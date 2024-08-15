Суд в Італії заборонив повертати в Україну 57 дітей-сиріт, вивезених з окупованого Бердянська
Італійський суд вирішив, що 57 українських дітей-сиріт у віці від 6 до 16 років, вивезені з Бердянська після повномасштабного вторгнення Росії, залишаться в Італії, розміщені у трьох центрах у Бергамо.
Суд у справах неповнолітніх міста Брешія своїм рішенням підтвердив негайну передачу українських неповнолітніх, які перебувають у провінції Бергамо, під опіку італійських соціальних служб, "з тим, щоб вони могли продовжити їхнє перебування в місцях, де вони зараз перебувають", фактично без обмежень у часі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Раніше йшлося про двотижневе продовження терміну їхнього перебування, але постанова суду скасовує це рішення і робить його поки що безстроковим.
Про повернення дітей просила українська влада.
У постанові суду, однак, зазначається, що "як повідомляють в останні дні опікуни, Міністерство юстиції та УВКБ ООН", багато дітей подали, а інші мають намір подати заяву про надання міжнародного захисту до територіальної комісії, "побоюючись за свою безпеку у зв'язку з поверненням в райони, близькі до театру військових дій".
І тому "у світлі цього нового факту" суд визнав "доцільним тимчасово призупинити повернення в Україну вищезгаданих неповнолітніх, щоб дозволити комісії провести своє розслідування і прийняти необхідні рішення щодо клопотань, поданих неповнолітніми".
Суд Брешії, юрисдикція якого поширюється і на регіон Бергамо, також підкреслює, що "повернення має бути призупинено для всіх неповнолітніх, оскільки вони з моменту прибуття в Італію становлять по суті єдину групу, представлену однією відповідальною особою, і тому не можуть бути розділені".
Група дітей прибула в Бергамо в березні 2022 року разом з кількома вихователями і була відразу ж прийнята населенням міста. Група походила з двох дитячих будинків у Бердянську, звідки вони втекли під час наступу російських військ.
Розгляд українського запиту на репатріацію дітей був призначений на п'ятницю, 16 серпня, але наразі заморожений італійською владою. У тому числі й тому, що багато хто з дітей-сиріт перебуває на лікуванні в лікарнях Бергамо від різних серйозних патологій.
Видання зазначає, що причина поспіху з поверненням дітей, які не мають родин, незрозуміла: за словами італійської влади, їхні інтереси мають переважати, а тому поки що вони залишаться в Італії на невизначений термін.
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чи забезпечено нашим дітям укроїномовне середовище?
за якою програмою вони навчаються?
......
через уілька років наш Мишко буде Мікаело ?
італьянські фашисти хотять підремонтувати свій генофонд
Тому україську діти можуть вивчати тільки якщо паралельно навчаються віддалено ще й в україській школі - добре, що така можливість є.
А щодо дитячих будинків у Польщі, то набирають персонал який вміє спілкуватися українською на рівні С2, сама бачила таку вакансію на сайті центра зайнятості.
А щодо україннської мови - нагадую, що Україна на вимогу Польщі якраз включає вивчення польскої мови у західих областях, а до реформи - навіть видавалися підручнники для українських шкіл з польскою мовою викладання. У Польщі ічого подібного для українців не роблять, хоча українців у Польщі у 1000 раз більше ніж поляків в Україні.
Польща, Італія і тд не повинні забезпечувати нам вивчення рідної мови, як ви цього не розумієте?
Фаріон просто душечка на їх фоні.
заборона на повернення сиріт в Україну нічим не краща за викрадання наших дітей рашкою
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Нікто нікому не забороняє в польских школах розмовляти українською. Мою доньку навіть спеціально прийняли до класи де вже була дитина з України для зменшення стресу.
То знову якісь кацапськи фейки для розбурення двох народів.
зараз 2024 а не 1924 чи 1944 рік....не ті сироти
а ну, скела, гайда в Італію, чого в диван пердиш ?
Та й тут смертність втричі перевищує народжуваність - одне дитя народилось, а троє людей померли. І знову ж не без сприяння цієї владі. От сьогодні попробуйте отримати медичну допомогу. Запис до лікаря - тижнями, а просте обстеження - місяцями треба чекати. Кардіолог направив на УЗД серця - 2,5 місяці черга. Зате в поліклініках маємо хол-центри, операторів, диспетчерів, повну діджиталізацію...
Так що тим сиротам реально пощастило, як би нам не було прикро... Мають шанс вижити і жити.
случае человек имеет право сам без напоавления обратиться сразу в клинику или вызвать скорую. Мед.страховки есть разные...но без помощи не останется никто в Германии.
це не рашиська пропаганда, а стан мед. забезпечення
знаю від кількох друзів в різних країнах
в Україні із цим набагато краще
Ну а про 3/1 посилатись на ЄС то взагалі повна дикість! Пройде трохи часу і історики часи Голодомору в порівнянні з нашою реальністю будуть називати якось дитячою забавою. Нас тупо винищують, а ідіоти тут, а он в ЄС... І то навіть не про війну і фронт, а про наше буденне "мирне" життя. Хоча життям то назвати якось і не виходить...
безплатна або дешева медицина буває тільки в мишеловці клац і все.....
До речі, назви хоч одну країну світу, де громадяни мають лише платну медичну допомогу? Хоч одну? Людина працює, платить податки. а медицина лише платна? А функції держави ти про таке не чув, в трускавецьких какадеміях такого тобі не розказували?
кримінальне !!
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А якщо нагадати їм, що таке кіднепінг і що за нього буває? А якщо цим суддям видати повістку від Міжнародного кримінального суду?
Взагалі італійський суд - це якесь кубло: то засудять українця без доказу злочина за захист своєї Батьківщини, тільки тому, що якийсь італійський журналюга-фашист рвонув у ДНР "косити укроп", а його там вбили. Тепер крадуть українських дітей... Падлюки!
Так що хай вже в Італії. Хоть щасливі будуть
Ти чого чужими дітьми розпоряжаєся, гнида?