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Россия превращает школы оккупированного Мелитополя в военные казармы для детей, - Центр нацсопротивления

Мелітополь

Во временно оккупированном Мелитополе оккупанты начали внедрение кремлевской программы по милитаризации украинских детей "служу отечеству". Для этого активно привлекаются боевики армии РФ. В частности глава областной ассоциации террористов "СВО" Александр Остапенко вместе с местными коллаборационистами на базе местных школ создает специализированные классы-казармы для учащихся старших классов.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты делают все для того, чтобы превратить наших детей в будущий мобилизационный резерв, готовя их к службе в российской армии. Через подобные "воспитательные" мероприятия российские власти пытаются создать новое поколение, лояльное к оккупантам и готовое участвовать в войнах за интересы Кремля.

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Удвоить количество учащихся школ с военной подготовкой оккупационная власть Кремля планирует уже до конца этого учебного года. Произойдет это прежде всего на базе нахимовского училища в Мариуполе.

Центр национального сопротивления призывает противостоять этой преступной политике ассимиляции украинских детей. Сообщай о враге, его расположении и тех, кто пошел на сотрудничество с оккупационной администрацией на наш анонимный чат-бот", - говорится в сообщении.

Автор: 

армия РФ (19375) Мелитополь (614) школа (3016) Центр национального сопротивления (570)


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Кто то постоянно расказывает что если Украина капитулирует то война для украинцев закончится. Только не может привести пример для какого именно народа который захватил кремлевский режим закончилась война
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28.09.2024 21:32 Ответить
Ну норм. Донецкие уже выросли и легли в землю в первые года войны. Теперь наступила пора следующего мяса во славу узкого мира. Рашка утилизирует сброд и наших граждан, а у нас уже 3 год гибнут лучшее. Зато стратегия перемоги уже близко
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28.09.2024 22:18 Ответить
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28.09.2024 22:20 Ответить
Бздун тролейбусний.
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28.09.2024 22:24 Ответить
 
 