Війська РФ окупували Урожайне, - DeepState

Війська РФ окупували село Урожайне на Донеччині (Времівський напрямок).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.

Як зазначається, 13 липня з самого ранку ворог розпочав масований штурм північної частини селища. Сили противника були значні, маємо інформацію про дві роти особового складу.

"Причини та передумови такого краху оборони уточнюємо", - додають аналітики DeepState.

Офіційної інформації щодо захоплення ворого села наразі немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники окупували с. Євгенівка на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Нагадаємо, 16 серпня 2023 року стало відомо, що захисники України визволили Урожайне у Волноваському районі Донецької області.