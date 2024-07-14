Війська РФ окупували Урожайне, - DeepState
Війська РФ окупували село Урожайне на Донеччині (Времівський напрямок).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.
Як зазначається, 13 липня з самого ранку ворог розпочав масований штурм північної частини селища. Сили противника були значні, маємо інформацію про дві роти особового складу.
"Причини та передумови такого краху оборони уточнюємо", - додають аналітики DeepState.
Офіційної інформації щодо захоплення ворого села наразі немає.
Нагадаємо, 16 серпня 2023 року стало відомо, що захисники України визволили Урожайне у Волноваському районі Донецької області.
Топ коментарі
+39 Mikel Annjuk
показати весь коментар14.07.2024 08:01 Відповісти Посилання
+32 Андрей Луценко #508803
показати весь коментар14.07.2024 08:11 Відповісти Посилання
+30 Роман с камнем
показати весь коментар14.07.2024 07:45 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чё вы сраться в теме про мой дом решили?
На кацапских сайтах дружно мочат "хохлов" За отсутствием кацапов мы между собой скубемся. Даже в теме про аномальную жару.
Якийсь Смоляк з закордону обіцяе мені, мешканцю Макстроя, нині Урожайного розібратися.
Зассиш приїзжати, тут стреляють, та ТЦК зверуе. Сиджи вже за кордоном, чекай перемоги. Потім розбирбатися будеш
Цього досить.