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Суд в Италии запретил возвращать в Украину 57 детей-сирот, вывезенных из оккупированного Бердянска

Бергамо

Итальянский суд решил, что 57 украинских детей-сирот в возрасте от 6 до 16 лет, вывезенные из Бердянска после полномасштабного вторжения России, останутся в Италии, размещенные в трех центрах в Бергамо.

Суд по делам несовершеннолетних города Брешия своим решением подтвердил немедленную передачу украинских несовершеннолетних, находящихся в провинции Бергамо, под опеку итальянских социальных служб, "с тем, чтобы они могли продолжить их пребывание в местах, где они сейчас находятся", фактически без ограничений во времени, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Ранее речь шла о двухнедельном продлении срока их пребывания, но постановление суда отменяет это решение и делает его пока бессрочным.

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О возвращении детей просила украинская власть.

В постановлении суда, однако, отмечается, что "как сообщают в последние дни опекуны, Министерство юстиции и УВКБ ООН", многие дети подали, а другие намерены подать заявление о предоставлении международной защиты в территориальную комиссию, "опасаясь за свою безопасность в связи с возвращением в районы, близкие к театру военных действий".

И поэтому "в свете этого нового факта" суд признал "целесообразным временно приостановить возвращение в Украину вышеупомянутых несовершеннолетних, чтобы позволить комиссии провести свое расследование и принять необходимые решения относительно ходатайств, поданных несовершеннолетними".

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Суд Брешии, юрисдикция которого распространяется и на регион Бергамо, также подчеркивает, что "возвращение должно быть приостановлено для всех несовершеннолетних, поскольку они с момента прибытия в Италию составляют по сути единую группу, представленную одним ответственным лицом, и поэтому не могут быть разделены".

Группа детей прибыла в Бергамо в марте 2022 года вместе с несколькими воспитателями и была сразу же принята населением города. Группа происходила из двух детских домов в Бердянске, откуда они бежали во время наступления российских войск.

Рассмотрение украинского запроса на репатриацию детей было назначено на пятницу, 16 августа, но пока заморожено итальянскими властями. В том числе и потому, что многие из детей-сирот находятся на лечении в больницах Бергамо от различных серьезных патологий.

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Издание отмечает, что причина спешки с возвращением детей, не имеющих семей, непонятна: по словам итальянских властей, их интересы должны преобладать, а потому пока они останутся в Италии на неопределенный срок.

Автор: 

Бердянск (443) Италия (1640) сироты (123)


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Топ комментарии
+12
Розумне рішення, з усіх боків. Тільки українська влада повинна подбати про те щоб діти виросли українцями
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15.08.2024 17:58
+11
Українська? Де ж ти ту українську владу бачиш? Влада в Україні, на жаль, зовсім не українська, от в чому проблема, а тому вивчення українськими дітьми чи то в Італії чи Польщі чи будь-де української мови її, ту владу в Україні, абсолютно не хвилює. В неї зовсім інші пріоритети. Скажімо, якби ще бабла з тої країни вивезти, о це їх реально хвилює. А діти?...А нахрена вони їй, один клопіт і лишні розтрати...
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15.08.2024 18:20
+9
Ніхто ніде не забеспечує українським дітям навіть вивчення українннської окремим предметом. Навіть у Польщі, де навчаються сотні тисяч, якщо е мільони українських дітей з них роблять поляків, забороняючи ннавіть між собою спілкуватися українською у шкільнних коридорах.
Тому україську діти можуть вивчати тільки якщо паралельно навчаються віддалено ще й в україській школі - добре, що така можливість є.
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15.08.2024 17:59
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викрадення українських дітей

чи забезпечено нашим дітям укроїномовне середовище?
за якою програмою вони навчаються?
......
через уілька років наш Мишко буде Мікаело ?
італьянські фашисти хотять підремонтувати свій генофонд
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15.08.2024 17:54 Ответить
Ніхто ніде не забеспечує українським дітям навіть вивчення українннської окремим предметом. Навіть у Польщі, де навчаються сотні тисяч, якщо е мільони українських дітей з них роблять поляків, забороняючи ннавіть між собою спілкуватися українською у шкільнних коридорах.
Тому україську діти можуть вивчати тільки якщо паралельно навчаються віддалено ще й в україській школі - добре, що така можливість є.
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15.08.2024 17:59 Ответить
Що за дурню ви пишете? Ніхто українською на забороняє між собою спілкуватися в шкільних коридорах. Так, української мови як предмету в звичайних школах нема, але хіба вона повинна бути? Це українська влада має перейматися тим як її громадяни опановують мову, а не країна яка прийняла. Таким же макаром можна казати, що в Франції і тп повинна бути арабська в школах, бо дофіга арабів приїхало. Кацапів не нагадує, яким всі винні?

А щодо дитячих будинків у Польщі, то набирають персонал який вміє спілкуватися українською на рівні С2, сама бачила таку вакансію на сайті центра зайнятості.
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15.08.2024 18:07 Ответить
Мені родичі розповідали, що їх донці вчителі робили зауваження у школі, щоб спілкувалася польскою на перерві у коридорі. За що купив - за те продав.
А щодо україннської мови - нагадую, що Україна на вимогу Польщі якраз включає вивчення польскої мови у західих областях, а до реформи - навіть видавалися підручнники для українських шкіл з польскою мовою викладання. У Польщі ічого подібного для українців не роблять, хоча українців у Польщі у 1000 раз більше ніж поляків в Україні.
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15.08.2024 18:20 Ответить
Не правда. В Польщі теж є школи де вивчається українська, є навіть повністю україномовні школи. Це в прикордонних східних регіонах Польщі, так само як ви сказали про наші західні. Там де проживає укранська нац меншість. Військових біженців це не стосується, бо вони не є громадянами Польщі. Моя дитина теж ходить в польську школу (не дивіться на прапор я тут проїздом) і ніхто не забороняв спілкуватися українською. Змінили дві школи за два роки, і в кожній була спеціально найнята людина яка допомогала дітям з України (наші дівчата).

Польща, Італія і тд не повинні забезпечувати нам вивчення рідної мови, як ви цього не розумієте?
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15.08.2024 18:40 Ответить
Я Вам скоріше вірю. Але про окремі факти негативу стосовно спілкування дітей в шкільних коридорах між собою українською чую неодноразово. В тим ліку і від знайомих.
Фаріон просто душечка на їх фоні.
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15.08.2024 19:09 Ответить
Чогось обрізався мій коментар, то додам. Військові біженці самі вирішили приїхати в Італію, Польщу і тд, їх ніхто силоміць не вивозив. Значить батьки вирішили, що безпека важливіше ніж доступність вивчення української. Країна яка прийняла, ніяким чином не повинна підстроюватися під нас (роблять щось, гарно, але це не їх обов'язок!), вони не повинні забезпечувати нам вивчення української, ми не є її громадянами!
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15.08.2024 19:04 Ответить
сиротами опікується Держава Україна
заборона на повернення сиріт в Україну нічим не краща за викрадання наших дітей рашкою

.
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15.08.2024 23:17 Ответить
В Польщі повно шкіл де є українська, навіть є українські школи. Принаймі в Варшаві їх вистачає.
Нікто нікому не забороняє в польских школах розмовляти українською. Мою доньку навіть спеціально прийняли до класи де вже була дитина з України для зменшення стресу.
То знову якісь кацапськи фейки для розбурення двох народів.
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15.08.2024 22:40 Ответить
Ніхто українською на забороняє між собою спілкуватися в шкільних коридорах.
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15.08.2024 23:13 Ответить
Якщо дітей чиї батьки були позбавлені батьківських прав...то тільки генофонд мафії вони можуть поповнити....
зараз 2024 а не 1924 чи 1944 рік....не ті сироти
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15.08.2024 18:27 Ответить
ви краще поцікавилися б скількі кинутих дітей по роддомах в Украні, яких не хочуть всиновляти мудрій нарід. І може ім дійсно краще в Італіі.
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15.08.2024 19:15 Ответить
На скільки знаю, до війни була черга на всиновлення дітей
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15.08.2024 19:49 Ответить
Не було. Саме тому Ахмєтов зробив проект з цього питання - щоб рекламувати всиновлення за допомогою специалізованого сайту, де можна бачити історіі дітей.
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15.08.2024 20:05 Ответить
теж ордер в гаагу захотіли? ну-ну
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15.08.2024 17:55 Ответить
Розумне рішення, з усіх боків. Тільки українська влада повинна подбати про те щоб діти виросли українцями
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15.08.2024 17:58 Ответить
Українська? Де ж ти ту українську владу бачиш? Влада в Україні, на жаль, зовсім не українська, от в чому проблема, а тому вивчення українськими дітьми чи то в Італії чи Польщі чи будь-де української мови її, ту владу в Україні, абсолютно не хвилює. В неї зовсім інші пріоритети. Скажімо, якби ще бабла з тої країни вивезти, о це їх реально хвилює. А діти?...А нахрена вони їй, один клопіт і лишні розтрати...
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15.08.2024 18:20 Ответить
я таки не зрозумів проти чого ти заперечуєш. Суть питання, як я бачу, залишити дітей в Італії чи повернути в Україну
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15.08.2024 19:03 Ответить
будуть італійцями.
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15.08.2024 18:10 Ответить
Ці діти, коли вирастуть, ще подякують і своїй щасливій долі і італійському суду
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15.08.2024 18:25 Ответить
такі запроданці як ти вже дякують італійський суд
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15.08.2024 23:20 Ответить
чому це я "запроданець"?
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16.08.2024 00:16 Ответить
На цих дітей чекає добре життя.
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15.08.2024 18:28 Ответить
ну то навіщо нам всім тоді та Україна, якщо в Італії так добре ?

а ну, скела, гайда в Італію, чого в диван пердиш ?
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15.08.2024 23:22 Ответить
Маємо ситуацію, коли не менше 10 мільйонів наших громадян проживають за кордоном, з них десь близько 2,5 мільйони дітей. Сюди повернуться хіба літні, щоб тут на цвинтар. За дітей і молодь реально забудьте. Тим більше, поки в нас така влада...
Та й тут смертність втричі перевищує народжуваність - одне дитя народилось, а троє людей померли. І знову ж не без сприяння цієї владі. От сьогодні попробуйте отримати медичну допомогу. Запис до лікаря - тижнями, а просте обстеження - місяцями треба чекати. Кардіолог направив на УЗД серця - 2,5 місяці черга. Зате в поліклініках маємо хол-центри, операторів, диспетчерів, повну діджиталізацію...
Так що тим сиротам реально пощастило, як би нам не було прикро... Мають шанс вижити і жити.
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15.08.2024 18:29 Ответить
Те саме в Євросоюзі. Тільки відео на ютубі дивилась. Прибіг в Іспанії з гострим зубним болем, без ренгену не прийняли. Ренген через 6 днів. Сказали антибіотиків курс пройде, тоді тільки зуба вирвуть.
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15.08.2024 19:02 Ответить
ой, не триндіть про "те саме в Євросоюзі"! в мене як заболів зуб в Італії, я загуглив де в моєму місті є рентген - знайшов штук 50 лікарень, які робили все просто зараз! обрав найближчу - через 15 хвилин вже готовий був рентген! Те саме зі стоматологом - через пігодини мене готові були прийняти щонайменьше 2 лікарів
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15.08.2024 19:11 Ответить
Не знаю як в Іспанії, а в Німеччині у 8- річного внука виявили дирку в молочному зубі. Звернулись до лікарні (є мед. страховка), зробили рентген, поставили тимчасову пломбі, через 2 дні постпвили постійну пломбу. Ніхто не вимагав хабара, або добровільних внесків. Лікування за кошт Німеччини.
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15.08.2024 19:16 Ответить
Не Німеччини, а міста
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15.08.2024 19:30 Ответить
За мед.страховку, которая все покрывает, работник платит 18% от з/ п брутто и столько же платит его работодатель. Однако, для тех, кто на социале, оплата страховки включена в предоставляемое им пособие. В экстренном
случае человек имеет право сам без напоавления обратиться сразу в клинику или вызвать скорую. Мед.страховки есть разные...но без помощи не останется никто в Германии.
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15.08.2024 20:10 Ответить
Так і є!
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15.08.2024 20:20 Ответить
до лікаря-фахівця в Європі чекають часом місяцями.
це не рашиська пропаганда, а стан мед. забезпечення

знаю від кількох друзів в різних країнах

в Україні із цим набагато краще
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15.08.2024 23:26 Ответить
Лечение оплачивают мед.страховки, взносы в которые перечисляет сам человек, как ратающий, так и тот, кто на социале ( из предназначеного ему пособия автоматически перечисляется внос за мед.страховку). Поэтому, нечего ныть и искать соринку в чужом глазу.
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15.08.2024 20:15 Ответить
Перепрошую, а в тому Євросоюзі співвідношення смертність/народжуваність також 3/1? Такими темпами то ЄС вимирає? Чи може там зовсім інші обставини? Маєш страховку - нема проблем! А в нас, де наша страхова? Хоча ми, всі хто працював чи працює ПЛАТИМО ті самі страхові внески! Мало того, одні з найвищих у світі! Звичайно, не в абсолютних значеннях, а от у відсотка від фонду зарплати - чи не НАЙВИЩІ. А якщо не маєш страховки, а хочеш безкоштовно то й так, чекай.
Ну а про 3/1 посилатись на ЄС то взагалі повна дикість! Пройде трохи часу і історики часи Голодомору в порівнянні з нашою реальністю будуть називати якось дитячою забавою. Нас тупо винищують, а ідіоти тут, а он в ЄС... І то навіть не про війну і фронт, а про наше буденне "мирне" життя. Хоча життям то назвати якось і не виходить...
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15.08.2024 19:21 Ответить
роби приватну мед страховку і будеш жити до 100 років

безплатна або дешева медицина буває тільки в мишеловці клац і все.....
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15.08.2024 23:30 Ответить
І до чого твій висер? Я 43 роки, місяць в місяць платив за ту страхову, а тепер платна? Тобі в горлянці то не застряне?
До речі, назви хоч одну країну світу, де громадяни мають лише платну медичну допомогу? Хоч одну? Людина працює, платить податки. а медицина лише платна? А функції держави ти про таке не чув, в трускавецьких какадеміях такого тобі не розказували?
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16.08.2024 09:22 Ответить
Сподіваюсь дітей чекає щасливе майбутнє і вони не забудуть що вони українці
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15.08.2024 18:36 Ответить
Правильне рішення суду . Тут постійно ******** , постійна загроза життю діточок .
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15.08.2024 19:00 Ответить
А може то й краще для дітей. Які в них тут перспективи?.
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15.08.2024 19:52 Ответить
то давайте всі виїдемо. Ключи кацапам положимо і скажемо, заходьте гості дарагіє. У нас така страна - га*но (яку ми самі побудували). Нам вона не потрібна, а ви забирайте. Ви ж за неї так б'єтесь. А ми в італію подамося, приживалами без роду-племені.
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16.08.2024 01:25 Ответить
Глибока думка! Шкода що її не було на виборах в 2019р. Вирішили просто перестать стрелять і всі на шашлики.
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16.08.2024 06:12 Ответить
найголовніще що ви її просуваєте саме зараз
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16.08.2024 14:49 Ответить
Повертати, де безпечно?
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15.08.2024 20:10 Ответить
изначально вывезенные КЕМ?
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15.08.2024 20:17 Ответить
гарне питання !!!

кримінальне !!

.
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15.08.2024 23:31 Ответить
еуропейскім підоцілам та гомосекам на воспітаніе пкркдадуть. це європа
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15.08.2024 20:51 Ответить
Тобто тепер італійці крадуть українських дітей?!
А якщо нагадати їм, що таке кіднепінг і що за нього буває? А якщо цим суддям видати повістку від Міжнародного кримінального суду?
Взагалі італійський суд - це якесь кубло: то засудять українця без доказу злочина за захист своєї Батьківщини, тільки тому, що якийсь італійський журналюга-фашист рвонув у ДНР "косити укроп", а його там вбили. Тепер крадуть українських дітей... Падлюки!
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15.08.2024 22:13 Ответить
Questi signori hanno raggione.
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15.08.2024 22:21 Ответить
Тролі в коментах взялися порівнювати життя дітей, які виїхали з України з батьками і автоматично переносити це на дітей-сиріт. Сиротам усюди живеться важко. Не треба бути наївними, так просто цим дітям з вихователями кацапи не дозволили б поїхати у Італію. Це схоже на сплановану операцію. Потім раптом у них виявляться родичі в кацапії і тоді італійський суд буде не проти їх передати.
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15.08.2024 22:51 Ответить
Бачив я колись ці будинки для українських сиріт в Україні. Впевнен що в Італії їм буде ліпше. Отримають освіту, ВУЗи по пільгам, стануть освіченими людьми. Де їм в Україні без хабаря і знайомств? Що їм там світить? Забруднене повітря з середовищем? Їжа з пестицидами? Відсутність законів? Ставлення як до бидла?
Так що хай вже в Італії. Хоть щасливі будуть
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15.08.2024 23:40 Ответить
сказало манкрутівське гі*но, що саме збалося з країни.
Ти чого чужими дітьми розпоряжаєся, гнида?
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16.08.2024 01:27 Ответить
Та не треба зараз забирати наших дітей звідти. Живуть в Бергамо,заберуть в Бердянськ чи ку? Щоб послухали шахеди, ракети і зламались психічно після цього? Багато українців з дітьми квапляться повертатись у небезпеку? Я цілком розумію про що говорять італійці,вони молодці,що піклуються про наших сиріт. Впевнена у них краще виходить. Діти повернуться після війни і будуть знати 2 мови мінімум. Це тільки плюс.
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16.08.2024 00:12 Ответить
 
 