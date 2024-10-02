Судья-предатель Ломейко ликвидирован в оккупированном Бердянске, - ГУР. ВИДЕО+ФОТО
Во временно оккупированном Бердянске был ликвидирован судья-предатель Виталий Ломейко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.
"2 октября 2024 года возле шестого дома на улице красных партизан в микрорайоне Лиски недалеко от порта во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль, в котором находился предатель Виталий Ломейко", - говорится в сообщении.
Ломейко - судья Черниговского райсуда Запорожской области, который нарушил присягу и пошел на сотрудничество с российскими оккупантами.
"Судьба Виталия Ломейко, который причастен к репрессиям украинцев в оккупации и военным преступлениям - напоминание всем предателям, что прислуживание палачам украинского народа опасно для здоровья и жизни", - добавили в ГУР МО.
Напомним, накануне сообщалось о взрыве авто в оккупированном Бердянске.
В загальному - здоровья погібшему.
путінським злочинцям приготуватися - военні злочини не мають терміну давності.
Рано чи пізно путінські злочинці вертухаї стануть старенькими та нікому не потрібними системі - вийдуть в парк погуляти...
27 квітня 2023 р. - Бувший охоронець нациського концлагеря «Заксенхаузен» Жозеф Шутц помер на 103-м році життя.
Те ж саме і з паліями автівок військових та волонтерів - спаліть/пристрельте з десяток таких подонків, розповсюдьте через ЗСІ та отих старух біля підїздів і сама тема зійде на нівець!
чекайте падлюки і зрадники на свій фініш 😡
Будемо сподіватися що правда
Ги...
Фуй с ним!
...добре... але.... тут, он, цілий президент (типу гарант-односрАчний), що не втік, вже "мільярд" разів порушив присягу - і нічО - шкодить, як може, й далі зі своїм постЄльним піратом-фаворитом