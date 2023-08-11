Українські воїни заходять у село Роботине на Запоріжжі. ВIДЕО

Українські воїни зайшли у село Роботине Запорізької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на ТГ-каналі Бутусов+.

"Наші бійці на околицях н.п. Роботине! На відео можна побачити пошкоджену техніку окупантів, зокрема сучасну БМП-3", - зазначається у повідомленні.

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