Россияне отправили на ВОТ новую партию священников, которые будут агитировать солдат РФ возвращаться на передовую, - ЦНС
Российские захватчики направили новую партию священников РПЦ на временно оккупированные территории.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.
"Священников на службе в ФСБ прислали заниматься госпиталями и оказывать "поддержку" раненым оккупантам", - говорится в сообщении.
В ЦНС отметили, что по факту священники российской церкви будут агитировать российских солдат возвращаться на передовую.
"Также гастролеры будут проводить службу в церквях для местных, где будут проводить агитацию поддержки войны и перекладывать ответственность за нее на жертву - Украину", - добавили в Сопротивлении.
