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Россияне угрожают лишить прав жителей ВОТ, не получивших паспорт РФ, - Центр нацсопротивления

Паспортизація на ТОТ: росіяни планують позбавити прав українців без паспорта РФ

Россияне создают реестр иностранцев, которые находятся в стране незаконно, и угрожают внести туда всех граждан Украины на временно оккупированных территориях, которые не имеют паспорта РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.

Украинцам которых внесут в реестр, будет запрещено, в частности:

  • управлять автомобилем;
  • пользоваться банковскими услугами;
  • регистрировать собственность;
  • заключать и расторгать браки;
  • а также оформлять детей в дошкольные и учебные заведения.

"По замыслу кремля это должно нарастить темпы паспортизации населения временно оккупированных территорий, ведь сейчас украинцы продолжают саботировать получение красной макулатуры врага", - отмечают в ЦНС.

Также читайте: Россияне планируют устроить "ветеранов СВО" лекторами в захваченных вузах на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления
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а, якщо тамтешні отримають паспорти - одразу будуть мобілізовані м'ясом "наБерлин"
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23.09.2024 02:05 Ответить
дочекалня та отимуйте - ви вже давно всім відомі....
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23.09.2024 02:10 Ответить
Нічого не змінилося на параші спочатку окуповують а потім або йди до війська або сибір відроджувать бо місцеві як не п,янь безпробудна так просто імбіцили невміють нічого тільки пить та драться
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23.09.2024 05:41 Ответить
Кацапи , свої порядки втілюйте на кацапіі, а не в Украіні 😡
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23.09.2024 06:45 Ответить
Навіть нацисти до подібного не опускалися! Тільки дві армії гнали підкорені народи воювать за себе - монгольська і армія Тамерлана...
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23.09.2024 06:49 Ответить
Вони не видавали тому, що українці - то не вища раса. Доречі, совєти видавали паспорти тільки лояльним до влади. Інших - на 101 км.
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23.09.2024 07:14 Ответить
Якраз при німцях і були для всіх людей окупованих земель запроваджені "посвідчення особи" - "аусвайси" Я такий сам в руках тримав - бабка показувала Казала - при німцях себе людиною відчула - а не "кріпачкою" Бо при Сталіні у нас було відроджене саме "кріпосне право" Тільки людьми не торгували - як скотиною Але чим примусове направлення на роботи у визначене державою місце відрізнялося сильно від "кріпаччини"? Подруг моєї дружини після закінчення навчання розіслали по всьому Союзу" - не питаючись - хочуть вони того, чи ні І це вже було при Брєжнєві - коли всім дали безстрокові паспорти загальносоюзного зразка! Ну а моя поїхала зі мною у дальній гарнізон
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23.09.2024 07:44 Ответить
 
 