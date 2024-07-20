Россияне оккупировали Роздоловку, - DeepState

Российские военные оккупировали село Раздоловка Бахмутского района Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

По данным аналитиков, враг продвинулся в Прогрессе и оккупировал Роздоловку.

К тому же DeepState сообщил, что по поводу Ивано-Дарьевки ситуация уточняется.

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