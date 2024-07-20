Росіяни окупували Роздолівку, - DeepState
Російські військові окупували село Роздолівка Бахмутського району Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
За даними аналітиків, ворог просунувся у Прогресі та окупував Роздолівку.
До того ж DeepState повідомив, що з приводу Івано-Дар'ївки ситуація уточнюється.
Топ коментарі
+57 Геннадій Нанкевич #583653
показати весь коментар20.07.2024 08:40
+46 kelt kant
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+44 Анатолий К #427424
показати весь коментар20.07.2024 08:55
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Все, що далі - це нєуд.
І походу Зюзя готує переговорну платформу для Роісі.
наголосували, ідіоти, важку долю Україні..
А ми то думали...
...а в остальном прекрасная маркиза, всё хорошо всё хо ро шо...
Сирський з моменту призначення здає село за селом, але Найвеличніший проблем не бачить.
Як на мене, це означає лише одне: Вова взяв управління військовими діями в свої руки. Сирський лише передає накази Вови виконавцям
Ти можеш лизати дупу, можеш не лизати - мені байдуже.
І Зе влада активно їм в цьому допомагає.