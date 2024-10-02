В оккупированном Бердянске взорвался автомобиль в районе рыбзавода

Утром во временно оккупированном Бердянске прогремел взрыв. Предварительно, взорвался автомобиль в микрорайоне Лески.

Об этом сообщила глава ГВА Виктория Галицина, информирует Цензор.НЕТ.

"Бердянцы сообщили о громком звуке и столбе черного дыма в районе рыбзавода. На место происшествия выехали пожарные и скорые оккупантов", - говорится в сообщении.

Сейчас оккупационная "власть" не комментирует ситуацию.

"Это типичная тактика оккупантов, направленная на сокрытие реального положения вещей от местного населения и мирового сообщества", - добавила Галицина.

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