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В окупованому Бердянську вибухнуло авто в районі рибзаводу

Вранці у тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух. Попередньо, вибухнув автомобіль у мікрорайоні Ліски.

Про це повідомила глава МВА Вікторія Галіціна, інформує Цензор.НЕТ.

"Бердянці повідомили про гучний звук та стовп чорного диму в районі рибзаводу. На місце події виїхали пожежники та швидкі окупантів", - йдеться в повідомленні.

Наразі окупаційна "влада" не коментує ситуацію.

В окупованому Бердянську 2 жовтня пролунав вибух

"Це типова тактика окупантів, спрямована на приховування реального стану речей від місцевого населення та світової спільноти", - додала Галіціна.

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В окупованому Бердянську 2 жовтня пролунав вибух

Автор: 

Бердянськ (469) вибух (4488)


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Ай-я-я-я-яй, а кто, кто єта сдєлал, бяда то какая 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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02.10.2024 11:03 Відповісти
 
 