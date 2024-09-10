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Россияне привлекают учителей на ВОТ для выявления проукраински настроенных жителей через влияние на их детей, - Центр нацсопротивления

Росіяни шукають проукраїнських громадян на ТОТ

На временно оккупированных территориях россияне подготовили учителей для выявления детей, которые "потенциально поддерживают Украину".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Жесткая кампания по выявлению проукраинского населения на временно оккупированных территориях Украины приобрела новые формы. Теперь в школах на ВОТ к проведению уроков будут привлекаться и специально подготовленные полицаи. Все для того, чтобы выявлять через детей проукраинские настроения их родителей", - говорится в сообщении Центра.

По информации ЦНС, "накануне нового учебного года учителя, которые пошли на сотрудничество с врагом, прошли специальную подготовку по выявлению детей, которые "потенциально поддерживают Украину".

Оккупанты называют это "девиантным поведением".

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Казламордий фашизм.
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10.09.2024 01:55 Ответить
А що робиться в Україні для виявлення прокацапськи налаштованих жителів і їхніх дітей??!!
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10.09.2024 02:39 Ответить
У післявоєнний період на землях Західної України було те саме. Присилали вчителів та інших працівників соціальної сфери і зобов"язували "стучать". Саме за це їх вбивали бандерівці - а не за те, що вони вчили та лікували людей
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10.09.2024 02:39 Ответить
"Детей же систематически настраивают против родителей, учат шпионить за ними и доносить об их отклонениях. По существу, семья стала придатком полиции мыслей. К каждому человеку круглые сутки приставлен осведомитель - его близкий."

1984, Джордж Оруэлл.
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10.09.2024 05:31 Ответить
Рашисты постоянно привлекают учителям для помощи против проукраинских жителей.
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10.09.2024 07:11 Ответить
Це робить козломорда кацапня:

Що коїть путінська армія у Глушково й інших місцях Курської області? Повально розграбовані магазини, салони мобільного зв'язку. Двері в "Билайн" навіть підірвали - так кортіло дірватися до чужого добра.

У розвиненій, цивілізованій і в доброму сенсі сильній державі армія - одна з опорних стін. Уособлення ордунгу, дисципліни. У цьому її, армії, сенс: коли країна з тих чи інших причин вступає в період турбулентності, саме армія буде найменш доступною для низьких пристрастей
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10.09.2024 07:29 Ответить
А тепер ті ж самі училки, які колись сиділи в виборчих комісіях і Янику голоси примальовували, вірно служать окупантам і здають їм українських дітей.
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10.09.2024 08:02 Ответить
А для того чтобы мы совсем не расстроились, и не вопили "будто все меня предали"
Нам сообщают что это не все учителя, а только учителя, которые пошли на сотрудничество с врагом, Источник:
Так и представляю:
В российской школе педагогический коллектив разделился на два лагеря. Одни не пошли на сотрудничество с врагом, а другие пошли.
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10.09.2024 09:24 Ответить
 
 