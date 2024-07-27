За сутки на Юге уничтожено более сотни оккупантов и 39 единиц вражеской техники

Силы обороны Юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Как отмечается, в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 116 человек.

Также враг потерял 39 единиц вооружения и военной техники, в частности:

1 боевая бронированная машина

16 единиц автомобильной техники

7 пушек

4 разведывательных БпЛА

1 миномёт

1 станция спутниковой связи "Starlink"

1 станция радиоэлектронной борьбы

3 лодки

5 мотоциклов

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Также сообщается, что уничтожен 1 взводный опорный пункт, 2 наземных пункта управления БпЛА, 1 полевой пункт хранения боеприпасов, 6 наблюдательных пунктов, 1 огневая позиция, 9 блиндажей.