Россияне привлекают учителей на ВОТ для выявления проукраински настроенных жителей через влияние на их детей, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях россияне подготовили учителей для выявления детей, которые "потенциально поддерживают Украину".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Жесткая кампания по выявлению проукраинского населения на временно оккупированных территориях Украины приобрела новые формы. Теперь в школах на ВОТ к проведению уроков будут привлекаться и специально подготовленные полицаи. Все для того, чтобы выявлять через детей проукраинские настроения их родителей", - говорится в сообщении Центра.

По информации ЦНС, "накануне нового учебного года учителя, которые пошли на сотрудничество с врагом, прошли специальную подготовку по выявлению детей, которые "потенциально поддерживают Украину".

Оккупанты называют это "девиантным поведением".

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