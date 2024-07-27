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Новости Война
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За сутки на Юге уничтожено более сотни оккупантов и 39 единиц вражеской техники

знищення,ліквідація

Силы обороны Юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Как отмечается, в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 116 человек.

Также враг потерял 39 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 1 боевая бронированная машина
  • 16 единиц автомобильной техники
  • 7 пушек
  • 4 разведывательных БпЛА
  • 1 миномёт
  • 1 станция спутниковой связи "Starlink"
  • 1 станция радиоэлектронной борьбы
  • 3 лодки
  • 5 мотоциклов

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Также сообщается, что уничтожен 1 взводный опорный пункт, 2 наземных пункта управления БпЛА, 1 полевой пункт хранения боеприпасов, 6 наблюдательных пунктов, 1 огневая позиция, 9 блиндажей.

армия РФ (18994) ликвидация (3461) Силы обороны юга (295)


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Не верю!(С)
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27.07.2024 09:48 Ответить
Цікаво оці підрахуї, що бігають і рахують сидячи в штабі...
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27.07.2024 09:49 Ответить
 
 