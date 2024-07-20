Росіяни окупували Роздолівку, - DeepState

Російські військові окупували село Роздолівка Бахмутського району Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

За даними аналітиків, ворог просунувся у Прогресі та окупував Роздолівку.

До того ж DeepState повідомив, що з приводу Івано-Дар'ївки ситуація уточнюється.

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