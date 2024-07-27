За сутки на Юге уничтожено более сотни оккупантов и 39 единиц вражеской техники
Силы обороны Юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.
Как отмечается, в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 116 человек.
Также враг потерял 39 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 1 боевая бронированная машина
- 16 единиц автомобильной техники
- 7 пушек
- 4 разведывательных БпЛА
- 1 миномёт
- 1 станция спутниковой связи "Starlink"
- 1 станция радиоэлектронной борьбы
- 3 лодки
- 5 мотоциклов
Также сообщается, что уничтожен 1 взводный опорный пункт, 2 наземных пункта управления БпЛА, 1 полевой пункт хранения боеприпасов, 6 наблюдательных пунктов, 1 огневая позиция, 9 блиндажей.
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Gregory Mihelson #584079
показать весь комментарий27.07.2024 09:48 Ответить Мне нравится 0
Kord D
показать весь комментарий27.07.2024 09:49 Ответить Мне нравится 0
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