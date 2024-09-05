Тіло ліквідованого окупанта лежить на узбіччі поблизу рекламного плаката армії РФ. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмоване тіло ліквідованого окупанта, що валяється на узбіччі поблизу рекламного щита з плакатом армії РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбник був ліквідований українськими воїнами під час, ймовірно, курської операції.
Топ коментарі
+27 Яр Холодний
показати весь коментар05.09.2024 13:23
+14 saimansay
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+8 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар05.09.2024 13:27
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Іх притримують для ІПСО - колись в один момент вивалять все і одразу.
тобі лише пост написати? впихнувши обов'язково туди свого коханця єрмака? У вас любов? довго?
Це у них, така ГОЙДА…
Смерть рашистам, за злочини в Україні, з лютого 2014 року!!
Думаєш совпадєніє?
Видно руки, видно ноги, видно сраку.
Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Поховали москаля у куфайці,
Видно руки, видно ноги, видно "пальці"."
("Комарик")