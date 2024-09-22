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оккупация (9992) Центр национального сопротивления (504)

Россияне планируют устроить "ветеранов СВО" лекторами в захваченных вузах на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях дефицит кадров касается всех отраслей, в том числе и образования.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне планируют набрать лекторов для захваченных университетов среди "ветеранов СВО", даже без опыта работы. Единственным условием трудоустройства является наличие высшего образования и желание переехать окончательно на оккупированные территории.

"Таким образом в Москве планируют решить три проблемы за раз: преодолеть дефицит, трудоустроить боевиков и завезти в регион россиян. Однако проблемой является то, что количество оккупантов с высшим образованием небольшое, а из них не все желающие становиться "лекторами" и переезжать на ВОТ", - добавили в ЦНС.

Также читайте: Россияне проводят фильтрационные меры в Крыму с целью выявления "неблагонадежных" элементов, - Центр нацсопротивления

Ранее сообщалось, что россиянам будут платить до 5 млн рублей за переезд на оккупированные территории Украины. Так, российский диктатор Владимир Путин издал указ, который предусматривает социальные гарантии тем россиянам, которые переедут на временно оккупированные территории Украины. Речь идет о захваченных районах Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. Выплаты обещают в сумме от трех до пяти миллионов российских рублей.
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Топ комментарии
+6
Ганібалами лєкторами?
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22.09.2024 16:02
+3
ой..а ви,мабуть не знали ?
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22.09.2024 15:45
+3
А куди ж іх ще? -- лекторами вихователями в дитячии садочок
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22.09.2024 15:46
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ой..а ви,мабуть не знали ?
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22.09.2024 15:45 Ответить
А куди ж іх ще? -- лекторами вихователями в дитячии садочок
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22.09.2024 15:46 Ответить
Отаке що і два слова без матюка не скажуть! Ой доведеться нам після такого навчання отих спудеїв відправляти на кацапію бо наслідки вже невиліковні будуть.
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22.09.2024 15:56 Ответить
Ганібалами лєкторами?
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22.09.2024 16:02 Ответить
У другому шлюбі у Ганнібала народився Осип Абрамович Ганнібал - дід О. С. Пушкіна по материнській лінії.
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22.09.2024 16:32 Ответить
онук - Ганнібал-Лектор
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22.09.2024 19:23 Ответить
У кацапів нічого не міняється, - лєктори общєства Знаніє все так же парять мозги насєлєнію...

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22.09.2024 16:02 Ответить
цілі...
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22.09.2024 16:07 Ответить
Відео лекції буде складатися виключно з "пі, пі, пі, пі-і-і-і, пі-пі..."
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22.09.2024 16:13 Ответить
Кадирівці, очевидно, готуватимуть бакалаврат з зоофілії.
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22.09.2024 16:20 Ответить
 
 