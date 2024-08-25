На ТОТ Луганщини росіяни організували новий ідеологічний рух для школярів "Отряд первых"
На тимчасово окупованих територіях Луганщини росіяни організували новий шкільний рух.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
"З 1 вересня у всіх класах буде сформовано "загін перших", який підпорядковується кремлівському "руху перших". Вступ до загону є добровільно-примусовим, - написали в ЦНС.
Також першокласники ставатимуть "сєнтябрятами" в примусовому порядку.
У ЦНС зауважили, що в такий спосіб окупанти планують інтегрувати дітей в російський ідеологічний простір.
Центр національно спротиву закликає батьків приділяти більше часу патріотичному вихованню дітей в окупації та передавати інформацію щодо тих, хто відповідальний за організацію промивання мізків українських дітей за посиланням.
Будь ласка, зачекайте...
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я пионер даю пример курить табак гонять собак душить котов всегда готов
Кожного дня! Ввечері після школи галстук прався в теплій воді з господарським милом, бо порошка і мила звичайного небуло.
Вранці наступного дня перед школою - галстук прасувася з крохмалем - що бстояв як ленін.
Я нічого в житті взагалі не прасував праскою до того і після того як цей клятий галстук. Жесть.
"рівність" в совку - це був лише лозунг - насправді бідні були бідними, була еліта та багаті.
"червоні та чорні".
червоні - хто в червоний день калєндаря з червоним носом носив червоний прапор
чорні - хто на чорних волгах в чорну пору доби з чоргного входу магазину брали чорну ікру
Піонерів (як перекладаєтся, знаєте) ще не забули.
Ті ж яйця, тіко у профіль.
Піонер - новатор, зачинатель чого-небудь; людина, яка вперше проникає в новий, недосліджений край та освоює його, яка першою торує стежку в якій-небудь новій галузі діяльності.
У військовій справі "піонерами" ("першими") іменувалися саперні підрозділи що займалися штурмом фортець - копали "апроші"(траншеї для прихованого наближення до стін укріплень та підкопи під стіни - для руйнування стін підпалами та підривами порохом
Коротше кажучи - в РОсії посилено відбудовується Сталінський СРСР!!!