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РФ створює фейкове "запорозьке військо" в окупованому Бердянську, - ЦПД

У тимчасово окупованому Бердянську російські загарбники створюють підрозділи фейкового "Запорозького козацького війська". 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни провели у Бердянську пропагандистське шоу, - показове "відродження вірного Росії запорозького козацького війська".

"Пропагандистські ресурси РФ зазначили, що новостворене "військо" є "справжнім та православним", а "хоругву" освятили священники РПЦ", - пишуть у ЦПД.

РФ створює фейкове "запорозьке військо" в окупованому Бердянську

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У Центрі додали, що новостворене "військо" буде служити на ТОТ України.

"Подібними пропагандистськими акціями Росія вкотре намагається привласнити українську історію та паразитувати на ній. Фейкове "запорозьке військо" не має жодного стосунку ані до українського народу, ані до українських військових традицій, і є одним з підрозділів окупаційної армії РФ на території України", - наголосили у ЦПД.

Автор: 

Бердянськ (469) козаки (45) окупація (6680) Центр протидії дезінформації (158)


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Топ коментарі
+15
Як це в них вкладається в макітру - дрочать на Катерину другу, а це ж вона Військо запорозьке ліквідувала... Хер поклали на свою царицю
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20.08.2024 12:11
+11
В лепрозории очередной утренник.
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20.08.2024 12:08
+9
Кандидати на палю.
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20.08.2024 12:05
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Кандидати на палю.
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20.08.2024 12:05 Відповісти
Кандидати мабуть колишні поліцаї. На палю)
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20.08.2024 13:19 Відповісти
В Біробіджанє єсть одін колхоз,
Казакі там зажиточно живуть...
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20.08.2024 19:03 Відповісти
В лепрозории очередной утренник.
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20.08.2024 12:08 Відповісти
Красти чужу історію - типова кацапська політика.
кацапські царі - це ті хто в Українських чумаків навіть підводи для солі крали в той час коли на Заході брички вже були з тонкими колесами та на ресорах
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20.08.2024 13:33 Відповісти
та да, подвєска - гів..но !
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20.08.2024 19:06 Відповісти
Щоб то "військо" потім їх з тилу нагнуло?
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20.08.2024 12:09 Відповісти
Як це в них вкладається в макітру - дрочать на Катерину другу, а це ж вона Військо запорозьке ліквідувала... Хер поклали на свою царицю
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20.08.2024 12:11 Відповісти
Не "фантазуй"! Катерина ІІ його якраз зберегла! Але для своїх цілей!
Спочатку ті запорожці що їй продалися займалися депортацією ногайців з Прочорномор"я Вигнали їх з Буджака (західна Одещина) А потім з усієї Таврії та Кубані Поселилися там І назвали свою столицю "Катеринодаром" А Катерина їх назвала "Верное Черноморское войско" Потім вони несли прикордонну службу по Кубані та Тереку Придушували повстання адигів проти князів (почитай книгу "Розкати далекого грому" Ісхака Машбаша) Тобто були КАРАТЕЛЯМИ Ну і (в кінці кінців) - вони були "почесним конвоєм" Миколи ІІ на публічних заходах
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20.08.2024 12:25 Відповісти
Коли 1764 року було ліквідовано https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Гетьманщину , а ще через рік - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8 полково-сотенний устрій на Слобожанщині , останнім оплотом української свободи залишалася https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87 Запорізька Січ , яку в панівних колах Росії бачили як «кубло бунтівників та бандитів». Московська влада лише чекала слушної нагоди для ліквідації козацької вольниці.
Ви все в один казан.)) Те про що Ви пишете( до речі без дат), це початок оціх фейкових ряжених військ.
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20.08.2024 12:43 Відповісти
Така нагода припала на https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1775 1775 рік, коли закінчилася https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1768%E2%80%941774) Російсько-турецька війна (1768-1774) , яку Москві допомогли виграти запорожці, і козаки стали непотрібні. 23 квітня 1775 року на раді при імператорському дворі де виступав https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D1%96%D0%BD Потьомкін було прийнято рішення про ліквідацію Січі за його планом. На початку червня 1775 року 100-тисячне російське військо під командуванням генерала сербського походження https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петра Текелія , після повернення з османського походу, в кінці травня 1775 рушили з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%84%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8 Фортеці Святої Єлисавети на Січ і раптово оточили її.
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20.08.2024 12:46 Відповісти
Валентино! Історію я знаю не гірше Вас Почитайте історію "Вернава Чернаморскава войска" - а потім поговоримо!
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20.08.2024 13:12 Відповісти
Черноморское казачье войско - военное казачье https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 формирование в https://ru.m.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA XVIII -https://ru.m.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA XIX веках . Создано российским правительством в 1787 году из частей https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%86%D0%B5%D0%B2 Войска верных запорожцев , основу которого составляли прежние https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8 запорожские казаки . Для войска отводилась территория между Южным Бугом и Днестром с центром в городе https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D1%8F_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5) Слободзея .
Подивитися дату ліквідації Січі Запоріжської та дату утворення Чорноморського війська. До речі, Ви відсилаєте мене до російської вікіпедії. "Верние козачьи отряди" сьогодні називаються колоборантами)) Джерел в українських роботах я не знайшла.
Мое ствердження,що саме Катерина ll розігнала Січ не суперечить Вашому ствердженню,що вона організувала Чорноморське козаче військо, але це інше.
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20.08.2024 14:06 Відповісти
Питання:Так про що суперечка? Читайте Аркаса!
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20.08.2024 14:45 Відповісти
''Військо запорозьке'' з кацапозвірів. Їм вже і лоботомія не допоможе.
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20.08.2024 12:21 Відповісти
А, ну-ну...
https://history.rayon.in.ua/news/640418-zaporozki-kozaki-405-rokiv-tomu-pishli-viynoyu-na-moskvu Запорозькі козаки 405 років тому пішли війною на Москв у
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20.08.2024 12:23 Відповісти
ой !!!!!
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20.08.2024 19:40 Відповісти
це були козаки. а зараз кізяки.
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04.09.2024 08:10 Відповісти
Кожного разу думаю, що нічого дурнішого не вигадають - а ні, уява в них багатюща..
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20.08.2024 12:24 Відповісти
Не може бути Військо Запорізьке під "куркою-мутантом".
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20.08.2024 12:24 Відповісти
Сатаністів хрестити тільки в чорному храмі під москвою
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20.08.2024 12:24 Відповісти
Отряд с погремухой "Судно💩 - платное"
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20.08.2024 12:28 Відповісти
😊 Не можна двічі ввійти в одну і ту ж річку, відродити Римську імперію, Київську Русь, чи Військо Запорозьке. Нагадаю, що Запорозьку Січ знищив кацапський 100 - тисясний загін під командуванням Петра Текелія за наказом кацапської цариці-шльондри, етнічної німкені катєріни второй 15 червня 1775 року. Січ охорлняв гарнізон з 3000 козаків на чолі з кошовим Петром Калнишевським. Козаки вирішили не проливати християнської крові (даремно в рішили, кацапи - нехристь) і здалися. Після цього Січ була зруйновпна, пограбовпга, казна, документи і нчвіть ікони вивезені у петербург, а Калнишевський із старшиною ув'язнений. До речі в ув' язненгі на Соловках він пробув 28 років, більшість часу в одиночній камері, переживши столітній ювілей. Проголошений Св'ятим Праведником Української Церкви. То чи мають моральне право кацапи танцювати на кістках знищеного ними ж Війська Запорозького?
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20.08.2024 12:50 Відповісти
Банда імені Судоплатова, і цим все сказано.
І ще й освячена кагебістською рпц.
Нехай оголосять поіменні списки, якщо вони так собою пишаються...
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20.08.2024 12:53 Відповісти
https://berdyansk-news.ru/img/20240820/4b50c430759ffa03b5a1410b0831b098_o.jpg
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20.08.2024 12:53 Відповісти
Эскадрон конных водолазов.
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20.08.2024 13:13 Відповісти
Створювати українське козацтво в Суджі
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20.08.2024 14:15 Відповісти
Всіх цих новоявлених ,,січовиків,, на олівець. Після звільнення конфіскація майна, турма, а після відсидки депортація на росію.
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20.08.2024 14:17 Відповісти
Згоден! Але як дожити до звільнення?? Здається звільняти Південь ніхто не збирається!
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20.08.2024 14:28 Відповісти
Виродки намагються споганити все, що пов'язано з Україною.
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20.08.2024 15:02 Відповісти
Ну це будуть такі ж запорожці як і на Кубані. Тільки вже не з україномовних, і навряд навіть з етнічних українців.
Але вже на то пішло, то і Маріуполь чого не перейменували на Домаху (запорозьке містечко Кальміуської паланки на місці ********* Маріуполя).
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20.08.2024 16:52 Відповісти
 
 