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На ВОТ Луганщины россияне организовали новое идеологическое движение для школьников "Отряд первых"

цнс

На временно оккупированных территориях Луганщины россияне организовали новое школьное движение.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"С 1 сентября во всех классах будет сформирован "отряд первых", который подчиняется кремлевскому "движению первых". Вступление в отряд является добровольно-принудительным, - написали в ЦНС.

Также первоклассники будут становиться "сентябрятами" в принудительном порядке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне увеличили количество проверок гражданского населения на оккупированных территориях юга, - Центр нацсопротивления

В ЦНС отметили, что таким образом оккупанты планируют интегрировать детей в российское идеологическое пространство.

Центр национального сопротивления призывает родителей уделять больше времени патриотическому воспитанию детей в оккупации и передавать информацию о тех, кто ответственен за организацию промывки мозгов украинских детей по ссылке.

Автор: 

пропаганда (3670) школа (3012) Центр национального сопротивления (559)


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Топ комментарии
+7
"отряд двухсотых" начало
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25.08.2024 14:09
+6
Готують мяско з какаяразніц...
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25.08.2024 13:46
+6
Ну - чого ти так? Вони дійсно будуть "першими" Бо їх першими пошлють під наші кулемети!
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25.08.2024 13:57
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Більше схоже на отряд последніх.
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25.08.2024 13:38 Ответить
Ну - чого ти так? Вони дійсно будуть "першими" Бо їх першими пошлють під наші кулемети!
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25.08.2024 13:57 Ответить
пам'ятаю своє піонерство - це був реально цирк а не політота, як і все в бувшому совку
я пионер даю пример курить табак гонять собак душить котов всегда готов
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25.08.2024 14:21 Ответить
Крім носіння галстука в школі - нічого про своє "піонерське минуле" згадать не можу Ну - ще на день народження Леніна варили кашу в лісі Але це було щось схоже на "пікнік" - ніж на офіційний захід Погода у нас в квітні була відносно сухою Ліс уже зеленів Було відносно тепло
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25.08.2024 14:27 Ответить
галстук піонера - це була реальна підготовка до боротьби "задєло-леніна"
Кожного дня! Ввечері після школи галстук прався в теплій воді з господарським милом, бо порошка і мила звичайного небуло.
Вранці наступного дня перед школою - галстук прасувася з крохмалем - що бстояв як ленін.
Я нічого в житті взагалі не прасував праскою до того і після того як цей клятий галстук. Жесть.
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25.08.2024 14:48 Ответить
Я подібним не займався! Було кілька галстуків Уже нейлонові Міняв їх час від часу Мати прала їх раз на тиждень разом з рештою одягу Висохли на мотузці - поклала в шафу Та й по тому
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25.08.2024 14:58 Ответить
В мене галстук із кишені не виймався.
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25.08.2024 15:30 Ответить
У кожного - по-своєму У мене "ідеали комунізму" ще в перші роки офіцерської служби "в жопі грали" - поки не побачив "справжніх комуністів" у практичній діяльності!
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25.08.2024 15:38 Ответить
"кілька галстуків" - за совка це заможня сім'я - точно з не колгоспників чи робітників...
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25.08.2024 18:54 Ответить
"Заздриш"?
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25.08.2024 20:17 Ответить
Не хотів образити - знаю.
"рівність" в совку - це був лише лозунг - насправді бідні були бідними, була еліта та багаті.
"червоні та чорні".
червоні - хто в червоний день калєндаря з червоним носом носив червоний прапор
чорні - хто на чорних волгах в чорну пору доби з чоргного входу магазину брали чорну ікру
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25.08.2024 20:20 Ответить
Що таке "сільська інтелігенція" - знаєш? На роботу ходили охайно вдягнуті - а на городах стояли раком як прості колгоспники
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25.08.2024 20:24 Ответить
Червона краватка...
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25.08.2024 17:13 Ответить
Хіба що виростуть десь на параші
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25.08.2024 14:35 Ответить
Хто? "Піонери"? Та у нас теж можуть такі знайтися! Пообіцяють "ніштяки" в школі (добрі оцінки чи ще щось) - і побіжать один поперед одного!
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25.08.2024 15:00 Ответить
"Отряд первых"
Піонерів (як перекладаєтся, знаєте) ще не забули.
Ті ж яйця, тіко у профіль.
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25.08.2024 13:39 Ответить
піонер - англосакске слово - не скрепно
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25.08.2024 18:55 Ответить
Кацапський дебілізм немає дна.
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25.08.2024 13:44 Ответить
Готують мяско з какаяразніц...
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25.08.2024 13:46 Ответить
Ну по-перше - це вже " плагіат" Самі тлумачать що це "загін перших" Але саме так іменувалися в СРСР "піонери"
Піонер - новатор, зачинатель чого-небудь; людина, яка вперше проникає в новий, недосліджений край та освоює його, яка першою торує стежку в якій-небудь новій галузі діяльності.
У військовій справі "піонерами" ("першими") іменувалися саперні підрозділи що займалися штурмом фортець - копали "апроші"(траншеї для прихованого наближення до стін укріплень та підкопи під стіни - для руйнування стін підпалами та підривами порохом
Коротше кажучи - в РОсії посилено відбудовується Сталінський СРСР!!!
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25.08.2024 13:56 Ответить
"отряд двухсотых" начало
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25.08.2024 14:09 Ответить
А по телевізору кажуть, щчо на ТОТ всі патріоти України, і треба відноситься з розумінням на прояви усякої *** ні з боку наших співвітчизників !
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25.08.2024 14:11 Ответить
"Отряд шестьорок"..
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25.08.2024 14:13 Ответить
Сентябрята, добрый дедушка Путин, партия большевиков (в госдуме)... Всё по кругу. Как ослик на мельнице.
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25.08.2024 14:18 Ответить
"Атряд ідущих нах@й " имени пока ненадолго живого Лени Пасечника.
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25.08.2024 14:40 Ответить
Не смішно. Промиють маленькі мізки, заповнять москальським шовінізмом і готова біомаса голосувати на референдумах за московію. Не ржати треба а українській владі впроваджувати загони джурів, бойових гопаківців та пластунів. Бо виростають какаяразніца аби комп'ютерні ігри не блокували.
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25.08.2024 15:00 Ответить
Станут "путирастами" и "мехесраньмудастами".
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25.08.2024 16:04 Ответить
Останніх кацапи знову проголосили "першими"... А от куди подіти дегенеративні гени батьків-алкоголіків?
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25.08.2024 16:36 Ответить
"первые" яких кинуть в м'ясорубку "за родину за путена".
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25.08.2024 16:50 Ответить
 
 