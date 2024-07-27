Все засыпано трупами российских штурмовиков: воины 54 ОМБр показали зачищенные от врага окопы. ВИДЕО
Воины батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады показали как выглядят окопы, набитые трупами российских штурмовиков.
Как информирует Цензор.НЕТ, один из пехотинцев застрелился, а еще один россиянин, которого показали на видео, пока дышит, но на всякий случай держит гранату, чтобы подорвать себя при приближении опасности.
Топ комментарии
+44 Мрачный скептик
показать весь комментарий27.07.2024 10:18
+36 Василь Довганенко #589385
показать весь комментарий27.07.2024 10:07
+35 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий27.07.2024 10:04
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У обмилка прутіна з оточенням, від сміху, дивлячись на це, штани мокрі…
Гойда…однако!!
В истории он ,с "Шахерезадой",а не они...
Они пыль..........
забивали, как тупых баранов на скотобойне, этих российских чудо-богатырей из несокрушимой и легендарной Первой армии мира..
Ще пам'ятаю відео від кацапа, де воно кричить, що його люди кацапи знищені і просить команду на відхід. А потім "вистрєл раздался" і кацап вже нічого більше не просив.
Але в основному ти правий, кацап, ми і на кацапцьких відео знищуємо стільки ж твоїх рогатих сородічєй.
можливо , після такого перегляду вони зрозуміють всю безглуздість
цієї війни ?😡