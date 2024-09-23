Россияне угрожают лишить прав жителей ВОТ, не получивших паспорт РФ, - Центр нацсопротивления

Россияне создают реестр иностранцев, которые находятся в стране незаконно, и угрожают внести туда всех граждан Украины на временно оккупированных территориях, которые не имеют паспорта РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.

Украинцам которых внесут в реестр, будет запрещено, в частности:

управлять автомобилем;

пользоваться банковскими услугами;

регистрировать собственность;

заключать и расторгать браки;

а также оформлять детей в дошкольные и учебные заведения.

"По замыслу кремля это должно нарастить темпы паспортизации населения временно оккупированных территорий, ведь сейчас украинцы продолжают саботировать получение красной макулатуры врага", - отмечают в ЦНС.

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