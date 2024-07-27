Россияне захватили Волчье на Донетчине, - DeepState. КАРТА
Российские военные оккупировали село Волчье Покровского района Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Враг захватил Волчье и продвинулся в Яснобродовке, Красногоровке, возле Дибровы и Желанного", - говорится в сообщении.
Напомним, неделю назад DeepState сообщил об оккупации Раздоловки.
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+35 ZoV KobZona
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Можна вийти на мітинги до прикладу.... переконувати оточення з яким працюєте щоб змінити сусупільну думку... щоб західні політики бачили що є не тільки економічна вигода від торгівлі з рашею а ще буде політична відповідальність на виборах...
і ф16 не дають чи ф16 не беруть оманські?
Після зустрічі Сі і Байдена поновили співпрацю штабів та обмін розвідінформацією, може щось і по Україні обмініються...
А ще нагадаю що всі прототипи нових західних чіпів тестуються в Китаї... тому що так дешевше а NVDIA всі свої нові розробки також туди продає.... тому порівняно з тим що дають штати косооким при співпраці, те що можемо дати ми це просто пилюка...
Велика кількість беспілотників типу Ланцету або Куб 150 ударів в місяць.... половина з них доягає цілі ...а це знову знищена техніка... тут ми можемо боротись потужними ребами але щось не склалось
Удари ракетами по тилу ... нічого не зробиш потрібна ракетна своя програма для знищення установок на території орків... на штати та бритів мало надії, вони бояться зараз зупинки експорту з раші тому що це підвищить інфляцію та може обвалити фінринки....
вони з тими планами бігають з 2022 року.
хто сказав, що фронт "всирають стахановскими темпами"?
Тільки ти. А хто ти така, ************?
Файно!
нормальний так у тебе мінімум вимог для відсутності зрадоньки сформувався
У селі мешкає 7 людей.
Це про це село мова?
кацап втратив150 особєй.