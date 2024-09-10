Россияне привлекают учителей на ВОТ для выявления проукраински настроенных жителей через влияние на их детей, - Центр нацсопротивления
На временно оккупированных территориях россияне подготовили учителей для выявления детей, которые "потенциально поддерживают Украину".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Жесткая кампания по выявлению проукраинского населения на временно оккупированных территориях Украины приобрела новые формы. Теперь в школах на ВОТ к проведению уроков будут привлекаться и специально подготовленные полицаи. Все для того, чтобы выявлять через детей проукраинские настроения их родителей", - говорится в сообщении Центра.
По информации ЦНС, "накануне нового учебного года учителя, которые пошли на сотрудничество с врагом, прошли специальную подготовку по выявлению детей, которые "потенциально поддерживают Украину".
Оккупанты называют это "девиантным поведением".
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1984, Джордж Оруэлл.
Що коїть путінська армія у Глушково й інших місцях Курської області? Повально розграбовані магазини, салони мобільного зв'язку. Двері в "Билайн" навіть підірвали - так кортіло дірватися до чужого добра.
У розвиненій, цивілізованій і в доброму сенсі сильній державі армія - одна з опорних стін. Уособлення ордунгу, дисципліни. У цьому її, армії, сенс: коли країна з тих чи інших причин вступає в період турбулентності, саме армія буде найменш доступною для низьких пристрастей
Нам сообщают что это не все учителя, а только учителя, которые пошли на сотрудничество с врагом, Источник:
Так и представляю:
В российской школе педагогический коллектив разделился на два лагеря. Одни не пошли на сотрудничество с врагом, а другие пошли.