8820 посетителей онлайн
12 518 25

Судья-предатель Ломейко ликвидирован в оккупированном Бердянске, - ГУР. ВИДЕО+ФОТО

Во временно оккупированном Бердянске был ликвидирован судья-предатель Виталий Ломейко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"2 октября 2024 года возле шестого дома на улице красных партизан в микрорайоне Лиски недалеко от порта во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль, в котором находился предатель Виталий Ломейко", - говорится в сообщении.

Ломейко - судья Черниговского райсуда Запорожской области, который нарушил присягу и пошел на сотрудничество с российскими оккупантами.

"Судьба Виталия Ломейко, который причастен к репрессиям украинцев в оккупации и военным преступлениям - напоминание всем предателям, что прислуживание палачам украинского народа опасно для здоровья и жизни", - добавили в ГУР МО.

Также читайте: В Мелитополе украинские подпольщики взорвали ВАЗ с оккупантами, - ГУР

Напомним, накануне сообщалось о взрыве авто в оккупированном Бердянске.

Автор: 

Бердянск (447) ликвидация (3965) ГУР (553)
Топ комментарии
+19
Слава Україні!
02.10.2024 15:41 Ответить
+18
Йоханий бабай , недоторканість не спрацювала .
02.10.2024 15:44 Ответить
+10
Файно, файно!
02.10.2024 15:42 Ответить
Слава Україні!
02.10.2024 15:41 Ответить
Красота! Мертвий суддя на просторах бувшого СНД - добрий суддя.
02.10.2024 15:46 Ответить
Здавалось би до чого тут мертвий півень снд? А нєт - кукарєкає... 🤣
В загальному - здоровья погібшему.
путінським злочинцям приготуватися - военні злочини не мають терміну давності.
Рано чи пізно путінські злочинці вертухаї стануть старенькими та нікому не потрібними системі - вийдуть в парк погуляти...
02.10.2024 16:03 Ответить
Обережничають. Потім ща добавлять.
02.10.2024 18:07 Ответить
Жозеф Шутц Все - пішов на Суд Божий.
27 квітня 2023 р. - Бувший охоронець нациського концлагеря «Заксенхаузен» Жозеф Шутц помер на 103-м році життя.
03.10.2024 13:31 Ответить
Героям слава!!
02.10.2024 15:47 Ответить
Файно, файно!
02.10.2024 15:42 Ответить
Йоханий бабай , недоторканість не спрацювала .
02.10.2024 15:44 Ответить
ще й як спрацювала). Ніхто ж його не торкався.
02.10.2024 16:19 Ответить
У нас ніколи нічого не зміниться до тієї пори, поки не буде таких же повідомлень про "наших" суддів, що й досі засуджують патріотів-воїнів(Червінського наприклад) бо вони ВЖЕ перейшли на бік ворога, але ще не заявили про це, як портнов. Тільки страх за своє нікчемне життя примусить цих обертнів в мантіях зникнути. Іншого не дано.
Те ж саме і з паліями автівок військових та волонтерів - спаліть/пристрельте з десяток таких подонків, розповсюдьте через ЗСІ та отих старух біля підїздів і сама тема зійде на нівець!
02.10.2024 15:45 Ответить
Держслужби "сікаріо", як мило. Мабуть пацієнт лішак знав і з ненадійних.
02.10.2024 16:07 Ответить
Кожний катюга , отримає по заслузі 100% ,
чекайте падлюки і зрадники на свій фініш 😡
02.10.2024 15:46 Ответить
🤯
02.10.2024 15:49 Ответить
нічого собі бабахнули!
02.10.2024 15:50 Ответить
Така доля чекає кожну мразоту, яка зрадила свою країну!
02.10.2024 15:50 Ответить
Обломилось иому
02.10.2024 15:51 Ответить
Він відчув себе справжнім кацапом.... Кацапу - кацапська смерть.
02.10.2024 15:55 Ответить
суддю на мило!
02.10.2024 15:58 Ответить
"У кацапів мінус Су-25" - з ТГ.
Будемо сподіватися що правда
02.10.2024 16:01 Ответить
Так судді майже всі зрадники..
02.10.2024 16:02 Ответить
Не *****! Багато судей воювали та воюють! Суддя з Чернігова пішов добровольцем в перший день і поліг на підступах до міста в перші дні війни - відбиваючи навалу кацапів. Суддя Верховного суду воює теж - уже другий рік - "вчиняє правосуддя" над окупантами, зі зброєю в руках Так само воюють ще кілька судей різних областей України..... Люди різні бувають...
02.10.2024 16:58 Ответить
Вломили Ломейку!
Ги...
02.10.2024 16:04 Ответить
ну и Ф уй с ним!
02.10.2024 16:08 Ответить

...добре... але.... тут, он, цілий президент (типу гарант-односрАчний), що не втік, вже "мільярд" разів порушив присягу - і нічО - шкодить, як може, й далі зі своїм постЄльним піратом-фаворитом
02.10.2024 16:35 Ответить
МАЛО !!! СКІЛЬКИ ВІЙСЬКОВИХ УКРАЇНИ ЗА ЦЕЙ ДЕНЬ ВМЕРЛО !!!???
02.10.2024 23:42 Ответить
 
 