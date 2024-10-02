Судья-предатель Ломейко ликвидирован в оккупированном Бердянске, - ГУР. ВИДЕО+ФОТО

Во временно оккупированном Бердянске был ликвидирован судья-предатель Виталий Ломейко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"2 октября 2024 года возле шестого дома на улице красных партизан в микрорайоне Лиски недалеко от порта во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль, в котором находился предатель Виталий Ломейко", - говорится в сообщении.

Ломейко - судья Черниговского райсуда Запорожской области, который нарушил присягу и пошел на сотрудничество с российскими оккупантами.

"Судьба Виталия Ломейко, который причастен к репрессиям украинцев в оккупации и военным преступлениям - напоминание всем предателям, что прислуживание палачам украинского народа опасно для здоровья и жизни", - добавили в ГУР МО.

Напомним, накануне сообщалось о взрыве авто в оккупированном Бердянске.