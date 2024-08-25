На ТОТ Луганщини росіяни організували новий ідеологічний рух для школярів "Отряд первых"

На тимчасово окупованих територіях Луганщини росіяни організували новий шкільний рух.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"З 1 вересня у всіх класах буде сформовано "загін перших", який підпорядковується кремлівському "руху перших". Вступ до загону є добровільно-примусовим, - написали в ЦНС.

Також першокласники ставатимуть "сєнтябрятами" в примусовому порядку.

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У ЦНС зауважили, що в такий спосіб окупанти планують інтегрувати дітей в російський ідеологічний простір.

Центр національно спротиву закликає батьків приділяти більше часу патріотичному вихованню дітей в окупації та передавати інформацію щодо тих, хто відповідальний за організацію промивання мізків українських дітей за посиланням.