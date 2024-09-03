В окупованому Бердянську пролунала серія вибухів
У тимчасово окупованому Бердянську пролунала серія вибухів.
Про це повідомила глава МВА Вікторія Галіціна, інформує Цензор.НЕТ.
"Серія вибухів пролунала в тимчасово окупованому Бердянську. За повідомленням мешканців гучно було в різних частинах міста", - йдеться в повідомленні.
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Об этом https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiyany-imituyut-turystychnyj-sezon-na-tot-zaporizhzhya/ сообщили в Центре национального сопротивления, передает https://regionews.ua/rus RegioNews .
"Оккупанты придумали "туры выходного дня" в Бердянск и Кирилловку, которые продают в ростове. Но по факту эти туры пусты, ведь служат легендой расселению дружин гастролеров из рф на захваченных курортах", - отметили в ЦНС.
Кроме того, россияне начали завозить на захваченные территории Запорожской области детей с Востока Украины.
"Низка пансионатов стали ячейками пропаганды, где детям проводят нацистские лекции по величию рф, и пытаются интегрировать их в тоталитарное общество. Центр национального сопротивления отмечает, что никакого туризма на ВОТ не может существовать во время войны, а сами регионы под оккупацией обречены на существование военные базы рф", - говорится в сообщении.