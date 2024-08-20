РФ створює фейкове "запорозьке військо" в окупованому Бердянську, - ЦПД

У тимчасово окупованому Бердянську російські загарбники створюють підрозділи фейкового "Запорозького козацького війська".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни провели у Бердянську пропагандистське шоу, - показове "відродження вірного Росії запорозького козацького війська".

"Пропагандистські ресурси РФ зазначили, що новостворене "військо" є "справжнім та православним", а "хоругву" освятили священники РПЦ", - пишуть у ЦПД.

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У Центрі додали, що новостворене "військо" буде служити на ТОТ України.

"Подібними пропагандистськими акціями Росія вкотре намагається привласнити українську історію та паразитувати на ній. Фейкове "запорозьке військо" не має жодного стосунку ані до українського народу, ані до українських військових традицій, і є одним з підрозділів окупаційної армії РФ на території України", - наголосили у ЦПД.