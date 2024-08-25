На ВОТ Луганщины россияне организовали новое идеологическое движение для школьников "Отряд первых"

На временно оккупированных территориях Луганщины россияне организовали новое школьное движение.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"С 1 сентября во всех классах будет сформирован "отряд первых", который подчиняется кремлевскому "движению первых". Вступление в отряд является добровольно-принудительным, - написали в ЦНС.

Также первоклассники будут становиться "сентябрятами" в принудительном порядке.

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В ЦНС отметили, что таким образом оккупанты планируют интегрировать детей в российское идеологическое пространство.

Центр национального сопротивления призывает родителей уделять больше времени патриотическому воспитанию детей в оккупации и передавать информацию о тех, кто ответственен за организацию промывки мозгов украинских детей по ссылке.