В оккупированном Бердянске взорвался автомобиль в районе рыбзавода
Утром во временно оккупированном Бердянске прогремел взрыв. Предварительно, взорвался автомобиль в микрорайоне Лески.
Об этом сообщила глава ГВА Виктория Галицина, информирует Цензор.НЕТ.
"Бердянцы сообщили о громком звуке и столбе черного дыма в районе рыбзавода. На место происшествия выехали пожарные и скорые оккупантов", - говорится в сообщении.
Сейчас оккупационная "власть" не комментирует ситуацию.
"Это типичная тактика оккупантов, направленная на сокрытие реального положения вещей от местного населения и мирового сообщества", - добавила Галицина.
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Pavlik Morozov #489837
показать весь комментарий02.10.2024 11:03 Ответить Мне нравится 1
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