В оккупированном Бердянске прозвучала серия взрывов
Во временно оккупированном Бердянске прогремела серия взрывов.
Об этом сообщила глава ГВА Виктория Галицина, информирует Цензор.НЕТ.
"Серия взрывов прогремела во временно оккупированном Бердянске. По сообщению жителей громко было в разных частях города", - говорится в сообщении.
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Об этом https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiyany-imituyut-turystychnyj-sezon-na-tot-zaporizhzhya/ сообщили в Центре национального сопротивления, передает https://regionews.ua/rus RegioNews .
"Оккупанты придумали "туры выходного дня" в Бердянск и Кирилловку, которые продают в ростове. Но по факту эти туры пусты, ведь служат легендой расселению дружин гастролеров из рф на захваченных курортах", - отметили в ЦНС.
Кроме того, россияне начали завозить на захваченные территории Запорожской области детей с Востока Украины.
"Низка пансионатов стали ячейками пропаганды, где детям проводят нацистские лекции по величию рф, и пытаются интегрировать их в тоталитарное общество. Центр национального сопротивления отмечает, что никакого туризма на ВОТ не может существовать во время войны, а сами регионы под оккупацией обречены на существование военные базы рф", - говорится в сообщении.