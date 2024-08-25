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Новини
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На ТОТ Луганщини росіяни організували новий ідеологічний рух для школярів "Отряд первых"

цнс

На тимчасово окупованих територіях Луганщини росіяни організували новий шкільний рух.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"З 1 вересня у всіх класах буде сформовано "загін перших", який підпорядковується кремлівському "руху перших". Вступ до загону є добровільно-примусовим, - написали в ЦНС.

Також першокласники ставатимуть "сєнтябрятами" в примусовому порядку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни збільшили кількість перевірок цивільного населення на окупованих територіях півдня, - Центр нацспротиву

У ЦНС зауважили, що в такий спосіб окупанти планують інтегрувати дітей в російський ідеологічний простір.

Центр національно спротиву закликає батьків приділяти більше часу патріотичному вихованню дітей в окупації та передавати інформацію щодо тих, хто відповідальний за організацію промивання мізків українських дітей за посиланням.

Автор: 

пропаганда (2796) школа (2204) Центр національного спротиву (810)


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Топ коментарі
+7
"отряд двухсотых" начало
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25.08.2024 14:09
+6
Готують мяско з какаяразніц...
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25.08.2024 13:46
+6
Ну - чого ти так? Вони дійсно будуть "першими" Бо їх першими пошлють під наші кулемети!
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25.08.2024 13:57
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Більше схоже на отряд последніх.
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25.08.2024 13:38 Відповісти
Ну - чого ти так? Вони дійсно будуть "першими" Бо їх першими пошлють під наші кулемети!
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25.08.2024 13:57 Відповісти
пам'ятаю своє піонерство - це був реально цирк а не політота, як і все в бувшому совку
я пионер даю пример курить табак гонять собак душить котов всегда готов
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25.08.2024 14:21 Відповісти
Крім носіння галстука в школі - нічого про своє "піонерське минуле" згадать не можу Ну - ще на день народження Леніна варили кашу в лісі Але це було щось схоже на "пікнік" - ніж на офіційний захід Погода у нас в квітні була відносно сухою Ліс уже зеленів Було відносно тепло
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25.08.2024 14:27 Відповісти
галстук піонера - це була реальна підготовка до боротьби "задєло-леніна"
Кожного дня! Ввечері після школи галстук прався в теплій воді з господарським милом, бо порошка і мила звичайного небуло.
Вранці наступного дня перед школою - галстук прасувася з крохмалем - що бстояв як ленін.
Я нічого в житті взагалі не прасував праскою до того і після того як цей клятий галстук. Жесть.
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25.08.2024 14:48 Відповісти
Я подібним не займався! Було кілька галстуків Уже нейлонові Міняв їх час від часу Мати прала їх раз на тиждень разом з рештою одягу Висохли на мотузці - поклала в шафу Та й по тому
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25.08.2024 14:58 Відповісти
В мене галстук із кишені не виймався.
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25.08.2024 15:30 Відповісти
У кожного - по-своєму У мене "ідеали комунізму" ще в перші роки офіцерської служби "в жопі грали" - поки не побачив "справжніх комуністів" у практичній діяльності!
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25.08.2024 15:38 Відповісти
"кілька галстуків" - за совка це заможня сім'я - точно з не колгоспників чи робітників...
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25.08.2024 18:54 Відповісти
"Заздриш"?
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25.08.2024 20:17 Відповісти
Не хотів образити - знаю.
"рівність" в совку - це був лише лозунг - насправді бідні були бідними, була еліта та багаті.
"червоні та чорні".
червоні - хто в червоний день калєндаря з червоним носом носив червоний прапор
чорні - хто на чорних волгах в чорну пору доби з чоргного входу магазину брали чорну ікру
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25.08.2024 20:20 Відповісти
Що таке "сільська інтелігенція" - знаєш? На роботу ходили охайно вдягнуті - а на городах стояли раком як прості колгоспники
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25.08.2024 20:24 Відповісти
Червона краватка...
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25.08.2024 17:13 Відповісти
Хіба що виростуть десь на параші
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25.08.2024 14:35 Відповісти
Хто? "Піонери"? Та у нас теж можуть такі знайтися! Пообіцяють "ніштяки" в школі (добрі оцінки чи ще щось) - і побіжать один поперед одного!
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25.08.2024 15:00 Відповісти
"Отряд первых"
Піонерів (як перекладаєтся, знаєте) ще не забули.
Ті ж яйця, тіко у профіль.
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25.08.2024 13:39 Відповісти
піонер - англосакске слово - не скрепно
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25.08.2024 18:55 Відповісти
Кацапський дебілізм немає дна.
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25.08.2024 13:44 Відповісти
Готують мяско з какаяразніц...
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25.08.2024 13:46 Відповісти
Ну по-перше - це вже " плагіат" Самі тлумачать що це "загін перших" Але саме так іменувалися в СРСР "піонери"
Піонер - новатор, зачинатель чого-небудь; людина, яка вперше проникає в новий, недосліджений край та освоює його, яка першою торує стежку в якій-небудь новій галузі діяльності.
У військовій справі "піонерами" ("першими") іменувалися саперні підрозділи що займалися штурмом фортець - копали "апроші"(траншеї для прихованого наближення до стін укріплень та підкопи під стіни - для руйнування стін підпалами та підривами порохом
Коротше кажучи - в РОсії посилено відбудовується Сталінський СРСР!!!
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25.08.2024 13:56 Відповісти
"отряд двухсотых" начало
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25.08.2024 14:09 Відповісти
А по телевізору кажуть, щчо на ТОТ всі патріоти України, і треба відноситься з розумінням на прояви усякої *** ні з боку наших співвітчизників !
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25.08.2024 14:11 Відповісти
"Отряд шестьорок"..
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25.08.2024 14:13 Відповісти
Сентябрята, добрый дедушка Путин, партия большевиков (в госдуме)... Всё по кругу. Как ослик на мельнице.
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25.08.2024 14:18 Відповісти
"Атряд ідущих нах@й " имени пока ненадолго живого Лени Пасечника.
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25.08.2024 14:40 Відповісти
Не смішно. Промиють маленькі мізки, заповнять москальським шовінізмом і готова біомаса голосувати на референдумах за московію. Не ржати треба а українській владі впроваджувати загони джурів, бойових гопаківців та пластунів. Бо виростають какаяразніца аби комп'ютерні ігри не блокували.
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25.08.2024 15:00 Відповісти
Станут "путирастами" и "мехесраньмудастами".
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25.08.2024 16:04 Відповісти
Останніх кацапи знову проголосили "першими"... А от куди подіти дегенеративні гени батьків-алкоголіків?
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25.08.2024 16:36 Відповісти
"первые" яких кинуть в м'ясорубку "за родину за путена".
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25.08.2024 16:50 Відповісти
 
 