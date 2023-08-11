Украинские воины заходят в село Работино в Запорожской области. ВИДЕО

Украинские воины зашли в село Работино Запорожской области.

Об этом на своей странице в соцсети пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Наши бойцы в окрестностях н.п. Работино! На видео можно увидеть поврежденную технику оккупантов, в частности современную БМП-3", - отмечает он и публикует видео.

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