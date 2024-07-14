УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4518 відвідувачів онлайн
Новини
39 409 312

Війська РФ окупували Урожайне, - DeepState

Війська РФ окупували село Урожайне на Донеччині (Времівський напрямок).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.

Як зазначається, 13 липня з самого ранку ворог розпочав масований штурм північної частини селища. Сили противника були значні, маємо інформацію про дві роти особового складу.

"Причини та передумови такого краху оборони уточнюємо", - додають аналітики DeepState.

захоплено урожайне

Офіційної інформації щодо захоплення ворого села наразі немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники окупували с. Євгенівка на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Нагадаємо, 16 серпня 2023 року стало відомо, що захисники України визволили Урожайне у Волноваському районі Донецької області.

захоплено урожайне

Автор: 

армія рф (18780) окупація (6863) Донецька область (9652)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+39
Це той якого звільнив зі служби читириразовий ухилянт.
показати весь коментар
14.07.2024 08:01 Відповісти
+32
Це наслідки наловлених і бусифікованих. Можна говорити, що воювати будуть всі. Але бусифікований солдат і вмотивований солдат це дві дуже великі різниці.
Може наловити ще вдвічі більше людей, але це не звільнить території, а збільше тільки кількість загиблих і втікачів. Як наслідок навпаки, втрата території
показати весь коментар
14.07.2024 08:11 Відповісти
+30
Оман в дії . Залужного Зе прибрав - Сирський маладєц ....
показати весь коментар
14.07.2024 07:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Колись безугла волала, що верховний Зе потребує план, що у Залужного його немає, а Сирського є ! Це вже новий план в дії ?
показати весь коментар
14.07.2024 11:23 Відповісти
На этом сайте есть редактор? Или он только о рекламе ліхтарей та швейных машинок думает 156 коментов срача не относящегося к теме.
Чё вы сраться в теме про мой дом решили?
На кацапских сайтах дружно мочат "хохлов" За отсутствием кацапов мы между собой скубемся. Даже в теме про аномальную жару.
показати весь коментар
14.07.2024 11:33 Відповісти
Узгочелюстная кацапа дорофЄЄВ , не нервуй, ми українці самі між собою розберемося без всяких каців дорофєєвих.😉
показати весь коментар
14.07.2024 11:50 Відповісти
ми українці самі між собою розосремся

Якийсь Смоляк з закордону обіцяе мені, мешканцю Макстроя, нині Урожайного розібратися.
Зассиш приїзжати, тут стреляють, та ТЦК зверуе. Сиджи вже за кордоном, чекай перемоги. Потім розбирбатися будеш
показати весь коментар
14.07.2024 12:01 Відповісти
а если провести десяток мясных контрнаступов. то и воевать не будет кому. и выгребать тоже, останеться только с бронью.
показати весь коментар
14.07.2024 15:55 Відповісти
ЧЁРТ С ЧЕРТОМ ДЕРЁТСЯ, А У ЛЮДЕЙ ВСЁ РУШИТСЯ !!!
показати весь коментар
14.07.2024 16:17 Відповісти
МІНСТЕРСТОВ ОБОРОНИ УМЄРОВА НЕ ПОБУДУВАЛИ ОБОРОННИХ СПОРУД.

Цього досить.
показати весь коментар
14.07.2024 18:15 Відповісти
Наведу подібну історію. Після контрнаступу під Москвою, Сашко Корнійчук, маловідомий у Москві, драматург,написав п'єску Фронт. Ідея виходила від Сталіна, він її задумав і вручив Сашку, дружина якого Ванда Василєвская, польська комінтернівка була у фаворі Сталіна. Ну геть як Безугла при Хрипатому. П'єска вийшла в Правді і Сталін наказав обговорити на військових радах під протокол. В штабі Західного фронту, яким командував маршал Жора, зібрались і Жора почав хвастатись, що Сизокрилов це він, Жуков. Командуючий артилерією генерал Камера, людина пряма,не знав всіх цих течій, і сказав прямо, що п'єска шкідлива, нанесе тільки шкоду і автор шкідник. Хто доніс Сталіну,очевидець не розповідав, але подзвонив Сталін і спитав а хто такий Камера і шо він собі дозволяє. Той зразу ж почав вибачатись і говорити, що його неправильно зрозуміли. До арешту не дійшло, але Камера у Сталіна довго був під підозрою. А сама п'єска ще довго була топом в Українській шкільній програмі.і подібний фарс знову повторюється вже в незалежній Україні. Шапіто в дії.
показати весь коментар
14.07.2024 23:28 Відповісти
І кілька слів про сервітутну дєвіцу Мар'яну. Каганович з 1925 по 1928 рік був 1 в КПбУ. В інституті історії працювала Ніколаєнко, між цими особинами виникла довіра. В червні 1937 року старий товариш Кагановича та Косіора Лєплєвский почав керувати НКВД в Україні. В липні цього ж року терміново був скликаний пленум Київського обкому, куди заявивcя Лазарь, покликали Ніколаєнко і, як описували очевидці, ходила по залу і тикала пальцями в кожного,хто попадався на очі і голосно кричала - ти ворог. Негайно чекісти арештовували вказану особу. Так почалася Биківня. В 1939 році Ванька Сєров по протекції свого земляка Молотова став наркомом НКВС, і як він описує, до нього звернувся Хрущов і попросив уважно прислухатись до Ніколаєнко, бо його просив Лазарь. Вона тоді атакувала директора інституту історії Постоловську і її чоловіка Постишева. Він побачив, що ця особина трішки несповна розуму і відкараскався від неї. В подальшому її від гріха подалі відправили в Узбекистан а потім вона пішла в монастир і сліди її затерлись в історії. І ця дєвіца з тієї ж обойми. На кого не гляне-всіх обзиває зрадниками. І її спічі-це прямі доноси .....
показати весь коментар
15.07.2024 00:01 Відповісти
всю зелену шоблу з лідором треба піймати і повісити на майдані обовязково бо вони зробили це разом
показати весь коментар
15.07.2024 05:22 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 