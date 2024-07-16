Росіяни відправили на ТОТ нову партію священників, які агітуватимуть солдатів РФ повертатися на передову, - ЦНС
Російські загарбники направили нову партію священників РПЦ на тимчасово окуповані території.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"Священників на службі в ФСБ прислали опікуватись шпиталями й надавати "підтримку" пораненим окупантам", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС зауважили, що по факту священники російської церкви будуть агітувати російських солдатів повертатися на передову.
"Також гастролери будуть проводити службу у церквах для місцевих, де будуть проводити агітацію підтримки війни й перекладати відповідальність за неї на жертву – Україну", - додали у Спротиві.
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