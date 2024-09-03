В оккупированном Бердянске прозвучала серия взрывов

Во временно оккупированном Бердянске прогремела серия взрывов.

Об этом сообщила глава ГВА Виктория Галицина, информирует Цензор.НЕТ.

"Серия взрывов прогремела во временно оккупированном Бердянске. По сообщению жителей громко было в разных частях города", - говорится в сообщении.

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