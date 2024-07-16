Россияне отправили на ВОТ новую партию священников, которые будут агитировать солдат РФ возвращаться на передовую, - ЦНС

Российские захватчики направили новую партию священников РПЦ на временно оккупированные территории.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Священников на службе в ФСБ прислали заниматься госпиталями и оказывать "поддержку" раненым оккупантам", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что по факту священники российской церкви будут агитировать российских солдат возвращаться на передовую.

"Также гастролеры будут проводить службу в церквях для местных, где будут проводить агитацию поддержки войны и перекладывать ответственность за нее на жертву - Украину", - добавили в Сопротивлении.

