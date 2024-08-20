РФ создает фейковое "запорожское войско" в оккупированном Бердянске, - ЦПД

Во временно оккупированном Бердянске российские захватчики создают подразделения фейкового "Запорожского казацкого войска".

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне провели в Бердянске пропагандистское шоу, - показательное "возрождение верного России запорожского казацкого войска".

"Пропагандистские ресурсы РФ отметили, что новосозданное "войско" является "настоящим и православным", а "хоругвь" освятили священники РПЦ", - пишут в ЦПД.

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В Центре добавили, что новосозданное "войско" будет служить на ВОТ Украины.

"Подобными пропагандистскими акциями Россия в очередной раз пытается присвоить украинскую историю и паразитировать на ней. Фейковое "запорожское войско" не имеет никакого отношения ни к украинскому народу, ни к украинским военным традициям, и является одним из подразделений оккупационной армии РФ на территории Украины", - отметили в ЦПД.