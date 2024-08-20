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РФ создает фейковое "запорожское войско" в оккупированном Бердянске, - ЦПД

Во временно оккупированном Бердянске российские захватчики создают подразделения фейкового "Запорожского казацкого войска".

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне провели в Бердянске пропагандистское шоу, - показательное "возрождение верного России запорожского казацкого войска".

"Пропагандистские ресурсы РФ отметили, что новосозданное "войско" является "настоящим и православным", а "хоругвь" освятили священники РПЦ", - пишут в ЦПД.

РФ створює фейкове "запорозьке військо" в окупованому Бердянську

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В Центре добавили, что новосозданное "войско" будет служить на ВОТ Украины.

"Подобными пропагандистскими акциями Россия в очередной раз пытается присвоить украинскую историю и паразитировать на ней. Фейковое "запорожское войско" не имеет никакого отношения ни к украинскому народу, ни к украинским военным традициям, и является одним из подразделений оккупационной армии РФ на территории Украины", - отметили в ЦПД.

Автор: 

Бердянск (443) казаки (179) оккупация (10130) Центр противодействия дезинформации (130)


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Топ комментарии
+15
Як це в них вкладається в макітру - дрочать на Катерину другу, а це ж вона Військо запорозьке ліквідувала... Хер поклали на свою царицю
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20.08.2024 12:11
+11
В лепрозории очередной утренник.
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20.08.2024 12:08
+9
Кандидати на палю.
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20.08.2024 12:05
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Кандидати на палю.
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20.08.2024 12:05 Ответить
Кандидати мабуть колишні поліцаї. На палю)
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20.08.2024 13:19 Ответить
В Біробіджанє єсть одін колхоз,
Казакі там зажиточно живуть...
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20.08.2024 19:03 Ответить
В лепрозории очередной утренник.
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20.08.2024 12:08 Ответить
Красти чужу історію - типова кацапська політика.
кацапські царі - це ті хто в Українських чумаків навіть підводи для солі крали в той час коли на Заході брички вже були з тонкими колесами та на ресорах
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20.08.2024 13:33 Ответить
та да, подвєска - гів..но !
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20.08.2024 19:06 Ответить
Щоб то "військо" потім їх з тилу нагнуло?
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20.08.2024 12:09 Ответить
Як це в них вкладається в макітру - дрочать на Катерину другу, а це ж вона Військо запорозьке ліквідувала... Хер поклали на свою царицю
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20.08.2024 12:11 Ответить
Не "фантазуй"! Катерина ІІ його якраз зберегла! Але для своїх цілей!
Спочатку ті запорожці що їй продалися займалися депортацією ногайців з Прочорномор"я Вигнали їх з Буджака (західна Одещина) А потім з усієї Таврії та Кубані Поселилися там І назвали свою столицю "Катеринодаром" А Катерина їх назвала "Верное Черноморское войско" Потім вони несли прикордонну службу по Кубані та Тереку Придушували повстання адигів проти князів (почитай книгу "Розкати далекого грому" Ісхака Машбаша) Тобто були КАРАТЕЛЯМИ Ну і (в кінці кінців) - вони були "почесним конвоєм" Миколи ІІ на публічних заходах
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20.08.2024 12:25 Ответить
Коли 1764 року було ліквідовано https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Гетьманщину , а ще через рік - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8 полково-сотенний устрій на Слобожанщині , останнім оплотом української свободи залишалася https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87 Запорізька Січ , яку в панівних колах Росії бачили як «кубло бунтівників та бандитів». Московська влада лише чекала слушної нагоди для ліквідації козацької вольниці.
Ви все в один казан.)) Те про що Ви пишете( до речі без дат), це початок оціх фейкових ряжених військ.
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20.08.2024 12:43 Ответить
Така нагода припала на https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1775 1775 рік, коли закінчилася https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1768%E2%80%941774) Російсько-турецька війна (1768-1774) , яку Москві допомогли виграти запорожці, і козаки стали непотрібні. 23 квітня 1775 року на раді при імператорському дворі де виступав https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%BD Потьомкін було прийнято рішення про ліквідацію Січі за його планом. На початку червня 1775 року 100-тисячне російське військо під командуванням генерала сербського походження https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петра Текелія , після повернення з османського походу, в кінці травня 1775 рушили з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%84%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8 Фортеці Святої Єлисавети на Січ і раптово оточили її.
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20.08.2024 12:46 Ответить
Валентино! Історію я знаю не гірше Вас Почитайте історію "Вернава Чернаморскава войска" - а потім поговоримо!
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20.08.2024 13:12 Ответить
Черноморское казачье войско - военное казачье https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 формирование в https://ru.m.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA XVIII -https://ru.m.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA XIX веках . Создано российским правительством в 1787 году из частей https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%86%D0%B5%D0%B2 Войска верных запорожцев , основу которого составляли прежние https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8 запорожские казаки . Для войска отводилась территория между Южным Бугом и Днестром с центром в городе https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D1%8F_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5) Слободзея .
Подивитися дату ліквідації Січі Запоріжської та дату утворення Чорноморського війська. До речі, Ви відсилаєте мене до російської вікіпедії. "Верние козачьи отряди" сьогодні називаються колоборантами)) Джерел в українських роботах я не знайшла.
Мое ствердження,що саме Катерина ll розігнала Січ не суперечить Вашому ствердженню,що вона організувала Чорноморське козаче військо, але це інше.
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20.08.2024 14:06 Ответить
Питання:Так про що суперечка? Читайте Аркаса!
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20.08.2024 14:45 Ответить
''Військо запорозьке'' з кацапозвірів. Їм вже і лоботомія не допоможе.
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20.08.2024 12:21 Ответить
А, ну-ну...
https://history.rayon.in.ua/news/640418-zaporozki-kozaki-405-rokiv-tomu-pishli-viynoyu-na-moskvu Запорозькі козаки 405 років тому пішли війною на Москв у
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20.08.2024 12:23 Ответить
ой !!!!!
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20.08.2024 19:40 Ответить
це були козаки. а зараз кізяки.
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04.09.2024 08:10 Ответить
Кожного разу думаю, що нічого дурнішого не вигадають - а ні, уява в них багатюща..
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20.08.2024 12:24 Ответить
Не може бути Військо Запорізьке під "куркою-мутантом".
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20.08.2024 12:24 Ответить
Сатаністів хрестити тільки в чорному храмі під москвою
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20.08.2024 12:24 Ответить
Отряд с погремухой "Судно💩 - платное"
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20.08.2024 12:28 Ответить
😊 Не можна двічі ввійти в одну і ту ж річку, відродити Римську імперію, Київську Русь, чи Військо Запорозьке. Нагадаю, що Запорозьку Січ знищив кацапський 100 - тисясний загін під командуванням Петра Текелія за наказом кацапської цариці-шльондри, етнічної німкені катєріни второй 15 червня 1775 року. Січ охорлняв гарнізон з 3000 козаків на чолі з кошовим Петром Калнишевським. Козаки вирішили не проливати християнської крові (даремно в рішили, кацапи - нехристь) і здалися. Після цього Січ була зруйновпна, пограбовпга, казна, документи і нчвіть ікони вивезені у петербург, а Калнишевський із старшиною ув'язнений. До речі в ув' язненгі на Соловках він пробув 28 років, більшість часу в одиночній камері, переживши столітній ювілей. Проголошений Св'ятим Праведником Української Церкви. То чи мають моральне право кацапи танцювати на кістках знищеного ними ж Війська Запорозького?
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20.08.2024 12:50 Ответить
Банда імені Судоплатова, і цим все сказано.
І ще й освячена кагебістською рпц.
Нехай оголосять поіменні списки, якщо вони так собою пишаються...
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20.08.2024 12:53 Ответить
https://berdyansk-news.ru/img/20240820/4b50c430759ffa03b5a1410b0831b098_o.jpg
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20.08.2024 12:53 Ответить
Эскадрон конных водолазов.
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20.08.2024 13:13 Ответить
Створювати українське козацтво в Суджі
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20.08.2024 14:15 Ответить
Всіх цих новоявлених ,,січовиків,, на олівець. Після звільнення конфіскація майна, турма, а після відсидки депортація на росію.
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20.08.2024 14:17 Ответить
Згоден! Але як дожити до звільнення?? Здається звільняти Південь ніхто не збирається!
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20.08.2024 14:28 Ответить
Виродки намагються споганити все, що пов'язано з Україною.
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20.08.2024 15:02 Ответить
Ну це будуть такі ж запорожці як і на Кубані. Тільки вже не з україномовних, і навряд навіть з етнічних українців.
Але вже на то пішло, то і Маріуполь чого не перейменували на Домаху (запорозьке містечко Кальміуської паланки на місці ********* Маріуполя).
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20.08.2024 16:52 Ответить
 
 