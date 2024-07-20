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Росіяни окупували Роздолівку, - DeepState

Російські ДРГ активні на Сумщині, прориву кордону не було

Російські військові окупували село Роздолівка Бахмутського району Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про  це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Карта Роздолівка

За даними аналітиків, ворог просунувся у Прогресі та окупував Роздолівку. 

До того ж DeepState повідомив, що з приводу Івано-Дар'ївки ситуація уточнюється.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ окупували Урожайне, - DeepState

Автор: 

окупація (6652) Донецька область (8278)


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Топ коментарі
+57
Все йде по методічці кремля. Оманський готується до здачі територій.
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20.07.2024 08:40
+46
зе-єрмачня не припиняла здавати Україну. Вони б її здали ще у 2022 "за трі дня", якби не добровольці та ЗСУ, які тоді всі плани поламали ***** та його тутешнім "слугам". Перед черговим "самітом миру" на якому буде підоРашка треба максимально здати кацапам все що вони мріяли ще до широкомасштабного вторгнення - південь та луганську й донецьку області. Південь 5 колона з ОПи вже здала в турборежимі ще в 2022, тепер здають решту, щоб задовольнити хотєлкі *****.
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20.07.2024 09:14
+44
Кожного дня кацапи щось окуповують, а наше хрипласте з борідкою у військовій формі катається за народні грошенята по всьому світу. В нього вояж!!!
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20.07.2024 08:55
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Все йде по методічці кремля. Оманський готується до здачі територій.
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20.07.2024 08:40 Відповісти
зе-єрмачня не припиняла здавати Україну. Вони б її здали ще у 2022 "за трі дня", якби не добровольці та ЗСУ, які тоді всі плани поламали ***** та його тутешнім "слугам". Перед черговим "самітом миру" на якому буде підоРашка треба максимально здати кацапам все що вони мріяли ще до широкомасштабного вторгнення - південь та луганську й донецьку області. Південь 5 колона з ОПи вже здала в турборежимі ще в 2022, тепер здають решту, щоб задовольнити хотєлкі *****.
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20.07.2024 09:14 Відповісти
Зевиродок , так дє ж твоє покращення , після травлі Залужного ? Кожен день здаешь і здаеш ?Для того ви і позбавились Валерія Залужного з командою, САБОТУВАЛИ Перемогу ,постачання ОЗБРОЕННЯ , скільки могли красти -МАРОДЕРИТИ старались , як могли , ! навіть на ЇЖІ ( резніков , Баканов Шарапов не покарані) СТРАШНІ ПОСІБНИКИ ТЕРРОРИСТІВ , в ермака папаша гебня , в ермака брательник отримував медалі за вбийсва і знищення Україні ! В
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21.07.2024 20:02 Відповісти
Ось так, готується зеленський з ОПУ, до отих самміті миру, здаючи території України з 2019 року прутіну!! Оманські домовленості він ретельно виконує….
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20.07.2024 08:41 Відповісти
Яке там ретельно. Капітуляція мала бути підписана десь на початку весни 2022 в Стамбулі.
Все, що далі - це нєуд.
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20.07.2024 08:46 Відповісти
Боря Джонсонюк приїхав,якщо ви пам'ятаєте і надав копняків під зад..тому і не сталось капітуляції
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20.07.2024 09:08 Відповісти
Зараз хто йому регулярно копняки дає, що він досі не оголосив про укладання "мірного договора".
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20.07.2024 09:13 Відповісти
Ще не на часі..
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20.07.2024 09:50 Відповісти
Мабуть зараз його вирішили не пистити, а просто повідомили, що грошей не буде в такому разі! А для людей хворих на клептоманію це, ну дуже вагомий аргумент!
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20.07.2024 11:32 Відповісти
Завжди
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20.07.2024 14:20 Відповісти
Жодного пострілу по кримському мосту , козлина брехлива , вам вжє Макрон і військових предлагал , багато , хто ,дав озброєння і дозвіл бити по РАШИСТСЬКІЙ Федерації ! А воно рило робить , що партнери ойму винні ! ЗЕІУДА , а винні ви , 73% недорозвинуті , меншоварті хі-хі , хоть поржем , поржем ШАШЛИЧКІ
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21.07.2024 20:08 Відповісти
Як не кожен день віддаєм село - прибуде вже колись та допомога - чи так і будем відходити?
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20.07.2024 08:47 Відповісти
Тренуюсь - старии вже
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20.07.2024 09:43 Відповісти
А на бутылку кто будет тебя насаживать, сегодня зарегистрированное лишнеxромосомное чмо?
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20.07.2024 12:56 Відповісти
допомога вся на складах під контролем дєрьмака
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20.07.2024 11:31 Відповісти
чи було таке при Залужному ? так,було.тіки навпаки.ми забирали села й міста.а кацап здає своїм.
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20.07.2024 08:49 Відповісти
Особливо під час контрнаступу.
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20.07.2024 12:02 Відповісти
та то вже був контрнаступ 95 кварталу - ставки наркоші.не путай педалі.
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20.07.2024 12:59 Відповісти
якой ценой ? если залужный тоже воевал людьми.
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20.07.2024 13:27 Відповісти
тю дурне...коли влада краде гроші на зброю,то все рівно воюють.і завжди людьми.але - наступають або здають.
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20.07.2024 13:43 Відповісти
слухай тормоз - залужний бойовий генерал а не директор мехзавода.і він казав наркоману який і є гавнокомандувач - потрібно міняти схему війни.за що і був силою звільнений - навіть заступників залужного вбили.куди йому діватись ?
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20.07.2024 22:22 Відповісти
Було. При Залужному потеряли весь юг и остатки Луганской области кроме нескольких сел.
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20.07.2024 19:02 Відповісти
юг здав зеля.в час нападу 24 залужний був в зоні відповідальності АТО - донецької і луганської області.
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20.07.2024 22:14 Відповісти
Дєге… ,ваш Ермачидло гебнявє , своїм ротом казав , що виключно всі військові рішення приймає « ЯНЕЛОХ» ! ЦЄ ВОНО ізгнало генерала Марченко з Півдня , тому , що він ДУЖЄ успішно погнав підарасів руських з Херсона ,коли ще не закріпились а зедерьмакі замутили « хлібний карідор» ТІЛЬКИ ГНИДИ І ДЄГЕНЕРАТИ кінчіні не бачать далі свого носа, вони ж вірять в ГАВНОБОРОДЬКА І ДІДА МОРОЗА в 42 рока 🤢🤡🎪🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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21.07.2024 20:14 Відповісти
ты дура тупая. сиди молча не воняй, бездарность, тогда чего ты сидел за спиной, а не воевал с ним ? ссыкло диванное. таких ты прав выбора лишать, чмо ты тупорылое.
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21.07.2024 13:12 Відповісти
"Роіся повинна приїхати на другий саміт миру" Верховна Зюзя.

І походу Зюзя готує переговорну платформу для Роісі.
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20.07.2024 08:52 Відповісти
Кожного дня кацапи щось окуповують, а наше хрипласте з борідкою у військовій формі катається за народні грошенята по всьому світу. В нього вояж!!!
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20.07.2024 08:55 Відповісти
Головне було замінити вище військове керівництво країни на чолі з Залужним ,ось маємо результат .
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20.07.2024 09:05 Відповісти
вже й ракети Верховне отримало і можливість "валити" туди, куди треба, а йому усе мало, а воно усе продовжує нові "розмінування чонгарів", усе здає з фаворитом дермаком та мародерить... і от лідор дермак живий та жирний, а Фаріон кремлівські засланці чомусь вбивають...
наголосували, ідіоти, важку долю Україні..
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20.07.2024 09:10 Відповісти
поки ти будеш воняти кривою щелепою поки й буде вонючо.
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20.07.2024 13:44 Відповісти
Це так виглядають безпекові угоди?
А ми то думали...
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20.07.2024 09:24 Відповісти
и так каждый день
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20.07.2024 09:38 Відповісти
Довбо...би в 2019 своїм дебільним голосуванням проср...ли країну. Це все наслідки. Горіть в пеклі
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20.07.2024 10:33 Відповісти
ага,коли бидло побачило в зекові парашному атца нації.йося сралін батька,ну а члєнін - мать.нарожали далбайобав в рот их всех іббббать.
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20.07.2024 13:47 Відповісти
В 2014 рыгоаналам не дали просрать страну, но они с тех пор очень старались.
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20.07.2024 13:55 Відповісти
В 2019 році українці обрали свого ката
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20.07.2024 11:08 Відповісти
То це Зеленський напав на Україну?
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21.07.2024 11:26 Відповісти
Ця мразь сприяла збільшенню кількості загиблих і окупації Півдня України. Його банда продовжує розкрадати країну в той час як збройні сили належним чином не забезпечені озброєнням і ************.
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21.07.2024 17:55 Відповісти
Ну звичайно, кожен таксист і офісний клерк знає як організувати оборону країникраще
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25.07.2024 21:22 Відповісти
Головне щоб не Залужний... Невже ЗСУ не могло захистити командування від чотириждиухилянтаі дєрьмака??
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20.07.2024 11:29 Відповісти
Ви такі дивні. Ну спробуйте на роботі у себе спочатку щось зробити всупереч наказу керівництва та посадової інструкції
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20.07.2024 14:19 Відповісти
Це не вина ЗСУ, це результат вибору незламного потужного шута на пост президента під час війни
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20.07.2024 11:59 Відповісти
А що ти під час війни робиш в Польщі?
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21.07.2024 11:27 Відповісти
Це вина керівництва ЗСУ яке здає Україну кацапам
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21.07.2024 12:19 Відповісти
Як завжди багато комп'ютерних експертів та контролерів.
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20.07.2024 12:03 Відповісти
курва, темпи стабілізації мене лякають...
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20.07.2024 12:07 Відповісти
...наслідки реформування війська по зеленські...побудованому за принципом влізування дупи начальнику....
...а в остальном прекрасная маркиза, всё хорошо всё хо ро шо...
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20.07.2024 12:11 Відповісти
Зовсім недавно кацапи окупували Урожайне,тепер Роздолівку.При сирському ворог просунувся на 220 кв.км.
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20.07.2024 13:30 Відповісти
Може пора вже гнати зермаків із влади, бо здадуть і продадуть все на світі? Гниди геть...
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20.07.2024 13:46 Відповісти
Залужний звільняв окуповані території, але його Вова «перезавантажив» і звільнив.
Сирський з моменту призначення здає село за селом, але Найвеличніший проблем не бачить.
Як на мене, це означає лише одне: Вова взяв управління військовими діями в свої руки. Сирський лише передає накази Вови виконавцям
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20.07.2024 13:58 Відповісти
5 лет прошло, какие полномочия у Зеленского?
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20.07.2024 15:26 Відповісти
Не більші ніж у його єрмакаки
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21.07.2024 12:21 Відповісти
Давно час звикнути до здачі території і так далі триватиме. Нічого страшного немає, наші солдати воюють на межі своїх можливостей.
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20.07.2024 18:25 Відповісти
Перемоги та кордони 91 - це для повних дурнів, яких ще повно скрізь, у тому числі й на форумах.
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20.07.2024 19:00 Відповісти
Краще робити як ти кацап подоляцький - лизати дупу Зе клоуну і путіну одночасно, так.
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21.07.2024 16:30 Відповісти
а ти когось одного вибрав і тільки йому вилизуєш?
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21.07.2024 17:54 Відповісти
Нормальні люди начальству дупу не лижуть, а у вас кацапів це норма.
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21.07.2024 21:57 Відповісти
мислення на рівні дитини, з якою і сперечатися не хочеться
Ти можеш лизати дупу, можеш не лизати - мені байдуже.
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21.07.2024 22:04 Відповісти
як скажеш кацап
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25.07.2024 14:57 Відповісти
Сирський ефективно командує відступом. дайте йому вже ту зірку героя...
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20.07.2024 21:14 Відповісти
Повзуча окупація...
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21.07.2024 13:15 Відповісти
Чули що Житомир уже всьо? Не iснуе..
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21.07.2024 16:10 Відповісти
Росіяни окупували Роздолівку, - DeepState

І Зе влада активно їм в цьому допомагає.
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21.07.2024 16:29 Відповісти
 
 