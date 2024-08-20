РФ створює фейкове "запорозьке військо" в окупованому Бердянську, - ЦПД
У тимчасово окупованому Бердянську російські загарбники створюють підрозділи фейкового "Запорозького козацького війська".
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, росіяни провели у Бердянську пропагандистське шоу, - показове "відродження вірного Росії запорозького козацького війська".
"Пропагандистські ресурси РФ зазначили, що новостворене "військо" є "справжнім та православним", а "хоругву" освятили священники РПЦ", - пишуть у ЦПД.
У Центрі додали, що новостворене "військо" буде служити на ТОТ України.
"Подібними пропагандистськими акціями Росія вкотре намагається привласнити українську історію та паразитувати на ній. Фейкове "запорозьке військо" не має жодного стосунку ані до українського народу, ані до українських військових традицій, і є одним з підрозділів окупаційної армії РФ на території України", - наголосили у ЦПД.
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Казакі там зажиточно живуть...
кацапські царі - це ті хто в Українських чумаків навіть підводи для солі крали в той час коли на Заході брички вже були з тонкими колесами та на ресорах
Спочатку ті запорожці що їй продалися займалися депортацією ногайців з Прочорномор"я Вигнали їх з Буджака (західна Одещина) А потім з усієї Таврії та Кубані Поселилися там І назвали свою столицю "Катеринодаром" А Катерина їх назвала "Верное Черноморское войско" Потім вони несли прикордонну службу по Кубані та Тереку Придушували повстання адигів проти князів (почитай книгу "Розкати далекого грому" Ісхака Машбаша) Тобто були КАРАТЕЛЯМИ Ну і (в кінці кінців) - вони були "почесним конвоєм" Миколи ІІ на публічних заходах
Ви все в один казан.)) Те про що Ви пишете( до речі без дат), це початок оціх фейкових ряжених військ.
Подивитися дату ліквідації Січі Запоріжської та дату утворення Чорноморського війська. До речі, Ви відсилаєте мене до російської вікіпедії. "Верние козачьи отряди" сьогодні називаються колоборантами)) Джерел в українських роботах я не знайшла.
Мое ствердження,що саме Катерина ll розігнала Січ не суперечить Вашому ствердженню,що вона організувала Чорноморське козаче військо, але це інше.
https://history.rayon.in.ua/news/640418-zaporozki-kozaki-405-rokiv-tomu-pishli-viynoyu-na-moskvu Запорозькі козаки 405 років тому пішли війною на Москв у
І ще й освячена кагебістською рпц.
Нехай оголосять поіменні списки, якщо вони так собою пишаються...
Але вже на то пішло, то і Маріуполь чого не перейменували на Домаху (запорозьке містечко Кальміуської паланки на місці ********* Маріуполя).