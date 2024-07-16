РУС
Россияне отправили на ВОТ новую партию священников, которые будут агитировать солдат РФ возвращаться на передовую, - ЦНС

Росіяни направили на ТОТ нову партію священиків

Российские захватчики направили новую партию священников РПЦ на временно оккупированные территории.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

"Священников на службе в ФСБ прислали заниматься госпиталями и оказывать "поддержку" раненым оккупантам", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что по факту священники российской церкви будут агитировать российских солдат возвращаться на передовую.

"Также гастролеры будут проводить службу в церквях для местных, где будут проводить агитацию поддержки войны и перекладывать ответственность за нее на жертву - Украину", - добавили в Сопротивлении.

16.07.2024 16:08 Ответить
Підготовкою "священників" займався герой СВО, брат Міші Подоляка,це був його дємбєльський акорд перед поїздкою на ПМЖ в Кобзонарій
16.07.2024 16:11 Ответить
Священиків? Може агентів фсб!
16.07.2024 16:13 Ответить
Які нафіг священники! Це сектанти і терористи!
16.07.2024 16:15 Ответить
І вас виродків утилізують ! Гебня скажена ! Хряк Стефанчук блокую закон про заборону гебні в рясах , які прославляють ТЕРРОРИСТІВ паРаши
16.07.2024 17:07 Ответить
Мехліс вимагав політрукам на груди і спину нашивать величезні червоні зірки - щоб було видно - ХТО веде в атаку Попам будуть "Z" нашивать?
16.07.2024 17:51 Ответить
Это заставит Украину изменить уголовный кодекс выдёргивание бороды московских попов перед строем!
16.07.2024 18:13 Ответить
 
 