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визволення (556) Донецька область (5682) Маляр Ганна (518) контрнаступ (419)

ЗСУ визволили Урожайне, - Міноборони. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України визволили Урожайне у Волноваському районі Донецької області.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах. Наступальні дії тривають", - написала вона в телеграмі.

Селище Урожайне належить до Великоновосілківської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області. Населений пункт перебуває в окупації з березня 2022 року.

Дивіться: Українські воїни заходять у село Роботине на Запоріжжі. ВIДЕО

Урожайне та Старомайорське розташовані на південь від Великої Новосілки.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+57
Хоч якась приємна новина. Дякуємо нашим хлопцям!
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16.08.2023 08:30
+46
Zе-лідор здав Південь за 24 години, а тут такий успіх....
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16.08.2023 08:30
+42
Ну Роботине також половина населеного пункту змінило фарбу. Смі лякають, а ЗСУ в дорозі до Перемоги України
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16.08.2023 08:36
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Хоч якась приємна новина. Дякуємо нашим хлопцям!
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16.08.2023 08:30 Відповісти
Ну Роботине також половина населеного пункту змінило фарбу. Смі лякають, а ЗСУ в дорозі до Перемоги України
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16.08.2023 08:36 Відповісти
Героям Слава !
Слава ЗСУ!

Бережи вас Бог, хлопці і дівчата !
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16.08.2023 11:49 Відповісти
Zе-лідор здав Південь за 24 години, а тут такий успіх....
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16.08.2023 08:30 Відповісти
Ну ета другоє, треба пишатись найвеличнішим ************
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16.08.2023 10:12 Відповісти
і що Ви думаєте, таки пишаються ЗЄ-зє! 👿

"Село неначе погоріло,
Неначе люди подуріли..."
Т.Шевченко 😕
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16.08.2023 11:31 Відповісти
Ze-лідор", то *** з ним, але ж погодся (і це - найголовніше) Сили Оборони виконують своє тяжке завдання (наслєдіє того самого..).
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16.08.2023 13:19 Відповісти
А що таке? Хочете замінити її на здорового мужика? Це її робота говорити про успіхи і невдачі ЗСУ. Чи вам визволення Урожайне не сподобалося, то допишу,що ЗСУ уже біля Завітне Бажання
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16.08.2023 08:33 Відповісти
Це робота ГЕНШТАБУ а міністерство оборони повинно займатись постачанням та забезпеченням війська
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16.08.2023 08:36 Відповісти
Та що ви? Це її посаді від Штабу ЗСУ.
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16.08.2023 08:37 Відповісти
"Валентина, ти таки дурна"
Брати Гадюкіни 😂
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16.08.2023 11:37 Відповісти
Щось мені підказує, що робити заяви - зовсім не справа цієї особи, а перелік посад, наче, був оприлюднений. А особи типу Маляр, Данілова назараз якби "подають голос", щоб не бути забутими в умовах, що склалися. До речі, може Маляр, як посадова особа, направила свої зусилля на виправлення і недопущення в подальшому комплектування аптечок неякісними товарами від сумнівних виробників?
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16.08.2023 13:29 Відповісти
ти пекельні борошна та рятувально-преображенський собор вже навчився перекладати ?? щось мені підсказує що ти паскудо лайном з рота свого поганого верзеш Не на часі твоі брудні думки викладати Затули вже пельку
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16.08.2023 14:39 Відповісти
шось не бачу ваших коментів під новинами від Генштабу.
а от заливати лайном людину, тільки за те шо вона рік працювала на Прямому бо він Порошенківській-це ваше все, подоляцькі потвори.
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16.08.2023 11:17 Відповісти
Як прихильник "Прямого", скажу, що минулі досягнення(?) треба мати на увазі, але не в якості аргументів "всепрощення". Чи ти так не вважаєш? Можливо, саме тому (Прямий) і задіяно, щоб крити чиїсь арг.?
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16.08.2023 13:34 Відповісти
можна докладніше - шо саме ви зібралися "прощати" цій дамі?
вона займається закупівлями у МО? - ні.
вона погано робить свою робоутспікера, яку їй доручили (не вона ж себе туди призначила) - знову НІ.
Вона не фахівець и питаннях які озвучує? - САМЕ ФАХІВЕЦЬ! з кріміналістики у військовій справі.
то шо ви, а також інші кремлеботи і корисні кремлюідіоти зібралися їй прощати!
питання було риторичне, можете не напрягати свій мозок відповіддю. бо її НЕМАЄ.
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16.08.2023 17:00 Відповісти
берегите себя, никому не доверяйте много предателей
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16.08.2023 08:31 Відповісти
Wojska Obrony Terytorialnej istnieją w całej Polsce, w tym w Warszawie. Ale służą w nich tylko Polacy.
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16.08.2023 10:33 Відповісти
де дуже важливий рубіж! велика подяка ВАМ -наша героїчна армія! слава Україні!
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16.08.2023 08:32 Відповісти
Я краще заіту ГШ дочекаюся...
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16.08.2023 08:34 Відповісти
Это просто был очередной жест доброй воли

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16.08.2023 08:34 Відповісти
Я плякаль 😂
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16.08.2023 11:43 Відповісти
Стало ясно, навіщо тримають маляр на посаді заступника міністра облорони. А тримають не для організації і контролю закупок продуктів для ЗСУ, військогово обмундирування, медицинських матеріалів, виготовлення дронів і ракет, а розповісти гарну і приємну новину про перемоги наших ЗСУ. Для цього два дні забороняли повідомляти, що Урожайне вже визволено, щоб це зробила дуполиз єлдака- маляр. Про визволення села ми знали ще два дні назад, коли наші Герої визволили Урожайне і погнали "одиннародців" подалі в бік Криму.
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16.08.2023 08:35 Відповісти
100%
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16.08.2023 08:38 Відповісти
ну писали що Маляр впряглася на комітеті ВР на захист відомої корупціонерки та начальниці медичних сил Остащенко
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16.08.2023 08:39 Відповісти
Вчора про це розповідали на стрімі з Оксаною Корчинською. Там таке кубло, що навіть не віриться, як це може бути у розпал війни за Незалежність!?
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16.08.2023 11:57 Відповісти
Стратегічні комунікації та інформативна політика. Це її посада. А про оборону, то пишіть особисто міністру чи президенту. Це у них не має стратегії, волі і бажання щось робити.
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16.08.2023 08:45 Відповісти
посада адвокатши маляр (що вона взагалі робить в МО ?) це "кальсони-патрони" і прєсловутії яйці по 17.

для комунікацій є посада прес-офіцер Генштабу
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16.08.2023 11:47 Відповісти
Слава ЗСУ !
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16.08.2023 08:36 Відповісти
Слава ЗСУ! Так держати!!!!
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16.08.2023 08:39 Відповісти
Если дойдем до Старомлиновки,это будет уже хороший успех и прорыв...штобы западная пресса не писала.
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16.08.2023 08:40 Відповісти
Від Завітне Бажання до Старомлиновка 6 хвилин транспортом або 3,8 км. Важкі км, але час і ЗСУ роблять свою справу
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16.08.2023 08:50 Відповісти
поплачь лярва,кацапье про взятие села на 3(сако иванцети) человека трубила как будто лондон взяли)
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16.08.2023 08:57 Відповісти
Щоб іванів- дураків повеселити!
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16.08.2023 08:58 Відповісти
Ну так є звільнення села- уже 15-го на тому напрямку спочатку контрнаступу
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16.08.2023 09:01 Відповісти
"Я казав і буду казати, що так війни не виграються."
То вперед-на передову. Чи хоча б у Генштаб-замість генералів. Та показуй, як вигравати. Чи будеш надалі повчати ЗСУ, одночасно обурюючись закриттям кордонів ?
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16.08.2023 09:51 Відповісти
Отличная новость с утра!
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16.08.2023 09:19 Відповісти
села варто відразу перейменовувати.

Завітне Бажання = Заповітне Бажання.

щоб кацап'ятиною більше не смерділо.
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16.08.2023 09:25 Відповісти
Заповітне звучить приємніше.
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16.08.2023 10:36 Відповісти
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16.08.2023 09:33 Відповісти
"Про це повідомила Маляр"? Ни о чем. Маляр - то такое....
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16.08.2023 09:42 Відповісти
На тобі актуальну карту.
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16.08.2023 09:54 Відповісти
Тобто сумарно 10 сіл чи навіть цілих 11 за 2,5 місяців наступу. Лишилось ще десь 2,5 місяця щоб можна було підводити висновки, на скільки ж ближче стали до Криму.
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16.08.2023 09:51 Відповісти
Наскільки взяття Бахмуту наблизило русню до Києва?
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16.08.2023 10:14 Відповісти
Десь однаково.
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16.08.2023 11:00 Відповісти
Але русня об'явила про стратегічну перемогу а-ля сталінград.
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16.08.2023 11:02 Відповісти
І що? Ми можемо так само об'явити стратегічну перемогу від взяття Токмаку чи Бахмуту. Але навіть взяти більш-менш пристойне місто як русня не виходить.
Тобто навіть твої порівняння не на користь України.
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16.08.2023 11:11 Відповісти
Менше прив'язуватись до якихось дат і міст потрібно.
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16.08.2023 11:13 Відповісти
Дати тут ні до чого. Наступ не може тривати рік, тобто листопад и фсьо, що змогли відвоювати, те і зафіксується. Навіть якщо це лише 10 сіл.
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16.08.2023 11:17 Відповісти
Це звідки такі висновки? Ви обізнані у планах нашого командування і західних союзників?
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16.08.2023 11:19 Відповісти
Це просто в силу об'єктивних причин, погоди і грунту. Чи які причини зупинили минулорічний наступ після листопада?
Генштаб може планувати що завгодно, але в нього обмежені ресурси та час.
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16.08.2023 11:23 Відповісти
Русня наступала на Северодонецьк-Лисичанськ навесні, погода і грунт їй не завадили.
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16.08.2023 11:27 Відповісти
Добре, припустимо що так, хоча я немов би писав про осінь та зиму, то до чого ти розказуєш про весну та травень.
То що українська армія робила з грудня по червень, чому не наступала? Де був генштаб і його плани?
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16.08.2023 11:31 Відповісти
Про плани ГШ ЗСУ запитання сюди: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine тому що я відповіді не знаю.
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16.08.2023 11:33 Відповісти
Та звісно що ти не знаєш. Але мабуть і в минулому році зупинитися на півроку у генштабу намірів не було. Чи їм подобається звільняти теріторії роками?
Тож в цьому році все також зупиниться в силу погоди, втрат і ресурсів. Наступальні операції роками не тривають, хоча ти можеш вірити в що завгодно.
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16.08.2023 11:39 Відповісти
Генштаб вирішує, і я вірю в те, що вирішує він правильно.
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16.08.2023 11:41 Відповісти
Я не твою віру обговорюю, можеш вірити хоч у макаронного монстра. А про об'єктивні фактори.
Генштаб може що завгодно вирішувати, але своїх цілей він досягає далеко не завжди.
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16.08.2023 11:44 Відповісти
А от і подивимось, чого досягне.
Коментарі з Інтернету на це впливати не будуть.
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16.08.2023 11:46 Відповісти
Звісно, коли на Заході констатують кінець "контрнаступу" і можна буде підводити підсумки по досягненням, тоді я в тебе спитаю, чий з коментарів з інтернету був вірніший - мій чи твій.
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16.08.2023 11:52 Відповісти
А вам від цього легше стане?
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16.08.2023 11:56 Відповісти
Стане мені легше чи ні, це особисте питання накшталт того, що ти робиш задля перемоги.
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16.08.2023 12:04 Відповісти
Значить, як і ви, маю право здогадатись, що таки стане легше.
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16.08.2023 12:06 Відповісти
Так само як і я маю право здогадатись що ні в яке ТЦК ти не ходив, ні на яку перемогу не працюєш, бо сидіння на цензорі і розповіді про кордони 91 це не праця не перемогу.
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16.08.2023 12:12 Відповісти
Ну, коли немає поточної робочої задачі, можна і побазікати в інтернетах, законом не забороняється.
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16.08.2023 12:17 Відповісти
гівніт - стули свою гнилу пельку
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16.08.2023 22:10 Відповісти
пнх бидло.
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17.08.2023 00:36 Відповісти
Героям слава !!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.08.2023 10:12 Відповісти
Боже бережи нашіх воїнів!
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16.08.2023 10:25 Відповісти
То добре, але якою ціною. Я думав орки звідти втечуть щойно ЗСУ звільнили Старомайорське. Тепер надіюсь ЗСУ не доведеться ціною надзусиль звільняти Завітне Бажання, орки відступлять звідти хоча би в Старомлинівку.
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16.08.2023 10:25 Відповісти
Російські хробаки не сидять склавши руки, а будують багатоешелоновану оборону на усіх окупованих територіях. Кожен наступний крок буде важким і кривавим для ЗСУ.
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16.08.2023 10:39 Відповісти
Глуху оборону краше закидати дронами-камикадзе по типу шахедів та поливати з рсзо. Але я не експерт.
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16.08.2023 23:06 Відповісти
Слава Українському Війську !
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16.08.2023 10:39 Відповісти
Слава Украине!
Однако простой тактический успех дался очень тяжело....
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16.08.2023 13:41 Відповісти
козломордые нарыли три линии обороны, а теперь вопрос к отупевшим зелеДрочерам сколько организовал линий обороны бенин, Оманский Нарик зная о войне как минимум за пол гола????
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16.08.2023 15:33 Відповісти
Ох, уж ці випєндрьожники з 35-ої!
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16.08.2023 15:52 Відповісти
Редактори! Така гарна новина, і таке "поламане" відео. Сором.
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16.08.2023 17:08 Відповісти
З огляду на статичний логотип редактори цензорнет не причетні. Відео очевидно робилося швидкоруч "на колінці" у бліндажі на передовій лінії, а там і так не до "кіна". Подяка що хоч так донесли наглядну інформацію неймовірні українські Воїни з великої букви.
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16.08.2023 21:11 Відповісти
Сам я родом из Прокопьевска (Сибирь), жду когда освободят Новопрокопьевку!
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16.08.2023 22:36 Відповісти
 
 