УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4518 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 198 7

Росіяни відправили на ТОТ нову партію священників, які агітуватимуть солдатів РФ повертатися на передову, - ЦНС

Росіяни направили на ТОТ нову партію священиків

Російські загарбники направили нову партію священників РПЦ на тимчасово окуповані території.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Священників на службі в ФСБ прислали опікуватись шпиталями й надавати "підтримку" пораненим окупантам", - йдеться у повідомленні. 

У ЦНС зауважили, що по факту священники російської церкви будуть агітувати російських солдатів повертатися на передову.

"Також гастролери будуть проводити службу у церквах для місцевих, де будуть проводити агітацію підтримки війни й перекладати відповідальність за неї на жертву – Україну", - додали у Спротиві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Московські попи агітують дітей на окупованих територіях служити в армії РФ, - Центр нацспротиву

Автор: 

окупація (6762) священник (161) Центр національного спротиву (834)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.07.2024 16:08 Відповісти
Підготовкою "священників" займався герой СВО, брат Міші Подоляка,це був його дємбєльський акорд перед поїздкою на ПМЖ в Кобзонарій
показати весь коментар
16.07.2024 16:11 Відповісти
Священиків? Може агентів фсб!
показати весь коментар
16.07.2024 16:13 Відповісти
Які нафіг священники! Це сектанти і терористи!
показати весь коментар
16.07.2024 16:15 Відповісти
І вас виродків утилізують ! Гебня скажена ! Хряк Стефанчук блокую закон про заборону гебні в рясах , які прославляють ТЕРРОРИСТІВ паРаши
показати весь коментар
16.07.2024 17:07 Відповісти
Мехліс вимагав політрукам на груди і спину нашивать величезні червоні зірки - щоб було видно - ХТО веде в атаку Попам будуть "Z" нашивать?
показати весь коментар
16.07.2024 17:51 Відповісти
Это заставит Украину изменить уголовный кодекс выдёргивание бороды московских попов перед строем!
показати весь коментар
16.07.2024 18:13 Відповісти
 
 