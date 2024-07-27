На фронте за сутки зафиксировано 122 боевых столкновения. Наибольшая концентрация вражеских атак – вблизи Новоалександровки, – Генштаб
На юге враг пытается выбить подразделения Сил обороны с позиций в районах Малой Токмачки, Роботино и Новоандреевки. На востоке больше всего вражеских атак отбито на Покровском и Торецком направлениях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам ракетный удар с применением одной ракеты, а также 80 авиаударов, в частности, сбросил 117 КАБов. Кроме этого, совершил 4636 обстрелов, из них 71 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Тихое, Глубокое, Веселое, Волчанские Хутора, Синьковка, Купянск-Узловой, Старица Харьковской области; Лиман, Северск, Часов Яр, Северное, Дружба, Александрополь, Новоселовка Первая, Ивановка, Красногоровка, Торецк, Лисичное, Желанное, Карловка, Верхнекаменское, Нью-Йорк, Украинск, Максимильяновка, Константиновка, Екатериновка Донецкой области; Малая Токмачка, Лобково, Гуляйполе, Каменское на Запорожье и Тягинка Херсонской области.
Удары по врагу
Наши воины активно наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли три удара по районам сосредоточения личного состава противника, а также поразили артиллерийскую систему, две радиолокационные станции и один ЗРК "Бук".
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1210 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, 24 боевые бронированные машины, 45 артиллерийских систем, средство ПВО, 53 БпЛА оперативно-тактического уровня, ракету, 86 автомобилей и три единицы специальной техники оккупантов.
Боевые действия на востоке
На Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Слобожанское и Волчанск.
На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки составило семь. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Табаевки, Песчаного и Стельмаховки.
На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз неподалеку Невского, Новосергиевки, Нооегоровки, Макеевки и в Серебрянском лесу.
На Северском направлении украинские защитники отражали три штурмовых действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районах Григорьевки и Часового Яра.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 19 атак неподалеку Северного, Железного, Нью-Йорка и Торецка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Тимофеевка, Новоселовка Первая, Веселое, Волчье и Яснобродовка. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 14 атак у Красногоровки, Константиновки, Нетайлово, Карловки и Парасковиевки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
На Времовском направлении, по уточненной информации, противник совершил шесть штурмов наших позиций неподалеку Старомлиновки, Водяного, и Константиновки.
Ситуация на юге
На Ореховском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций в районах Малой Токмачки, Роботино и Новоандреевки - всего провели семь штурмов.
На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг нанес авиаудар по району Тягинки.
Обстановка на севере
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ.
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