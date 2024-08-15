Суд в Италии запретил возвращать в Украину 57 детей-сирот, вывезенных из оккупированного Бердянска
Итальянский суд решил, что 57 украинских детей-сирот в возрасте от 6 до 16 лет, вывезенные из Бердянска после полномасштабного вторжения России, останутся в Италии, размещенные в трех центрах в Бергамо.
Суд по делам несовершеннолетних города Брешия своим решением подтвердил немедленную передачу украинских несовершеннолетних, находящихся в провинции Бергамо, под опеку итальянских социальных служб, "с тем, чтобы они могли продолжить их пребывание в местах, где они сейчас находятся", фактически без ограничений во времени, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Ранее речь шла о двухнедельном продлении срока их пребывания, но постановление суда отменяет это решение и делает его пока бессрочным.
О возвращении детей просила украинская власть.
В постановлении суда, однако, отмечается, что "как сообщают в последние дни опекуны, Министерство юстиции и УВКБ ООН", многие дети подали, а другие намерены подать заявление о предоставлении международной защиты в территориальную комиссию, "опасаясь за свою безопасность в связи с возвращением в районы, близкие к театру военных действий".
И поэтому "в свете этого нового факта" суд признал "целесообразным временно приостановить возвращение в Украину вышеупомянутых несовершеннолетних, чтобы позволить комиссии провести свое расследование и принять необходимые решения относительно ходатайств, поданных несовершеннолетними".
Суд Брешии, юрисдикция которого распространяется и на регион Бергамо, также подчеркивает, что "возвращение должно быть приостановлено для всех несовершеннолетних, поскольку они с момента прибытия в Италию составляют по сути единую группу, представленную одним ответственным лицом, и поэтому не могут быть разделены".
Группа детей прибыла в Бергамо в марте 2022 года вместе с несколькими воспитателями и была сразу же принята населением города. Группа происходила из двух детских домов в Бердянске, откуда они бежали во время наступления российских войск.
Рассмотрение украинского запроса на репатриацию детей было назначено на пятницу, 16 августа, но пока заморожено итальянскими властями. В том числе и потому, что многие из детей-сирот находятся на лечении в больницах Бергамо от различных серьезных патологий.
Издание отмечает, что причина спешки с возвращением детей, не имеющих семей, непонятна: по словам итальянских властей, их интересы должны преобладать, а потому пока они останутся в Италии на неопределенный срок.
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чи забезпечено нашим дітям укроїномовне середовище?
за якою програмою вони навчаються?
......
через уілька років наш Мишко буде Мікаело ?
італьянські фашисти хотять підремонтувати свій генофонд
Тому україську діти можуть вивчати тільки якщо паралельно навчаються віддалено ще й в україській школі - добре, що така можливість є.
А щодо дитячих будинків у Польщі, то набирають персонал який вміє спілкуватися українською на рівні С2, сама бачила таку вакансію на сайті центра зайнятості.
А щодо україннської мови - нагадую, що Україна на вимогу Польщі якраз включає вивчення польскої мови у західих областях, а до реформи - навіть видавалися підручнники для українських шкіл з польскою мовою викладання. У Польщі ічого подібного для українців не роблять, хоча українців у Польщі у 1000 раз більше ніж поляків в Україні.
Польща, Італія і тд не повинні забезпечувати нам вивчення рідної мови, як ви цього не розумієте?
Фаріон просто душечка на їх фоні.
заборона на повернення сиріт в Україну нічим не краща за викрадання наших дітей рашкою
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Нікто нікому не забороняє в польских школах розмовляти українською. Мою доньку навіть спеціально прийняли до класи де вже була дитина з України для зменшення стресу.
То знову якісь кацапськи фейки для розбурення двох народів.
зараз 2024 а не 1924 чи 1944 рік....не ті сироти
а ну, скела, гайда в Італію, чого в диван пердиш ?
Та й тут смертність втричі перевищує народжуваність - одне дитя народилось, а троє людей померли. І знову ж не без сприяння цієї владі. От сьогодні попробуйте отримати медичну допомогу. Запис до лікаря - тижнями, а просте обстеження - місяцями треба чекати. Кардіолог направив на УЗД серця - 2,5 місяці черга. Зате в поліклініках маємо хол-центри, операторів, диспетчерів, повну діджиталізацію...
Так що тим сиротам реально пощастило, як би нам не було прикро... Мають шанс вижити і жити.
случае человек имеет право сам без напоавления обратиться сразу в клинику или вызвать скорую. Мед.страховки есть разные...но без помощи не останется никто в Германии.
це не рашиська пропаганда, а стан мед. забезпечення
знаю від кількох друзів в різних країнах
в Україні із цим набагато краще
Ну а про 3/1 посилатись на ЄС то взагалі повна дикість! Пройде трохи часу і історики часи Голодомору в порівнянні з нашою реальністю будуть називати якось дитячою забавою. Нас тупо винищують, а ідіоти тут, а он в ЄС... І то навіть не про війну і фронт, а про наше буденне "мирне" життя. Хоча життям то назвати якось і не виходить...
безплатна або дешева медицина буває тільки в мишеловці клац і все.....
До речі, назви хоч одну країну світу, де громадяни мають лише платну медичну допомогу? Хоч одну? Людина працює, платить податки. а медицина лише платна? А функції держави ти про таке не чув, в трускавецьких какадеміях такого тобі не розказували?
кримінальне !!
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А якщо нагадати їм, що таке кіднепінг і що за нього буває? А якщо цим суддям видати повістку від Міжнародного кримінального суду?
Взагалі італійський суд - це якесь кубло: то засудять українця без доказу злочина за захист своєї Батьківщини, тільки тому, що якийсь італійський журналюга-фашист рвонув у ДНР "косити укроп", а його там вбили. Тепер крадуть українських дітей... Падлюки!
Так що хай вже в Італії. Хоть щасливі будуть
Ти чого чужими дітьми розпоряжаєся, гнида?