Россияне планируют устроить "ветеранов СВО" лекторами в захваченных вузах на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях дефицит кадров касается всех отраслей, в том числе и образования.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне планируют набрать лекторов для захваченных университетов среди "ветеранов СВО", даже без опыта работы. Единственным условием трудоустройства является наличие высшего образования и желание переехать окончательно на оккупированные территории.

"Таким образом в Москве планируют решить три проблемы за раз: преодолеть дефицит, трудоустроить боевиков и завезти в регион россиян. Однако проблемой является то, что количество оккупантов с высшим образованием небольшое, а из них не все желающие становиться "лекторами" и переезжать на ВОТ", - добавили в ЦНС.

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Ранее сообщалось, что россиянам будут платить до 5 млн рублей за переезд на оккупированные территории Украины. Так, российский диктатор Владимир Путин издал указ, который предусматривает социальные гарантии тем россиянам, которые переедут на временно оккупированные территории Украины. Речь идет о захваченных районах Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и Крыма. Выплаты обещают в сумме от трех до пяти миллионов российских рублей.