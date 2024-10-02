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В оккупированном Бердянске взорвался автомобиль в районе рыбзавода

Утром во временно оккупированном Бердянске прогремел взрыв. Предварительно, взорвался автомобиль в микрорайоне Лески.

Об этом сообщила глава ГВА Виктория Галицина, информирует Цензор.НЕТ.

"Бердянцы сообщили о громком звуке и столбе черного дыма в районе рыбзавода. На место происшествия выехали пожарные и скорые оккупантов", - говорится в сообщении.

Сейчас оккупационная "власть" не комментирует ситуацию.

В окупованому Бердянську 2 жовтня пролунав вибух

"Это типичная тактика оккупантов, направленная на сокрытие реального положения вещей от местного населения и мирового сообщества", - добавила Галицина.

Также читайте: В оккупированном Бердянске прозвучала серия взрывов

В окупованому Бердянську 2 жовтня пролунав вибух

Автор: 

Бердянск (443) взрыв (6775)


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Ай-я-я-я-яй, а кто, кто єта сдєлал, бяда то какая 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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02.10.2024 11:03 Ответить
 
 