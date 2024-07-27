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Новости Война
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Россияне захватили Волчье на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Российские военные оккупировали село Волчье Покровского района Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг захватил Волчье и продвинулся в Яснобродовке, Красногоровке, возле Дибровы и Желанного", - говорится в сообщении.

Карта DeepState: окупація Вовчого

Напомним, неделю назад DeepState сообщил об оккупации Раздоловки.

Также читайте: На фронте за сутки зафиксировано 122 боевых столкновения. Наибольшая концентрация вражеских атак – вблизи Новоалександровки, – Генштаб

оккупация (10103) Донецкая область (9470)


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Топ комментарии
+35
Хотелось бы уточнить у слуг Ху#ла, как последним "успехам" на фронте способствовало увольнение Залужного и других боевых генералов. Начать отвечать можно с Безглуздой.
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27.07.2024 07:28
+13
Все це наслідок не продуманої зміни вищого керівництва держави на чолі з Залужним і зриву мобілізації за все відповідальний президент.
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27.07.2024 07:40
+11
Вони постійно щось захоплюють. Нещодавно ЗСУ обороняли Керамік. Подивіться де воно. Просто про це всі мовчать.
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27.07.2024 07:32
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ось дійсно представник мудрого наріду розказує як все взяти і порішати...
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27.07.2024 09:27 Ответить
Може приїдеш з англій представник діаспори, яка втікла з України і ніх... не хоче робити щоб потиснути трохи на західних політиків для швидшої передачі ф16 і озброєння яке пообітцяли....

Можна вийти на мітинги до прикладу.... переконувати оточення з яким працюєте щоб змінити сусупільну думку... щоб західні політики бачили що є не тільки економічна вигода від торгівлі з рашею а ще буде політична відповідальність на виборах...
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27.07.2024 09:37 Ответить
ф16 передавати оманській диктатурі і майбутньому союзнику Китаю?
і ф16 не дають чи ф16 не беруть оманські?
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27.07.2024 09:52 Ответить
Вони це передають зсу а не .... по друге чинна адміністрація також союзник Китаю тому їм на цю причину пох...

Після зустрічі Сі і Байдена поновили співпрацю штабів та обмін розвідінформацією, може щось і по Україні обмініються...

А ще нагадаю що всі прототипи нових західних чіпів тестуються в Китаї... тому що так дешевше а NVDIA всі свої нові розробки також туди продає.... тому порівняно з тим що дають штати косооким при співпраці, те що можемо дати ми це просто пилюка...
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27.07.2024 10:31 Ответить
Может, пусть лучше Сырский в Англию?..
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27.07.2024 09:24 Ответить
Його наступного року до Франції відправлять.
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27.07.2024 11:30 Ответить
Третя це 3000 кабів в місяць... величезна кількість.... один 250 кг каб це загиблі контужені і втрачена техніка та арта.... Наша діаспора в штатах могла б трохи попрацювати в соцмережах щоб деми трохи порухались накінець та вилізли із дупи.. ху...ла і надали трохи літаків а не тягнули до виборів

Велика кількість беспілотників типу Ланцету або Куб 150 ударів в місяць.... половина з них доягає цілі ...а це знову знищена техніка... тут ми можемо боротись потужними ребами але щось не склалось

Удари ракетами по тилу ... нічого не зробиш потрібна ракетна своя програма для знищення установок на території орків... на штати та бритів мало надії, вони бояться зараз зупинки експорту з раші тому що це підвищить інфляцію та може обвалити фінринки....
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27.07.2024 09:31 Ответить
нашої "діаспори" ніде не чутно і не видно...ганьбища
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28.07.2024 00:00 Ответить
Поки керуватимуть кловани і свині, діла не буде!
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27.07.2024 09:58 Ответить
Тепер зрозуміло, чого зелень забігала з "мирними планами", як ошпарені. Бо всирають фронти стахановськими темпами, вже навіть зупинити кацапню і стабілізувати фронт не можуть. А нам брешуть, брешуть і брешуть.
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27.07.2024 10:10 Ответить
ніхто не бігає з зелені з "мирними планами" суто зараз.
вони з тими планами бігають з 2022 року.

хто сказав, що фронт "всирають стахановскими темпами"?
Тільки ти. А хто ти така, ************?
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27.07.2024 10:47 Ответить
Хамло недорозвинуте, пливи за руськи ваєнним карабльом, якщо вже так срака підгоріла, що ти висираєшся на незнайомих людей.
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27.07.2024 10:53 Ответить
О! істерика у кацапки!
Файно!
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27.07.2024 12:23 Ответить
"вже навіть стабілізувати фронт і зупинити кацапню не можуть"

нормальний так у тебе мінімум вимог для відсутності зрадоньки сформувався
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27.07.2024 12:01 Ответить
Во́вче - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Гродівської селищної громади https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Покровського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецької області , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна .
У селі мешкає 7 людей.

Це про це село мова?

кацап втратив150 особєй.
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27.07.2024 10:37 Ответить
жодного дня не минає без "втішних" новин про черговий успіх стабілізації від ******** зеленого підора...
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27.07.2024 10:54 Ответить
Про-сирський знову прос-рав!
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27.07.2024 10:57 Ответить
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