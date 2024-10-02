В окупованому Бердянську вибухнуло авто в районі рибзаводу
Вранці у тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух. Попередньо, вибухнув автомобіль у мікрорайоні Ліски.
Про це повідомила глава МВА Вікторія Галіціна, інформує Цензор.НЕТ.
"Бердянці повідомили про гучний звук та стовп чорного диму в районі рибзаводу. На місце події виїхали пожежники та швидкі окупантів", - йдеться в повідомленні.
Наразі окупаційна "влада" не коментує ситуацію.
"Це типова тактика окупантів, спрямована на приховування реального стану речей від місцевого населення та світової спільноти", - додала Галіціна.
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Pavlik Morozov #489837
показати весь коментар02.10.2024 11:03 Відповісти Мені подобається 1
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