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Новости Война
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В оккупированном Бердянске прозвучала серия взрывов

Вибухи пролунали в окупованому Бердянську

Во временно оккупированном Бердянске прогремела серия взрывов.

Об этом сообщила глава ГВА Виктория Галицина, информирует Цензор.НЕТ.

"Серия взрывов прогремела во временно оккупированном Бердянске. По сообщению жителей громко было в разных частях города", - говорится в сообщении.

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В окупованому Бердянську пролунала серія вибухів

Автор: 

Бердянск (443) взрыв (6733)


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«В Мариуполе неизвестные вывели из строя так называемого «председателя Мариупольского совета» Олега Носенко. Он в тяжелом состоянии после черепно-мозговой травмы тупым предметом в области затылка в реанимации», - написал в своем https://t.me/andriyshTime/26852 Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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03.09.2024 17:30 Ответить
На временно оккупированных территориях Запорожской области третий год отсутствует туристический сезон. В то же время захватчики придумали "туры выходного дня" в Бердянск и Кирилловку

Об этом https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiyany-imituyut-turystychnyj-sezon-na-tot-zaporizhzhya/ сообщили в Центре национального сопротивления, передает https://regionews.ua/rus RegioNews .

"Оккупанты придумали "туры выходного дня" в Бердянск и Кирилловку, которые продают в ростове. Но по факту эти туры пусты, ведь служат легендой расселению дружин гастролеров из рф на захваченных курортах", - отметили в ЦНС.

Кроме того, россияне начали завозить на захваченные территории Запорожской области детей с Востока Украины.

"Низка пансионатов стали ячейками пропаганды, где детям проводят нацистские лекции по величию рф, и пытаются интегрировать их в тоталитарное общество. Центр национального сопротивления отмечает, что никакого туризма на ВОТ не может существовать во время войны, а сами регионы под оккупацией обречены на существование военные базы рф", - говорится в сообщении.
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04.09.2024 19:48 Ответить
 
 