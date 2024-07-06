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Московські попи агітують дітей на окупованих територіях служити в армії РФ, - Центр нацспротиву

Російські попи

У Мелітополі священники російської церкви, які є військовослужбовцями Росгвардії, закликають дітей до вступу до лав армії Росії.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (цнс), передає Цензор.НЕТ.

"Акція, яку масштабно розгорнули на тимчасово окупованому Запоріжжі московські попи, вкотре підтверджує людиноненависницьку політику Росії. У Мелітополі священники російської церкви, які є військовослужбовцями Росгвардії, закликають дітей до вступу в ряди армії Росії. А поки ще дітки підростають, вчать їх вбивати усіх, хто протистоїть окупації України", - йдеться в повдомленні.

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Як зазначається, росіяни проводять "військово-патріотичні" навчання для юнармійців та добровільної молодіжної дружині Мелітополя. Вишколи передбачають навики поводження із вогнепальною зброєю, тактичну медицину і, звичайно, політінформацію.

"Такі заходи зі сторони ФСБешників у рясах стали вже системними і особливо небезпечними у плані промивання мізків молодих людей. Попи чітко працюють за кремлівськими методичками і не соромляться використовувати духовні цінності для переконань стати мʼясом для путінської армії вбивць та ґвалтівників", - додали в ЦНС.

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Автор: 

діти (5152) священник (159) Центр національного спротиву (830)


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Топ коментарі
+13
А хіба на неокупованій території попи мп рпц з іншого гівна зліплені? Єдине, що їх захіщає від заборони - це Віслюк і Ко.
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06.07.2024 17:02 Відповісти
+8
Доречі, а що з мацковським поцреархатом у нас сталось? Про Лавру заглухло все..про інші теж..
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06.07.2024 18:12 Відповісти
+7
Прихожан упц мп взагалі за людей не вважаю.
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06.07.2024 16:57 Відповісти
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Більшість цих дітей стануть кацапами
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06.07.2024 16:57 Відповісти
Чергова "марія", ви де? Якраз для вас темка.
А, вам же русню чіпати не можна.
Тому скажете, що це все брехня, а правда - те, що ПЦУ агітує за війну українських дітей.
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06.07.2024 16:57 Відповісти
Доречі, а що з мацковським поцреархатом у нас сталось? Про Лавру заглухло все..про інші теж..
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06.07.2024 18:12 Відповісти
У шута новая игрушка появилась - саммиты мира называется. Абсолютно бесполезная для страны, но Бубочке ничего, нравится.
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06.07.2024 18:19 Відповісти
Та "меня терзают смутные сомнения" (с)

Що воно десь знайшло ще нові схеми виведення бабла..й активно налагоджує канали..
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06.07.2024 18:23 Відповісти
Вряд ли, на это тоже мозги нужны, а с этим у сонцэсяйного проблемы. Каналы нашли и продолжают искать дополнительно его руководители, секретарша, и, по случайному стечению обстоятельств, приставленный надсмотрщик, например. А ему придумали новое развлечение, чтобы не капризничал и не путался под ногами, все равно ж заняться нечем.
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06.07.2024 18:55 Відповісти
Є дешевший варіант - море кокса))
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06.07.2024 18:58 Відповісти
Прихожан упц мп взагалі за людей не вважаю.
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06.07.2024 16:57 Відповісти
В рпц кажуть "раб божий", а в нашій церкві - "син божий". От і вся різниця.
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06.07.2024 18:32 Відповісти
А при спілкуванні - дитя, або дитина - бо ми всі діти божі, а не раби.
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06.07.2024 18:38 Відповісти
А українські священослужителі різноманітних конфесій та вірувань не вміють агітувати та власним прикладом показувати престижність служби у війську?
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06.07.2024 16:57 Відповісти
У нас існує інститут капеланів.
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06.07.2024 18:40 Відповісти
А у нас РПЦ до сих пор не запрещено и не выдворено с Украины
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06.07.2024 16:59 Відповісти
А хіба на неокупованій території попи мп рпц з іншого гівна зліплені? Єдине, що їх захіщає від заборони - це Віслюк і Ко.
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06.07.2024 17:02 Відповісти
Всіх попів МП треба нищити, як окупантів. Те що в Україні зараз більше 8тис окупаційних осередків не припустимо.
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06.07.2024 17:06 Відповісти
та які то попи - то кгб-фсбшні шизоїдні маразматики
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06.07.2024 17:08 Відповісти
Ну ось так звана УПЦ мп має сказати вони за геноцид рашиських варварів проти українського народу ? тому ця церква українськська визначитись.
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06.07.2024 17:11 Відповісти
«Голову свиньи с палестинским флагом подбросили в мечеть». Новая российская провокация в Берлине

Новости

16:05

Полиция Берлина опровергла публикацию на сайте, выдающем себя за новостное издание, о том, что в мечети Берлина была найдена голова свиньи, завернутая в палестинский флаг с надписью «Украина поддерживает Израиль».

Об этом рассказал вечером в пятницу, 5 июля, сайт «Кан-11» со ссылкой на немецкие СМИ. Речь идет о сайте «Berliner Wochenzeitung», который выдает себя за зарегистрированное СМИ. С его подачи картинка со свиной головой в мечети была распространена на русскоязычных сайтах разных стран постсоветского пространства.

Но позже журналист Ларс Вананд сообщил, что информация была официально опровергнута полицией Берлина и не была опубликована в официальных СМИ ни одной страны. Такого инцидента просто не было.

По оценкам германских властей, это была очередная попытка России спровоцировать дестабилизацию в Германии во время чемпионата Европы по футболу. Ранее в британской газете The Guardian было опубликовано, что, по оценкам западных спецслужб, Россия стоит за серией поджогов и диверсий по всей Европе, в том числе в Германии, с целью дестабилизации стран Запада.

В то же время израильский исследователь Даниэль Раков недавно опубликовал доклад, в котором говорится, что Россия проводит онлайн-кампанию, направленную на усиление раскола в израильском обществе. Это делается для того, чтобы повлиять на политику Израиля в вопросах, связанных с интересами России.
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06.07.2024 17:19 Відповісти
СН(МП)
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06.07.2024 17:20 Відповісти
Московські попи-це служителі сатани які маскуються під християн...
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06.07.2024 17:41 Відповісти
Напис у попа на спині : "росгвардія",як це з християнством пов'язано? В"Євангіліє" від ху@ла сказано,що Ісус Христос був росгвардійцем?
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06.07.2024 17:51 Відповісти
Напис "приліплено" на фото. На реальному вбранні попа його немає.
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06.07.2024 18:19 Відповісти
Вот тут немного про настоящие ценности этих попов.

https://novayagazeta.eu/articles/2024/07/05/trudy-i-dni-mitropolita-ilariona
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06.07.2024 17:54 Відповісти
Які вони попи - чорти в рясах, які агітують за вступ до пекла!
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06.07.2024 18:34 Відповісти
Це відбувається не тільки на окупованих територіях.
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06.07.2024 18:34 Відповісти
 
 