В окупованому Бердянську пролунала серія вибухів

У тимчасово окупованому Бердянську пролунала серія вибухів.

Про це повідомила глава МВА Вікторія Галіціна, інформує Цензор.НЕТ.

"Серія вибухів пролунала в тимчасово окупованому Бердянську. За повідомленням мешканців гучно було в різних частинах міста", - йдеться в повідомленні.

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