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Суд в Італії заборонив повертати в Україну 57 дітей-сиріт, вивезених з окупованого Бердянська

Бергамо

Італійський суд вирішив, що 57 українських дітей-сиріт у віці від 6 до 16 років, вивезені з Бердянська після повномасштабного вторгнення Росії, залишаться в Італії, розміщені у трьох центрах у Бергамо.

Суд у справах неповнолітніх міста Брешія своїм рішенням підтвердив негайну передачу українських неповнолітніх, які перебувають у провінції Бергамо, під опіку італійських соціальних служб, "з тим, щоб вони могли продовжити їхнє перебування в місцях, де вони зараз перебувають", фактично без обмежень у часі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Раніше йшлося про двотижневе продовження терміну їхнього перебування, але постанова суду скасовує це рішення і робить його поки що безстроковим.

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Про повернення дітей просила українська влада.

У постанові суду, однак, зазначається, що "як повідомляють в останні дні опікуни, Міністерство юстиції та УВКБ ООН", багато дітей подали, а інші мають намір подати заяву про надання міжнародного захисту до територіальної комісії, "побоюючись за свою безпеку у зв'язку з поверненням в райони, близькі до театру військових дій".

І тому "у світлі цього нового факту" суд визнав "доцільним тимчасово призупинити повернення в Україну вищезгаданих неповнолітніх, щоб дозволити комісії провести своє розслідування і прийняти необхідні рішення щодо клопотань, поданих неповнолітніми".

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Суд Брешії, юрисдикція якого поширюється і на регіон Бергамо, також підкреслює, що "повернення має бути призупинено для всіх неповнолітніх, оскільки вони з моменту прибуття в Італію становлять по суті єдину групу, представлену однією відповідальною особою, і тому не можуть бути розділені".

Група дітей прибула в Бергамо в березні 2022 року разом з кількома вихователями і була відразу ж прийнята населенням міста. Група походила з двох дитячих будинків у Бердянську, звідки вони втекли під час наступу російських військ.

Розгляд українського запиту на репатріацію дітей був призначений на п'ятницю, 16 серпня, але наразі заморожений італійською владою. У тому числі й тому, що багато хто з дітей-сиріт перебуває на лікуванні в лікарнях Бергамо від різних серйозних патологій.

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Видання зазначає, що причина поспіху з поверненням дітей, які не мають родин, незрозуміла: за словами італійської влади, їхні інтереси мають переважати, а тому поки що вони залишаться в Італії на невизначений термін.

Автор: 

Бердянськ (469) Італія (1565) сироти (82)


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Топ коментарі
+12
Розумне рішення, з усіх боків. Тільки українська влада повинна подбати про те щоб діти виросли українцями
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15.08.2024 17:58
+11
Українська? Де ж ти ту українську владу бачиш? Влада в Україні, на жаль, зовсім не українська, от в чому проблема, а тому вивчення українськими дітьми чи то в Італії чи Польщі чи будь-де української мови її, ту владу в Україні, абсолютно не хвилює. В неї зовсім інші пріоритети. Скажімо, якби ще бабла з тої країни вивезти, о це їх реально хвилює. А діти?...А нахрена вони їй, один клопіт і лишні розтрати...
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15.08.2024 18:20
+9
Ніхто ніде не забеспечує українським дітям навіть вивчення українннської окремим предметом. Навіть у Польщі, де навчаються сотні тисяч, якщо е мільони українських дітей з них роблять поляків, забороняючи ннавіть між собою спілкуватися українською у шкільнних коридорах.
Тому україську діти можуть вивчати тільки якщо паралельно навчаються віддалено ще й в україській школі - добре, що така можливість є.
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15.08.2024 17:59
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викрадення українських дітей

чи забезпечено нашим дітям укроїномовне середовище?
за якою програмою вони навчаються?
......
через уілька років наш Мишко буде Мікаело ?
італьянські фашисти хотять підремонтувати свій генофонд
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15.08.2024 17:54 Відповісти
Ніхто ніде не забеспечує українським дітям навіть вивчення українннської окремим предметом. Навіть у Польщі, де навчаються сотні тисяч, якщо е мільони українських дітей з них роблять поляків, забороняючи ннавіть між собою спілкуватися українською у шкільнних коридорах.
Тому україську діти можуть вивчати тільки якщо паралельно навчаються віддалено ще й в україській школі - добре, що така можливість є.
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15.08.2024 17:59 Відповісти
Що за дурню ви пишете? Ніхто українською на забороняє між собою спілкуватися в шкільних коридорах. Так, української мови як предмету в звичайних школах нема, але хіба вона повинна бути? Це українська влада має перейматися тим як її громадяни опановують мову, а не країна яка прийняла. Таким же макаром можна казати, що в Франції і тп повинна бути арабська в школах, бо дофіга арабів приїхало. Кацапів не нагадує, яким всі винні?

А щодо дитячих будинків у Польщі, то набирають персонал який вміє спілкуватися українською на рівні С2, сама бачила таку вакансію на сайті центра зайнятості.
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15.08.2024 18:07 Відповісти
Мені родичі розповідали, що їх донці вчителі робили зауваження у школі, щоб спілкувалася польскою на перерві у коридорі. За що купив - за те продав.
А щодо україннської мови - нагадую, що Україна на вимогу Польщі якраз включає вивчення польскої мови у західих областях, а до реформи - навіть видавалися підручнники для українських шкіл з польскою мовою викладання. У Польщі ічого подібного для українців не роблять, хоча українців у Польщі у 1000 раз більше ніж поляків в Україні.
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15.08.2024 18:20 Відповісти
Не правда. В Польщі теж є школи де вивчається українська, є навіть повністю україномовні школи. Це в прикордонних східних регіонах Польщі, так само як ви сказали про наші західні. Там де проживає укранська нац меншість. Військових біженців це не стосується, бо вони не є громадянами Польщі. Моя дитина теж ходить в польську школу (не дивіться на прапор я тут проїздом) і ніхто не забороняв спілкуватися українською. Змінили дві школи за два роки, і в кожній була спеціально найнята людина яка допомогала дітям з України (наші дівчата).

Польща, Італія і тд не повинні забезпечувати нам вивчення рідної мови, як ви цього не розумієте?
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15.08.2024 18:40 Відповісти
Я Вам скоріше вірю. Але про окремі факти негативу стосовно спілкування дітей в шкільних коридорах між собою українською чую неодноразово. В тим ліку і від знайомих.
Фаріон просто душечка на їх фоні.
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15.08.2024 19:09 Відповісти
Чогось обрізався мій коментар, то додам. Військові біженці самі вирішили приїхати в Італію, Польщу і тд, їх ніхто силоміць не вивозив. Значить батьки вирішили, що безпека важливіше ніж доступність вивчення української. Країна яка прийняла, ніяким чином не повинна підстроюватися під нас (роблять щось, гарно, але це не їх обов'язок!), вони не повинні забезпечувати нам вивчення української, ми не є її громадянами!
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15.08.2024 19:04 Відповісти
сиротами опікується Держава Україна
заборона на повернення сиріт в Україну нічим не краща за викрадання наших дітей рашкою

.
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15.08.2024 23:17 Відповісти
В Польщі повно шкіл де є українська, навіть є українські школи. Принаймі в Варшаві їх вистачає.
Нікто нікому не забороняє в польских школах розмовляти українською. Мою доньку навіть спеціально прийняли до класи де вже була дитина з України для зменшення стресу.
То знову якісь кацапськи фейки для розбурення двох народів.
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15.08.2024 22:40 Відповісти
Ніхто українською на забороняє між собою спілкуватися в шкільних коридорах.
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15.08.2024 23:13 Відповісти
Якщо дітей чиї батьки були позбавлені батьківських прав...то тільки генофонд мафії вони можуть поповнити....
зараз 2024 а не 1924 чи 1944 рік....не ті сироти
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15.08.2024 18:27 Відповісти
ви краще поцікавилися б скількі кинутих дітей по роддомах в Украні, яких не хочуть всиновляти мудрій нарід. І може ім дійсно краще в Італіі.
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15.08.2024 19:15 Відповісти
На скільки знаю, до війни була черга на всиновлення дітей
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15.08.2024 19:49 Відповісти
Не було. Саме тому Ахмєтов зробив проект з цього питання - щоб рекламувати всиновлення за допомогою специалізованого сайту, де можна бачити історіі дітей.
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15.08.2024 20:05 Відповісти
теж ордер в гаагу захотіли? ну-ну
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15.08.2024 17:55 Відповісти
Розумне рішення, з усіх боків. Тільки українська влада повинна подбати про те щоб діти виросли українцями
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15.08.2024 17:58 Відповісти
Українська? Де ж ти ту українську владу бачиш? Влада в Україні, на жаль, зовсім не українська, от в чому проблема, а тому вивчення українськими дітьми чи то в Італії чи Польщі чи будь-де української мови її, ту владу в Україні, абсолютно не хвилює. В неї зовсім інші пріоритети. Скажімо, якби ще бабла з тої країни вивезти, о це їх реально хвилює. А діти?...А нахрена вони їй, один клопіт і лишні розтрати...
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15.08.2024 18:20 Відповісти
я таки не зрозумів проти чого ти заперечуєш. Суть питання, як я бачу, залишити дітей в Італії чи повернути в Україну
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15.08.2024 19:03 Відповісти
будуть італійцями.
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15.08.2024 18:10 Відповісти
Ці діти, коли вирастуть, ще подякують і своїй щасливій долі і італійському суду
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15.08.2024 18:25 Відповісти
такі запроданці як ти вже дякують італійський суд
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15.08.2024 23:20 Відповісти
чому це я "запроданець"?
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16.08.2024 00:16 Відповісти
На цих дітей чекає добре життя.
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15.08.2024 18:28 Відповісти
ну то навіщо нам всім тоді та Україна, якщо в Італії так добре ?

а ну, скела, гайда в Італію, чого в диван пердиш ?
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15.08.2024 23:22 Відповісти
Маємо ситуацію, коли не менше 10 мільйонів наших громадян проживають за кордоном, з них десь близько 2,5 мільйони дітей. Сюди повернуться хіба літні, щоб тут на цвинтар. За дітей і молодь реально забудьте. Тим більше, поки в нас така влада...
Та й тут смертність втричі перевищує народжуваність - одне дитя народилось, а троє людей померли. І знову ж не без сприяння цієї владі. От сьогодні попробуйте отримати медичну допомогу. Запис до лікаря - тижнями, а просте обстеження - місяцями треба чекати. Кардіолог направив на УЗД серця - 2,5 місяці черга. Зате в поліклініках маємо хол-центри, операторів, диспетчерів, повну діджиталізацію...
Так що тим сиротам реально пощастило, як би нам не було прикро... Мають шанс вижити і жити.
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15.08.2024 18:29 Відповісти
Те саме в Євросоюзі. Тільки відео на ютубі дивилась. Прибіг в Іспанії з гострим зубним болем, без ренгену не прийняли. Ренген через 6 днів. Сказали антибіотиків курс пройде, тоді тільки зуба вирвуть.
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15.08.2024 19:02 Відповісти
ой, не триндіть про "те саме в Євросоюзі"! в мене як заболів зуб в Італії, я загуглив де в моєму місті є рентген - знайшов штук 50 лікарень, які робили все просто зараз! обрав найближчу - через 15 хвилин вже готовий був рентген! Те саме зі стоматологом - через пігодини мене готові були прийняти щонайменьше 2 лікарів
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15.08.2024 19:11 Відповісти
Не знаю як в Іспанії, а в Німеччині у 8- річного внука виявили дирку в молочному зубі. Звернулись до лікарні (є мед. страховка), зробили рентген, поставили тимчасову пломбі, через 2 дні постпвили постійну пломбу. Ніхто не вимагав хабара, або добровільних внесків. Лікування за кошт Німеччини.
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15.08.2024 19:16 Відповісти
Не Німеччини, а міста
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15.08.2024 19:30 Відповісти
За мед.страховку, которая все покрывает, работник платит 18% от з/ п брутто и столько же платит его работодатель. Однако, для тех, кто на социале, оплата страховки включена в предоставляемое им пособие. В экстренном
случае человек имеет право сам без напоавления обратиться сразу в клинику или вызвать скорую. Мед.страховки есть разные...но без помощи не останется никто в Германии.
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15.08.2024 20:10 Відповісти
Так і є!
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15.08.2024 20:20 Відповісти
до лікаря-фахівця в Європі чекають часом місяцями.
це не рашиська пропаганда, а стан мед. забезпечення

знаю від кількох друзів в різних країнах

в Україні із цим набагато краще
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15.08.2024 23:26 Відповісти
Лечение оплачивают мед.страховки, взносы в которые перечисляет сам человек, как ратающий, так и тот, кто на социале ( из предназначеного ему пособия автоматически перечисляется внос за мед.страховку). Поэтому, нечего ныть и искать соринку в чужом глазу.
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15.08.2024 20:15 Відповісти
Перепрошую, а в тому Євросоюзі співвідношення смертність/народжуваність також 3/1? Такими темпами то ЄС вимирає? Чи може там зовсім інші обставини? Маєш страховку - нема проблем! А в нас, де наша страхова? Хоча ми, всі хто працював чи працює ПЛАТИМО ті самі страхові внески! Мало того, одні з найвищих у світі! Звичайно, не в абсолютних значеннях, а от у відсотка від фонду зарплати - чи не НАЙВИЩІ. А якщо не маєш страховки, а хочеш безкоштовно то й так, чекай.
Ну а про 3/1 посилатись на ЄС то взагалі повна дикість! Пройде трохи часу і історики часи Голодомору в порівнянні з нашою реальністю будуть називати якось дитячою забавою. Нас тупо винищують, а ідіоти тут, а он в ЄС... І то навіть не про війну і фронт, а про наше буденне "мирне" життя. Хоча життям то назвати якось і не виходить...
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15.08.2024 19:21 Відповісти
роби приватну мед страховку і будеш жити до 100 років

безплатна або дешева медицина буває тільки в мишеловці клац і все.....
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15.08.2024 23:30 Відповісти
І до чого твій висер? Я 43 роки, місяць в місяць платив за ту страхову, а тепер платна? Тобі в горлянці то не застряне?
До речі, назви хоч одну країну світу, де громадяни мають лише платну медичну допомогу? Хоч одну? Людина працює, платить податки. а медицина лише платна? А функції держави ти про таке не чув, в трускавецьких какадеміях такого тобі не розказували?
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16.08.2024 09:22 Відповісти
Сподіваюсь дітей чекає щасливе майбутнє і вони не забудуть що вони українці
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15.08.2024 18:36 Відповісти
Правильне рішення суду . Тут постійно ******** , постійна загроза життю діточок .
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15.08.2024 19:00 Відповісти
А може то й краще для дітей. Які в них тут перспективи?.
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15.08.2024 19:52 Відповісти
то давайте всі виїдемо. Ключи кацапам положимо і скажемо, заходьте гості дарагіє. У нас така страна - га*но (яку ми самі побудували). Нам вона не потрібна, а ви забирайте. Ви ж за неї так б'єтесь. А ми в італію подамося, приживалами без роду-племені.
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16.08.2024 01:25 Відповісти
Глибока думка! Шкода що її не було на виборах в 2019р. Вирішили просто перестать стрелять і всі на шашлики.
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16.08.2024 06:12 Відповісти
найголовніще що ви її просуваєте саме зараз
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16.08.2024 14:49 Відповісти
Повертати, де безпечно?
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15.08.2024 20:10 Відповісти
изначально вывезенные КЕМ?
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15.08.2024 20:17 Відповісти
гарне питання !!!

кримінальне !!

.
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15.08.2024 23:31 Відповісти
еуропейскім підоцілам та гомосекам на воспітаніе пкркдадуть. це європа
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15.08.2024 20:51 Відповісти
Тобто тепер італійці крадуть українських дітей?!
А якщо нагадати їм, що таке кіднепінг і що за нього буває? А якщо цим суддям видати повістку від Міжнародного кримінального суду?
Взагалі італійський суд - це якесь кубло: то засудять українця без доказу злочина за захист своєї Батьківщини, тільки тому, що якийсь італійський журналюга-фашист рвонув у ДНР "косити укроп", а його там вбили. Тепер крадуть українських дітей... Падлюки!
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15.08.2024 22:13 Відповісти
Questi signori hanno raggione.
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15.08.2024 22:21 Відповісти
Тролі в коментах взялися порівнювати життя дітей, які виїхали з України з батьками і автоматично переносити це на дітей-сиріт. Сиротам усюди живеться важко. Не треба бути наївними, так просто цим дітям з вихователями кацапи не дозволили б поїхати у Італію. Це схоже на сплановану операцію. Потім раптом у них виявляться родичі в кацапії і тоді італійський суд буде не проти їх передати.
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15.08.2024 22:51 Відповісти
Бачив я колись ці будинки для українських сиріт в Україні. Впевнен що в Італії їм буде ліпше. Отримають освіту, ВУЗи по пільгам, стануть освіченими людьми. Де їм в Україні без хабаря і знайомств? Що їм там світить? Забруднене повітря з середовищем? Їжа з пестицидами? Відсутність законів? Ставлення як до бидла?
Так що хай вже в Італії. Хоть щасливі будуть
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15.08.2024 23:40 Відповісти
сказало манкрутівське гі*но, що саме збалося з країни.
Ти чого чужими дітьми розпоряжаєся, гнида?
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16.08.2024 01:27 Відповісти
Та не треба зараз забирати наших дітей звідти. Живуть в Бергамо,заберуть в Бердянськ чи ку? Щоб послухали шахеди, ракети і зламались психічно після цього? Багато українців з дітьми квапляться повертатись у небезпеку? Я цілком розумію про що говорять італійці,вони молодці,що піклуються про наших сиріт. Впевнена у них краще виходить. Діти повернуться після війни і будуть знати 2 мови мінімум. Це тільки плюс.
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16.08.2024 00:12 Відповісти
 
 