война
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Все засыпано трупами российских штурмовиков: воины 54 ОМБр показали зачищенные от врага окопы. ВИДЕО

Воины батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады показали как выглядят окопы, набитые трупами российских штурмовиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, один из пехотинцев застрелился, а еще один россиянин, которого показали на видео, пока дышит, но на всякий случай держит гранату, чтобы подорвать себя при приближении опасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки на Юге уничтожено более сотни оккупантов и 39 единиц вражеской техники

армия РФ (19188) ликвидация (3529) 54 отдельная мехбригада (183)


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Топ комментарии
+44
Нет. Они дохнут за свое желание убивать, насиловать и грабить. Пухло это коллективный московит. Квинтэссенция их желаний, потребностей.
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27.07.2024 10:18
+36
Така сумна музика. Та веселішу, щоб мокші гармошки рвали.
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27.07.2024 10:07
+35
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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27.07.2024 10:04
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Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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27.07.2024 10:04 Ответить
Така сумна музика. Та веселішу, щоб мокші гармошки рвали.
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27.07.2024 10:07 Ответить
Так дійсно могли-б вставити "прощання слов'янки" чи "ех по пітєрской"
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27.07.2024 10:40 Ответить
да по тверской . ямской да с колокольчиком
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28.07.2024 07:24 Ответить
калінка-малінка теж зайшла б.
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28.07.2024 12:18 Ответить
Командиру К-2 жалко кацапню , дивлюсь його відео з наративами що " рускіє сільниє ми іх не победим ..." і дивуюся як цей пораженец досі не на підвалі в СБУ .Однозначна контра .
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27.07.2024 14:18 Ответить
Стукани на нього в ДБР. Зараз у нас тільки на Покровськ лізуть а так ще й Білогорівку прої*емо. Якщо є такі думки відносно що хтось когось жаліє, або недостатньо впевнено висловлюється, раджу подивитись інтервью Тавра. Це наша майбутня еліта, такі як Тавр та кирило Кирилович
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27.07.2024 15:18 Ответить
Як раз щойно чай заварив та зробив бутерброди, дуже доречне відео!
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27.07.2024 10:12 Ответить
Смачного...🙄😏🥺
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27.07.2024 11:54 Ответить
Дохнуть за одну хвору на голову чуму, що засіла в крємльє...
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27.07.2024 10:12 Ответить
Нет. Они дохнут за свое желание убивать, насиловать и грабить. Пухло это коллективный московит. Квинтэссенция их желаний, потребностей.
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27.07.2024 10:18 Ответить
нууу, багато хто заробляти гроші йшов. Заробили.
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27.07.2024 10:19 Ответить
Якби ***** не розв'язав війну то вони б заробляли десь по іншому, а не приходили б вбивати українців
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27.07.2024 10:40 Ответить
"Асвабадітілі" бл., "асвабаділі" себе від бухла, від боргів, від сім'ї, від життя хай ї поганого але ж були в них і нормальні дні після двух стаканів стєкломоя.
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27.07.2024 10:14 Ответить
красивое
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27.07.2024 10:21 Ответить
Так і виглядає дохла "колорада"
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27.07.2024 10:24 Ответить
О, якраз під сніданок...
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27.07.2024 10:33 Ответить
Ціна, цим приматам з московщини, всього - 200000 фуфлів…керинками…, за цінами 1913 року!!
У обмилка прутіна з оточенням, від сміху, дивлячись на це, штани мокрі…
Гойда…однако!!
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27.07.2024 10:33 Ответить
***** ! Ну що відчуваєш запах смерті? вона іде за тобою і не так вже далеко
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27.07.2024 10:52 Ответить
Фаааайно! 👍🏻
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27.07.2024 10:53 Ответить
Nu njetak-uzh mnogo, ja bi predpochjol uvidjrtj raz 10 boljshe kacapskih trupov....
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27.07.2024 10:56 Ответить
Нехай щастить!!
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27.07.2024 10:59 Ответить
идиотская "парковка белых пельменей" - ***** ставит лайк своим безропотным холопам-дебилам
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27.07.2024 11:03 Ответить
Отец народа Путин В.В. и его дети. Много детей, поэтому ему пофиг....
В истории он ,с "Шахерезадой",а не они...
Они пыль..........
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27.07.2024 11:05 Ответить
Туареги из пустыни, находящиеся на стадии родо-племенного строя, вчера забили в Мали в одном коротком бою больше 80-ти вагнеровцев:

забивали, как тупых баранов на скотобойне, этих российских чудо-богатырей из несокрушимой и легендарной Первой армии мира..
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28.07.2024 09:56 Ответить
"Дідиваєвалі" до себе "пазвалі" послухать Кабздона концерт.
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27.07.2024 11:11 Ответить
Подивився із задоволенням. Дякую!
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27.07.2024 11:16 Ответить
Красівоє...
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27.07.2024 11:17 Ответить
Надеюсь что они семечек с собой взяли.. И надо это видео распространять во всех российских пабликах чтобы там знали что их ожидает на чужой земле..
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27.07.2024 11:27 Ответить
Они не знают за что идут на смерть. Такое настроение в московской республике. Один озлобился и заразил своей злобой остальных. Такое время. Кто озлобится, тот действует без понимания, просто идет убивать. Но в окопах все по другому. Злоба может толкнуть на поступок. Но она не даст сил. Она отнимет последнее.
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27.07.2024 12:03 Ответить
Відразу кацапом засмерділо ...
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27.07.2024 12:32 Ответить
Точно, стільки ж кацапа знищуємо і на кацапцьких відео.
Ще пам'ятаю відео від кацапа, де воно кричить, що його люди кацапи знищені і просить команду на відхід. А потім "вистрєл раздался" і кацап вже нічого більше не просив.

Але в основному ти правий, кацап, ми і на кацапцьких відео знищуємо стільки ж твоїх рогатих сородічєй.
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27.07.2024 13:49 Ответить
Даун - твой папа. Если бы было в тех же количествах, орки бы уже были во Львове.
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28.07.2024 01:02 Ответить
"в небе высоко - дрон будто шмель, как ты далеко, *******" )
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27.07.2024 12:28 Ответить
харашо!
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27.07.2024 12:51 Ответить
--- А музикальний супровід жалісно-співчутливий--це із нашого "Славня ".як ми любимо своїх воріженьок ?! Хіба НЕ доречніше було б задіяти " Козацький марш !!!" Дивись наступного разу їх навалили б іще більше ...
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27.07.2024 13:24 Ответить
Не достойны они Козацкого марша. Такое хорошо смотреть под музыку из Бенни Хилла.
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28.07.2024 01:05 Ответить
Такі відео повинні дивитися кацапи на росіі перед сном і сніданком ,
можливо , після такого перегляду вони зрозуміють всю безглуздість
цієї війни ?😡
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28.07.2024 09:34 Ответить
 
 