Тіло ліквідованого окупанта лежить на узбіччі поблизу рекламного плаката армії РФ. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмоване тіло ліквідованого окупанта, що валяється на узбіччі поблизу рекламного щита з плакатом армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник був ліквідований українськими воїнами під час, ймовірно, курської операції.

Дивіться також: Росіянин із шевроном "V" та прапором РФ у руках загинув від поранення у зад після скиду з українського дрона. ВIДЕО