Московські попи агітують дітей на окупованих територіях служити в армії РФ, - Центр нацспротиву
У Мелітополі священники російської церкви, які є військовослужбовцями Росгвардії, закликають дітей до вступу до лав армії Росії.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву (цнс), передає Цензор.НЕТ.
"Акція, яку масштабно розгорнули на тимчасово окупованому Запоріжжі московські попи, вкотре підтверджує людиноненависницьку політику Росії. У Мелітополі священники російської церкви, які є військовослужбовцями Росгвардії, закликають дітей до вступу в ряди армії Росії. А поки ще дітки підростають, вчать їх вбивати усіх, хто протистоїть окупації України", - йдеться в повдомленні.
Як зазначається, росіяни проводять "військово-патріотичні" навчання для юнармійців та добровільної молодіжної дружині Мелітополя. Вишколи передбачають навики поводження із вогнепальною зброєю, тактичну медицину і, звичайно, політінформацію.
"Такі заходи зі сторони ФСБешників у рясах стали вже системними і особливо небезпечними у плані промивання мізків молодих людей. Попи чітко працюють за кремлівськими методичками і не соромляться використовувати духовні цінності для переконань стати мʼясом для путінської армії вбивць та ґвалтівників", - додали в ЦНС.
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А, вам же русню чіпати не можна.
Тому скажете, що це все брехня, а правда - те, що ПЦУ агітує за війну українських дітей.
Що воно десь знайшло ще нові схеми виведення бабла..й активно налагоджує канали..
Новости
16:05
Полиция Берлина опровергла публикацию на сайте, выдающем себя за новостное издание, о том, что в мечети Берлина была найдена голова свиньи, завернутая в палестинский флаг с надписью «Украина поддерживает Израиль».
Об этом рассказал вечером в пятницу, 5 июля, сайт «Кан-11» со ссылкой на немецкие СМИ. Речь идет о сайте «Berliner Wochenzeitung», который выдает себя за зарегистрированное СМИ. С его подачи картинка со свиной головой в мечети была распространена на русскоязычных сайтах разных стран постсоветского пространства.
Но позже журналист Ларс Вананд сообщил, что информация была официально опровергнута полицией Берлина и не была опубликована в официальных СМИ ни одной страны. Такого инцидента просто не было.
По оценкам германских властей, это была очередная попытка России спровоцировать дестабилизацию в Германии во время чемпионата Европы по футболу. Ранее в британской газете The Guardian было опубликовано, что, по оценкам западных спецслужб, Россия стоит за серией поджогов и диверсий по всей Европе, в том числе в Германии, с целью дестабилизации стран Запада.
В то же время израильский исследователь Даниэль Раков недавно опубликовал доклад, в котором говорится, что Россия проводит онлайн-кампанию, направленную на усиление раскола в израильском обществе. Это делается для того, чтобы повлиять на политику Израиля в вопросах, связанных с интересами России.
https://novayagazeta.eu/articles/2024/07/05/trudy-i-dni-mitropolita-ilariona