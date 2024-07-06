Московські попи агітують дітей на окупованих територіях служити в армії РФ, - Центр нацспротиву

У Мелітополі священники російської церкви, які є військовослужбовцями Росгвардії, закликають дітей до вступу до лав армії Росії.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (цнс), передає Цензор.НЕТ.

"Акція, яку масштабно розгорнули на тимчасово окупованому Запоріжжі московські попи, вкотре підтверджує людиноненависницьку політику Росії. У Мелітополі священники російської церкви, які є військовослужбовцями Росгвардії, закликають дітей до вступу в ряди армії Росії. А поки ще дітки підростають, вчать їх вбивати усіх, хто протистоїть окупації України", - йдеться в повдомленні.

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Як зазначається, росіяни проводять "військово-патріотичні" навчання для юнармійців та добровільної молодіжної дружині Мелітополя. Вишколи передбачають навики поводження із вогнепальною зброєю, тактичну медицину і, звичайно, політінформацію.

"Такі заходи зі сторони ФСБешників у рясах стали вже системними і особливо небезпечними у плані промивання мізків молодих людей. Попи чітко працюють за кремлівськими методичками і не соромляться використовувати духовні цінності для переконань стати мʼясом для путінської армії вбивць та ґвалтівників", - додали в ЦНС.

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