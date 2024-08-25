На ВОТ Луганщины россияне организовали новое идеологическое движение для школьников "Отряд первых"
На временно оккупированных территориях Луганщины россияне организовали новое школьное движение.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
"С 1 сентября во всех классах будет сформирован "отряд первых", который подчиняется кремлевскому "движению первых". Вступление в отряд является добровольно-принудительным, - написали в ЦНС.
Также первоклассники будут становиться "сентябрятами" в принудительном порядке.
В ЦНС отметили, что таким образом оккупанты планируют интегрировать детей в российское идеологическое пространство.
Центр национального сопротивления призывает родителей уделять больше времени патриотическому воспитанию детей в оккупации и передавать информацию о тех, кто ответственен за организацию промывки мозгов украинских детей по ссылке.
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я пионер даю пример курить табак гонять собак душить котов всегда готов
Кожного дня! Ввечері після школи галстук прався в теплій воді з господарським милом, бо порошка і мила звичайного небуло.
Вранці наступного дня перед школою - галстук прасувася з крохмалем - що бстояв як ленін.
Я нічого в житті взагалі не прасував праскою до того і після того як цей клятий галстук. Жесть.
"рівність" в совку - це був лише лозунг - насправді бідні були бідними, була еліта та багаті.
"червоні та чорні".
червоні - хто в червоний день калєндаря з червоним носом носив червоний прапор
чорні - хто на чорних волгах в чорну пору доби з чоргного входу магазину брали чорну ікру
Піонерів (як перекладаєтся, знаєте) ще не забули.
Ті ж яйця, тіко у профіль.
Піонер - новатор, зачинатель чого-небудь; людина, яка вперше проникає в новий, недосліджений край та освоює його, яка першою торує стежку в якій-небудь новій галузі діяльності.
У військовій справі "піонерами" ("першими") іменувалися саперні підрозділи що займалися штурмом фортець - копали "апроші"(траншеї для прихованого наближення до стін укріплень та підкопи під стіни - для руйнування стін підпалами та підривами порохом
Коротше кажучи - в РОсії посилено відбудовується Сталінський СРСР!!!