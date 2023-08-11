Украинские воины заходят в село Работино в Запорожской области. ВИДЕО
Украинские воины зашли в село Работино Запорожской области.
Об этом на своей странице в соцсети пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Наши бойцы в окрестностях н.п. Работино! На видео можно увидеть поврежденную технику оккупантов, в частности современную БМП-3", - отмечает он и публикует видео.
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+62 Александр Чуднивец #474549
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+60 Darnytsya Kyiv
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+55 Rostyslav Komarnytsky
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Глибока шана та вічна память усім полеглим за Україну Воїнам!
Слава ЗСУ!
@уйло воно і є @уйло!
Прямо-таки римский Катон в камуфляже:
"Путин ты пуйло и знай, что весь твой русский мир погибнет вместе с тобой."
Нарешті здається стада відходять в минуле.
А то я ніяк не можу оприділитись до чого це віднести... 😂
P.S. Як бачите на відео у статті солдати не марширують колоною, а йдуть по одному тримаючи дистанцію що повністю заперечує тому як колись вчилось по моральнозастарівшім смертельно шкідливим нормам. Так колись в часи холодної зброї було дуже важливим тримати стрій та відчуття ліктя, но зараз...
Ну і у нас бувають з цим проблеми... Хоча ми боремось та викорінюємо.
Бережи та допомагай вам Господь, рідненькі
Це тільки перша більш-менш серйозна лінія. По-справжньому потужні рубежі на 15 км південніше.
Дальше идет вторая и главная полоса русских укреплений. Она проходит через село Сладкая Балка и растягивается на километры в обе стороны от него. Эта линия находится уже в 10-15 км от передовых позиций РФ и отличается массивными многослойными траншеями с противотанковыми рвами и "зубами дракона", а также обширными минными полями. Эти укрепления образуют почти равномерно непрерывный оборонительный пояс, который идет паралельно линии фронта, и построен на глубину в 3-4 км: "Русские могут развернуть несколько батальонов пехоты вдоль этого оборонительного пояса"
І це все з'явилось трохи більше ніж за півроку.
Ігор Демків трішки перебільшує, звісно, щодо "нема кого", але не дуже. ЗСУ за 2 місяці реально порепало більшість боєздатних підрозділів, які рашковани зібрали для "оборони". При цьому ГШ ЗСУ так і не ввів у бій навіть третину наявних підрозділів, а рашковани на деяких ділянках почали одні і ті ж підрозділи ганяти з фланга на фланг чи не щотижня - бо "м'яса" багато, а тих, хто зможе в укріпленнях оборонятися - з кожним днем все менше і менше.
Рашковани можуть хоч 10-метровий рівчаки вирити на шляху наступу ЗСУ та заставити все бетонними ДОТ-ами. Але якщо ці укріплення не будуть захищати боєздатні підрозділи при підтримці вправної арти - ті укріплення залишаться просто елементами пейзажу, як залишилась "елементом пейзажу" лінія укріплень по кордону 1939 року, де були і рівчаки, і ДОТ-и і що завгодно. Але фашисти розгромили комуняк ще на кордоні, а ППД - розбомбили в перші ж ночі - і до укріпленої ліній дістались порепані залишки "захисників", які там і не залишились, бо не було вже ані особового складу боєздатного, ані БК.
2. У вас - спекуляції, а в мене роздуми на основі впевненості та віри в ГШ ЗСУ, який за 1.5 роки війни проти значно більшого та значно оснащенішого супротивника - не допустив ні однієї помилки оперативного масштабу. Це неможливо на протязі такого строку без впевненої переваги у розвідці.
Тож я задаю пряме тобі питання: ти дебіл чи провокатор?
Пащеку завали, вилупок провокаторський.
Повертаємось до головного: ГШ знає, що робить, треба йому допомагати. А ти бридкий провокатор, якщо в контексті обговорення ЗСУ та ГШ ЗСУ намагаєшся приплести якогось корупціонера "дєрьмака".
У всіх інших - інтереси не державні, а шкурні. Росія має гроші та політичну волю, платить краще, отже, багато хто працює на користь росії.
Чи може ви вважаєте, що д'Єрьмак - це і є рятівник України? Робить все можливе для її виживання? А хто він такий, щоб очолювати переговори з "формули миру" ()? В його https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D1%83_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 посадові обов'язки це не входить. Звідки такі повноваження?
До Токмака: ще 22 км . Якщо допустити, що наше просування - це лінійна функція, то 206 днів.
Мелітополь, Джанкой, Севастопіль, Керч..."дімон мєдвєдєв" до тих пір здохне від алкогольного отруєння чи просто від старості.
извини, не очень знаю язык.
Ну от уявіть, що ГШ ЗСУ "кинув" у бій, одразу, всі наявні підрозділи. Рашковани при цьому - боєздатні і ще не порепані, сидять в бетонних ДОТ-ах і мають сотні ще не виявлених ЗСУ батарей, які тільки і чекають, коли українці "валять колонами".
Ідіотизм? Ідіотизм очевидний. Але більшість "оглядачів", мабуть, сподівались саме на таке - "одним рішучим ударом, рівними колонами, верхи на Леопардах"... Ага, 47 бригада, он, спробувала, по наказу якогось дебіла...
«І ви бачили, що з усього світу йде потік підтримки, щоб надати їм неймовірні та значні бойові можливості та підготовку. Тому, враховуючи все це, я вважаю важливим поглянути на це в перспективі з погляду можливостей, які вони змогли розвинути та реалізувати за дуже короткий проміжок часу»,--Спікер Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер