РФ создает фейковое "запорожское войско" в оккупированном Бердянске, - ЦПД
Во временно оккупированном Бердянске российские захватчики создают подразделения фейкового "Запорожского казацкого войска".
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, россияне провели в Бердянске пропагандистское шоу, - показательное "возрождение верного России запорожского казацкого войска".
"Пропагандистские ресурсы РФ отметили, что новосозданное "войско" является "настоящим и православным", а "хоругвь" освятили священники РПЦ", - пишут в ЦПД.
В Центре добавили, что новосозданное "войско" будет служить на ВОТ Украины.
"Подобными пропагандистскими акциями Россия в очередной раз пытается присвоить украинскую историю и паразитировать на ней. Фейковое "запорожское войско" не имеет никакого отношения ни к украинскому народу, ни к украинским военным традициям, и является одним из подразделений оккупационной армии РФ на территории Украины", - отметили в ЦПД.
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Казакі там зажиточно живуть...
кацапські царі - це ті хто в Українських чумаків навіть підводи для солі крали в той час коли на Заході брички вже були з тонкими колесами та на ресорах
Спочатку ті запорожці що їй продалися займалися депортацією ногайців з Прочорномор"я Вигнали їх з Буджака (західна Одещина) А потім з усієї Таврії та Кубані Поселилися там І назвали свою столицю "Катеринодаром" А Катерина їх назвала "Верное Черноморское войско" Потім вони несли прикордонну службу по Кубані та Тереку Придушували повстання адигів проти князів (почитай книгу "Розкати далекого грому" Ісхака Машбаша) Тобто були КАРАТЕЛЯМИ Ну і (в кінці кінців) - вони були "почесним конвоєм" Миколи ІІ на публічних заходах
Ви все в один казан.)) Те про що Ви пишете( до речі без дат), це початок оціх фейкових ряжених військ.
Подивитися дату ліквідації Січі Запоріжської та дату утворення Чорноморського війська. До речі, Ви відсилаєте мене до російської вікіпедії. "Верние козачьи отряди" сьогодні називаються колоборантами)) Джерел в українських роботах я не знайшла.
Мое ствердження,що саме Катерина ll розігнала Січ не суперечить Вашому ствердженню,що вона організувала Чорноморське козаче військо, але це інше.
https://history.rayon.in.ua/news/640418-zaporozki-kozaki-405-rokiv-tomu-pishli-viynoyu-na-moskvu Запорозькі козаки 405 років тому пішли війною на Москв у
І ще й освячена кагебістською рпц.
Нехай оголосять поіменні списки, якщо вони так собою пишаються...
Але вже на то пішло, то і Маріуполь чого не перейменували на Домаху (запорозьке містечко Кальміуської паланки на місці ********* Маріуполя).