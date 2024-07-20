Россияне оккупировали Роздоловку, - DeepState
Российские военные оккупировали село Раздоловка Бахмутского района Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
По данным аналитиков, враг продвинулся в Прогрессе и оккупировал Роздоловку.
К тому же DeepState сообщил, что по поводу Ивано-Дарьевки ситуация уточняется.
Топ комментарии
+57 Геннадій Нанкевич #583653
показать весь комментарий20.07.2024 08:40 Ответить Ссылка
+46 kelt kant
показать весь комментарий20.07.2024 09:14 Ответить Ссылка
+44 Анатолий К #427424
показать весь комментарий20.07.2024 08:55 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Все, що далі - це нєуд.
І походу Зюзя готує переговорну платформу для Роісі.
наголосували, ідіоти, важку долю Україні..
А ми то думали...
...а в остальном прекрасная маркиза, всё хорошо всё хо ро шо...
Сирський з моменту призначення здає село за селом, але Найвеличніший проблем не бачить.
Як на мене, це означає лише одне: Вова взяв управління військовими діями в свої руки. Сирський лише передає накази Вови виконавцям
Ти можеш лизати дупу, можеш не лизати - мені байдуже.
І Зе влада активно їм в цьому допомагає.