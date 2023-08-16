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ЗСУ визволили Урожайне, - Міноборони. ВIДЕО
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Захисники України визволили Урожайне у Волноваському районі Донецької області.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах. Наступальні дії тривають", - написала вона в телеграмі.
Селище Урожайне належить до Великоновосілківської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області. Населений пункт перебуває в окупації з березня 2022 року.
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Урожайне та Старомайорське розташовані на південь від Великої Новосілки.
Топ коментарі
+57 Red_Sky_On
показати весь коментар16.08.2023 08:30
+46 Медзіновський Петро
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+42 Valentyna Sayun 84f5db84
показати весь коментар16.08.2023 08:36
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Слава ЗСУ!
Бережи вас Бог, хлопці і дівчата !
"Село неначе погоріло,
Неначе люди подуріли..."
Т.Шевченко 😕
Брати Гадюкіни 😂
а от заливати лайном людину, тільки за те шо вона рік працювала на Прямому бо він Порошенківській-це ваше все, подоляцькі потвори.
вона займається закупівлями у МО? - ні.
вона погано робить свою робоутспікера, яку їй доручили (не вона ж себе туди призначила) - знову НІ.
Вона не фахівець и питаннях які озвучує? - САМЕ ФАХІВЕЦЬ! з кріміналістики у військовій справі.
то шо ви, а також інші кремлеботи і корисні кремлюідіоти зібралися їй прощати!
питання було риторичне, можете не напрягати свій мозок відповіддю. бо її НЕМАЄ.
для комунікацій є посада прес-офіцер Генштабу
То вперед-на передову. Чи хоча б у Генштаб-замість генералів. Та показуй, як вигравати. Чи будеш надалі повчати ЗСУ, одночасно обурюючись закриттям кордонів ?
Завітне Бажання = Заповітне Бажання.
щоб кацап'ятиною більше не смерділо.
Тобто навіть твої порівняння не на користь України.
Генштаб може планувати що завгодно, але в нього обмежені ресурси та час.
То що українська армія робила з грудня по червень, чому не наступала? Де був генштаб і його плани?
Тож в цьому році все також зупиниться в силу погоди, втрат і ресурсів. Наступальні операції роками не тривають, хоча ти можеш вірити в що завгодно.
Генштаб може що завгодно вирішувати, але своїх цілей він досягає далеко не завжди.
Коментарі з Інтернету на це впливати не будуть.
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
Однако простой тактический успех дался очень тяжело....