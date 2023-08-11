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Украинские воины заходят в село Работино в Запорожской области. ВИДЕО

Украинские воины зашли в село Работино Запорожской области.

Об этом на своей странице в соцсети пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Наши бойцы в окрестностях н.п. Работино! На видео можно увидеть поврежденную технику оккупантов, в частности современную БМП-3", - отмечает он и публикует видео.

Также читайте: ВСУ с помощью HIMARS уничтожают российский РСЗО "Ураган" на Запорожском направлении. ВИДЕО

Автор: 

освобождение (565) Запорожская область (3086) боевые действия (4053)


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Топ комментарии
+62
Це гарна новина...
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11.08.2023 12:25
+60
Бережи Вас Боже Воїни!
Глибока шана та вічна память усім полеглим за Україну Воїнам!
Слава ЗСУ!
@уйло воно і є @уйло!
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11.08.2023 12:27
+55
Очь такі серіали треба знімати за дкржавний кошт! Документальні. Багатосерійні. А не лабуду про трьох узиляриів і Поворознюка!
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11.08.2023 12:30
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Це гарна новина...
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11.08.2023 12:25 Ответить
Уже як 2 дні. Новина таки добра, та і Урожайне також радує.
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11.08.2023 13:55 Ответить
Коли б вже черга і до Києва дійшла, звільнити від зеригоАналівської наволочі, що засіла у владі.
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11.08.2023 21:07 Ответить
Бережи Вас Боже Воїни!
Глибока шана та вічна память усім полеглим за Україну Воїнам!
Слава ЗСУ!
@уйло воно і є @уйло!
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11.08.2023 12:27 Ответить
ЗСУ Слава! *****
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12.08.2023 09:57 Ответить
підбиту кацаптехніку давно на Хрещатику не виставляли... скучаю без солодкого аромату підгорівших раша-фашистів...
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11.08.2023 12:27 Ответить
Однозначно Київ зачекався !
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11.08.2023 12:30 Ответить
Героям Слава!
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11.08.2023 12:28 Ответить
Беху 3-шку на гивно) Вдачі Вам, воїни!!!!
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11.08.2023 12:29 Ответить
Очень лаконично сказал военный ВСУ при входе в освобожденное село.

Прямо-таки римский Катон в камуфляже:

"Путин ты пуйло и знай, что весь твой русский мир погибнет вместе с тобой."
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12.08.2023 04:47 Ответить
Очь такі серіали треба знімати за дкржавний кошт! Документальні. Багатосерійні. А не лабуду про трьох узиляриів і Поворознюка!
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11.08.2023 12:30 Ответить
лабуда буде вам вдячна за її рекламу...
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11.08.2023 13:01 Ответить
Нехай вам, хлопці, ЩАСТИТЬ. Завжди. Слава Україні !
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11.08.2023 12:31 Ответить
Героям Слава!
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11.08.2023 14:04 Ответить
Господи допоможи Українським воїнам 🙏
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11.08.2023 12:31 Ответить
Дякуємо,вам! Ви Герої ! Розуміємо,як важко дається кожен метр нашої землі! Але орки запам'ятають назавжди: Україна була,є і буде!
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11.08.2023 12:31 Ответить
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11.08.2023 12:33 Ответить
внезапно и без обьявления...аяяй
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11.08.2023 12:56 Ответить
ох і тяжко далось те роботино. і то ще до кінця не звільнено.
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11.08.2023 12:34 Ответить
Дорогу здолає той, хто йде, а швидко тільки кішки родять!
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11.08.2023 12:55 Ответить
Кляте Работино
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11.08.2023 12:34 Ответить
Коментатор має рацію….
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11.08.2023 12:49 Ответить
Все одно репаются жопи оркiв пiд натиском ЗСУ....два мiсяца стояли пiд Роботине та всеж проломили скотиняк.
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11.08.2023 12:53 Ответить
"Стояли", чи йшли до нього та воювали?! Обережніше зі словами!
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11.08.2023 12:58 Ответить
Смерть свинорусам!
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11.08.2023 12:54 Ответить
По одному. Із великою дистанцією один між одним. Мені це подобається.
Нарешті здається стада відходять в минуле.
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11.08.2023 12:57 Ответить
Нагадай коли ти "стадо" у атаці бачив останній раз?! Думаю що усі ми, вірніше наші, як то кажуть, батьки та діди, у один і той самий час у 2-й світовій війні і виключно з боку "Червоної армії" під керівництвом комуністів!!!
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11.08.2023 13:01 Ответить
Наші бригади дуже сильно відрізняються одна від одної по виучці, досвіду, оснащеності і т.п.. Так ось я стараюсь сильно не роздувати наші зашквари коли це не приносить ніяких висновків чи покращень (хоча міг би кинути відео від русні, но навіщо?), що до стад то одна бригада навчена інструкторами НАТО так ходила ще місяць назад. А рік назад збиратись в СТАДА було нормою взагалі майже для всієї нашої армії, бо всіх вчили марширувати колонами, всі ******* зібратись щоб поговорити, щоб встати для колективної фоточки і т.п. що призводило (і навіть зараз росіяни хоч і рідко но публікують відео) до одномоментних втрат по пару десятків тобто всіх членів стада одним прильотом.
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11.08.2023 13:41 Ответить
усе що ви сказали, або перекручування фактів або взагалі російська ІПСОшечка.
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11.08.2023 17:10 Ответить
Марширування колонами це перекручення фактів чи російська іпсошка? 🤡

А то я ніяк не можу оприділитись до чого це віднести... 😂

P.S. Як бачите на відео у статті солдати не марширують колоною, а йдуть по одному тримаючи дистанцію що повністю заперечує тому як колись вчилось по моральнозастарівшім смертельно шкідливим нормам. Так колись в часи холодної зброї було дуже важливим тримати стрій та відчуття ліктя, но зараз...
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11.08.2023 18:06 Ответить
неу нас таке любмли- будучи резервистом- в 6 ранку- весь бат шикувався на плацу- слухали командира а потім ходили на завтрак коглоною . Бат мотозабезпечення сухопутного командування кстаті у Києві
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11.08.2023 20:28 Ответить
Прикол в тому що росіяни так досі роблять (щоб офіцер міг порахувати, оглянути і т.п.), бо якщо не робитимуть то розбіжаться, *********** і т.п.:



Ну і у нас бувають з цим проблеми... Хоча ми боремось та викорінюємо.
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12.08.2023 07:34 Ответить
Героям слава !!!
Бережи та допомагай вам Господь, рідненькі
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11.08.2023 13:02 Ответить

Це тільки перша більш-менш серйозна лінія. По-справжньому потужні рубежі на 15 км південніше.
Дальше идет вторая и главная полоса русских укреплений. Она проходит через село Сладкая Балка и растягивается на километры в обе стороны от него. Эта линия находится уже в 10-15 км от передовых позиций РФ и отличается массивными многослойными траншеями с противотанковыми рвами и "зубами дракона", а также обширными минными полями. Эти укрепления образуют почти равномерно непрерывный оборонительный пояс, который идет паралельно линии фронта, и построен на глубину в 3-4 км: "Русские могут развернуть несколько батальонов пехоты вдоль этого оборонительного пояса"
І це все з'явилось трохи більше ніж за півроку.
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11.08.2023 13:09 Ответить
Верещучка зарєшає з розмінуванням.
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11.08.2023 13:17 Ответить
Немає коли їй, вона гімнокоридор з кацапії через північний кордон організує. Мало їй Криму, ***.
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11.08.2023 13:19 Ответить
на тих лініях у московитів вже нема дуже кого поставити. вони вже давно тянули з них на першу лінію
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11.08.2023 14:11 Ответить
Ой не кажіть. Чого-чого, а дурного м'яса там до біса.
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11.08.2023 14:36 Ответить
Сенс "повільного" наступу і був в тому, аби розпатрати всі кадрові резерви засрашинців, виявити та примусити до "роботи" всі артилерійські підрозділи.

Ігор Демків трішки перебільшує, звісно, щодо "нема кого", але не дуже. ЗСУ за 2 місяці реально порепало більшість боєздатних підрозділів, які рашковани зібрали для "оборони". При цьому ГШ ЗСУ так і не ввів у бій навіть третину наявних підрозділів, а рашковани на деяких ділянках почали одні і ті ж підрозділи ганяти з фланга на фланг чи не щотижня - бо "м'яса" багато, а тих, хто зможе в укріпленнях оборонятися - з кожним днем все менше і менше.

Рашковани можуть хоч 10-метровий рівчаки вирити на шляху наступу ЗСУ та заставити все бетонними ДОТ-ами. Але якщо ці укріплення не будуть захищати боєздатні підрозділи при підтримці вправної арти - ті укріплення залишаться просто елементами пейзажу, як залишилась "елементом пейзажу" лінія укріплень по кордону 1939 року, де були і рівчаки, і ДОТ-и і що завгодно. Але фашисти розгромили комуняк ще на кордоні, а ППД - розбомбили в перші ж ночі - і до укріпленої ліній дістались порепані залишки "захисників", які там і не залишились, бо не було вже ані особового складу боєздатного, ані БК.
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11.08.2023 19:04 Ответить
Задум ГШ дійсно такий, і він виконується, та ми не знаємо реальної кількості наявних у нас і у русні ресурсів. Без цього можна спекулювати на темі до нескінченності та з нульовим результатом.
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12.08.2023 08:45 Ответить
1. У нас (за допомогою союзників) є супутникова розвідка. Різноманітна. У засрашинців - фактично немає, або епізодична. Тож, впевнений, ГШ ЗСУ володіє інформацією щодо кількості та розташування резервів/ресурсів рашкованів - значно в більшому обсязі, ніж рашковани знають про ЗСУ.
2. У вас - спекуляції, а в мене роздуми на основі впевненості та віри в ГШ ЗСУ, який за 1.5 роки війни проти значно більшого та значно оснащенішого супротивника - не допустив ні однієї помилки оперативного масштабу. Це неможливо на протязі такого строку без впевненої переваги у розвідці.
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12.08.2023 20:00 Ответить
Русня знає про нас набагато більше, ніж ми про неї. Тому що у русні є щонайменше д'Єрьмак.
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14.08.2023 10:58 Ответить
Тільки дебіл після 1.5 років повномасштабної війни ще повторює ідіотську мантру "дєрьмак - агент засрашинців". Очевидно, що якби так було, то Україна би програвала (і вже програла б) війну - бо ракети б летіли акуратно в скупчення особового складу та техніки, відомі "дєрьмаку", а вся допомога Заходу була би зірвана - бо в "дєрьмака" достатньо важелів, аби зірвати будь-що в країні.

Тож я задаю пряме тобі питання: ти дебіл чи провокатор?
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14.08.2023 12:27 Ответить
Ані те, ані друге. Чи може вважаєте, що бардак з закупівлею пального на рівному місці утворився? Нормальний державник би викликав на килим всіх причетних і наказав знайти рішення, інакше - відставка.
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14.08.2023 12:40 Ответить
Як вправно ти, провокатор, перестрибнув з "дєрьмак здасть всі секрети ЗСУ" (і цьому немає ні одного підтвердження) до "дєрьмак створив бардак на паливному ринку".

Пащеку завали, вилупок провокаторський.
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14.08.2023 21:05 Ответить
Хто відповів за "Вагнєргєйт", крім безпосередніх виконавців?
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15.08.2023 09:24 Ответить
О як вправно ти скачеш. Вже третю якусь тему намагаєшся обговорити, від волікаючи увагу від головного.

Повертаємось до головного: ГШ знає, що робить, треба йому допомагати. А ти бридкий провокатор, якщо в контексті обговорення ЗСУ та ГШ ЗСУ намагаєшся приплести якогось корупціонера "дєрьмака".
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15.08.2023 13:00 Ответить
ГШ - це єдина структура в країні, яка дійсно діє в її інтересах.
У всіх інших - інтереси не державні, а шкурні. Росія має гроші та політичну волю, платить краще, отже, багато хто працює на користь росії.
Чи може ви вважаєте, що д'Єрьмак - це і є рятівник України? Робить все можливе для її виживання? А хто він такий, щоб очолювати переговори з "формули миру" ()? В його https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 посадові обов'язки це не входить. Звідки такі повноваження?
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15.08.2023 13:16 Ответить
Слава нашим захисникам!!! Дякуємо за захист! Героя Слава!!! Нехай щастить!💛💙🍀✌️💪👏👏👏🙏🙏🙏❤️
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11.08.2023 13:24 Ответить
Чудово , а що по Урожайному, хто знає?
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11.08.2023 13:30 Ответить
Медленно, но неуклонно. Дойдем и до Мелитополя, и до Джанкоя, и до Севастополя, и до Керчи. Интересно, Димон успеет застрелиться, когда про освобождение Керчи утром с перепоя прочитает?
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11.08.2023 13:37 Ответить
На прикладі Роботине: 6.4 км за 60 днів.


До Токмака: ще 22 км . Якщо допустити, що наше просування - це лінійна функція, то 206 днів.

Мелітополь, Джанкой, Севастопіль, Керч..."дімон мєдвєдєв" до тих пір здохне від алкогольного отруєння чи просто від старості.
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11.08.2023 14:08 Ответить
Тут нужно учитывать, что эти 6,4 км это подготовленная оборонительная полоса, залитая бетоном по самые уши. Закончатся полосы - и продвижение будет быстрее.
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11.08.2023 14:42 Ответить
Якщо відкрити deep state та врубити режим "fortifications" , складається враження, що найскладніше тільки попереду.
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11.08.2023 14:44 Ответить
...."создается впечатление что самое удобное только впереди?"
извини, не очень знаю язык.
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11.08.2023 14:49 Ответить
Самое сложное впереди.
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11.08.2023 15:02 Ответить
Для захисту "фортифікацій" потрібні боєздатні підрозділи. А сенс "повільного" наступу в тому і був, аби порепати всі наявні резерви рашкованів.

Ну от уявіть, що ГШ ЗСУ "кинув" у бій, одразу, всі наявні підрозділи. Рашковани при цьому - боєздатні і ще не порепані, сидять в бетонних ДОТ-ах і мають сотні ще не виявлених ЗСУ батарей, які тільки і чекають, коли українці "валять колонами".

Ідіотизм? Ідіотизм очевидний. Але більшість "оглядачів", мабуть, сподівались саме на таке - "одним рішучим ударом, рівними колонами, верхи на Леопардах"... Ага, 47 бригада, он, спробувала, по наказу якогось дебіла...
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11.08.2023 19:09 Ответить
Я теж шаную формулу S=v*t, але швидкість не є константою.
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11.08.2023 14:56 Ответить
Ігор, ти теж будеш шагати*?
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11.08.2023 16:09 Ответить
Крокувати?
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11.08.2023 17:52 Ответить
«Українці, незважаючи ні на що, спромоглися відтіснити росіян на оборонні позиції, що саме по собі є дивом, враховуючи стан української армії на момент вторгнення РФ».
«І ви бачили, що з усього світу йде потік підтримки, щоб надати їм неймовірні та значні бойові можливості та підготовку. Тому, враховуючи все це, я вважаю важливим поглянути на це в перспективі з погляду можливостей, які вони змогли розвинути та реалізувати за дуже короткий проміжок часу»,--Спікер Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер
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11.08.2023 13:41 Ответить
Доки українці говоритимуть мовою окупантів - рускій мір не зникне на нашій території
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11.08.2023 14:04 Ответить
Еще один небольшой успех. Из цепочки таких успехов сложится победа.
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11.08.2023 14:40 Ответить
Хлопченя НАШI!❤️
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11.08.2023 15:14 Ответить
Беха несвіжа,стежка протоптана кругом неї явно не сьогодні,але все одно приємно.
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11.08.2023 16:34 Ответить
Назва Зуби дракона ввійшла в історію від назви оборонних споруд Східної Пруссії у другій війні. Тема Східно-Пруської операції ЧА ніколи не дебатувалась в історії. При обговоренні плану зимової кампанії маршал Жора настояв на проведенні фронтальних ударів на Берлін і на Кенігсберг, мовляв німці не витримають потужних ударів і обовязково втечуть. 14 січня 45 почався наступ. Фронтальний удар на Кенігсберг не вдався. 3 БФ за два тижні пройшов до 20 км. Як записано в історії ВОВ часів Хрущова, фронт за два тижні втратив до 30 відсотків особового складу тому з лютого перенесли удари на північ та південний захід. Пробили тільки вузький коридор до моря біля Гданська. А потім були змушені проводити операцію в Померанії. Маршал Жора, як завжди викрутився, поклав відповідальність за повільне просування на Рокосовського та Черняховського, який загинув саме в коридорі біля Гданьська, навіть описав це в книженції. А потім придумали відмазку - ми достроково проводили операцію, щоб спасти союзників в Арденнах. Хоча там все було закінчене раніше без допомоги Сталіна. На ура не прорвали, втрати катастрофічні після 1942 року, тому і замовчали. І зараз "зацікавлені сторони" твердять, успіху нема.темп втрачено нічого не вийде. І все в унісон з "той стороной"
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11.08.2023 16:49 Ответить
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12.08.2023 02:18 Ответить
 
 